Abu Dhabi, Etappe 1: Michael Docherty (Hero) sticht die RallyGP-Stars aus
Überraschung auf der ersten Etappe der Abu-Dhabi-Desert-Challenge 2026. Nach dem Prolog räumte Michael Docherty vom deutsch-indischen Hero-Team auch den ersten Tagessieg ab.
Das Feld der RallyGP-Piloten ist beim Saisonfinale der World Rally-Raid Championship 2026 mit nur sechs Teilnehmern zwar ausgesprochen dünn besetzt, mit dem Sieg von Michael Docherty war aber dennoch nicht unbedingt zu rechnen – der 32-Jährige lebt aber seit zehn Jahren in den Emiraten und kennt das Terrain wie seine Westentasche!
Der Südafrikaner markierte bereits am Sonntag im Prolog die schnellste Zeit und sicherte sich dadurch einen hinteren Startplatz für Etappe 1. Dadurch hatte der Hero-Pilot viele Spuren im Sand und musste sich weniger mit der Navigation beschäftigen. Umso beherzter drehte Dochery am Gasgriff und lag nach nur 30 km bereits um 27 sec vor Daniel Sanders und sogar 38 sec vor dessen Teamkollegen Luciano Benavides (Red Bull KTM), der jedoch vom Bonussystem für das Eröffnen der Route profitierte.
Aber die Zeitgutschrift reichte nicht aus, um den Hero-Pilot hinter sich zu halten. Mit jedem Checkpoint baute Dochery sein Polster aus und holte sich nach 227 km in 2 Stunden, 26 Minuten und 20 Sekunden vor Benavides und Adrian van Beveren (Honda) den Tagessieg. Dies ist auch die Reihenfolge der Top-3 der Gesamtwertung.
«Das Motorrad lief hervorragend, und ich habe mich mit meinem Rhythmus und meinem Tempo wohlgefühlt», erzählte Docherty bei der Zielankunft. «Als ich Daniel eingeholt hatte, wusste ich, dass ich die Etappe von da an kontrollieren konnte. Dienstag wird ein wichtiger und langer Tag, und ich werde die Etappe auch eröffnen – darauf freue ich mich schon.»
Zwischen Benavides, Sanders (5./+4:56 min) und Honda-Ass Tosha Schareina (4./+4:43 min) wird die Weltmeisterschaft entschieden. Als WM-Leader hat Sanders 13 Punkte Vorsprung auf seine Rivalen.
Am Dienstag führt die Route über gezeitete 314 km von Madinat Zayed nach Al Sila, wo die Teilnehmer ein Marathon-Biwak beziehen. Dort dürfen nur die Fahrer selbst an ihren Motorrädern schrauben.
Abu Dhabe Desert Challenge 2026, Ergebnis Etappe 1
1.
M. Docherty
RSA
KTM
2:26:20 (hh:mm:ss)
2.
L. Benavides
ARG
KTM
+4:23 (mm)
3.
A. Van Beveren
FRA
Honda
+4:38
4.
T. Schareina
ESP
Honda
+4:43
5.
D. Sanders
AUS
KTM
+4:56
6.
A. McInnes
GBR
KTM
+10:21
7.
T. Mulec
SLO
KTM
+12:12
8.
D. Braceras Martinez
ESP
Hero
+15:31
9.
K. Dabrowski
POL
KTM
+16:06
10.
A. Pellicer
ESP
KTM
+19:49
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