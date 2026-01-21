Vor 25 Jahren: Jutta Kleinschmidt gewinnt als erste Frau die Dakar

Zwei Etappen vor Beendigung der Dakar, war Kleinschmidt mit ihrem Mitsubishi Pajaero noch an dritter Stelle gelegen. Pech und Unvermögen der vor ihr liegenden männlichen Konkurrenten führten sie dann noch zum größten Erfolg ihrer Karriere. Der Franzose Jean-Louis Schlesser, im Sauber-Mercedes zuvor noch Gruppe C-Weltmeister, lag an zweiter Stelle, als er in der vorletzten Etappe einen Frühstart fabrizierte und dafür sich eine Zeitstrafe von einer Stunde einhandelte. Der Japaner Hiroshi Masuoka beschädigte sich bei einer engen Auseinandersetzung mit Schlesser die Radaufhängung und verlor viel Zeit.

So nutzte die damals 38-jährige Kleinschmidt cool ihre Chance und fuhr nach über 10000 Kilometern in Dakar, der Hauptstadt Senegals, zum Sieg.

Nach 17 Dakar-Teilnahmen mit sechs Platzierungen unter den Top 5 in der Gesamtwertung, gibt die heute 63-jährige ihre Erfahrungen in Vorträgen für namhafte Firmen weiter. Auch ein Buch mit dem Titel „Mein Sieg bei der Dakar“ wurde von der gebürtigen Kölnerin geschrieben und veröffentlicht.

Auch anderen Herausforderungen stellte sie sich immer wieder. So nahm sie etwa 2004 an dem Radmarathon Race Across America teil und legte von Küste zu Küste die über 5000 Kilometer in achteinhalb Tagen zurück. Auch besitzt sie die Lizenz um Hubschrauber zu pilotieren und flog mit ihrem eigenen Helikopter sogar nach Afrika.

Vor Dakar-Autokarriere mit dem Motorrad erfolgreich: Jutta Kleinschmidt Foto: BMW Vor Dakar-Autokarriere mit dem Motorrad erfolgreich: Jutta Kleinschmidt © BMW

Kleinschmidt ist in der Region Berchtesgarden aufgewachsen und war nach ihrem Studium von 1987 bis 1992 Ingenieurin in der Fahrzeug-Entwicklungsabteilung von BMW tätig. Seit 1993 war sie als Profirennfahrerin unterwegs und zunächst bei vier Dakars mit dem Motorrad am Start. Nach ihrem Sieg in 2001 startete sich auch bei weiteren Dakars erfolgreich für das VW-Werksteam und für die X-raid-Mannschaft in einem BMW.