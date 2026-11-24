Abu Dhabi, Etappe 2: KTM-Sieg durch Sanders, Hero-Ass Docherty bleibt vorn
Am zweiten Renntag der Abu Dhabi Desert Challenge 2026 stand die Marathonwertung auf dem Programm. Der Etappensieg von KTM-Star Daniel Sanders reichte nicht, um die Führung zu übernehmen.
Vom Biwak in Madinat Zayed führte Etappe 2 die Teilnehmer zum 412 km entfernten Al Sila; die gezeitete Distanz betrug 314 km und führte zu etwa 50 Prozent über weichen Sand und Dünen. Die andere Hälfte waren schnellere Pisten. Als Sieger von Etappe 1 eröffnete Hero-Pilot Michael Docherty die Route, im Abstand von jeweils drei Minuten gefolgt von Luciano Benavides (KTM), Adrien van Beveren, Tosha Schareina (beide Honda) und WM-Leader Daniel Sanders.
Docherty profitierte zwar vom Bonussystem für das Eröffnen der Route, doch am Wegpunkt bei 65 km hatte der Südafrikaner bereits einen Rückstand von über zwei Minuten. Nach 100 km war Docherty auch auf der Piste eingeholt. Die schnellste Zeit markierte Sanders, der seinen Vorsprung zeitweise auf über zwei Minuten ausbauen konnte.
Nach einem Sturz des Red-Bull-Piloten wurde es auf den letzten 60 km jedoch noch einmal eng. Van Beveren holte immer weiter auf und lag im Ziel nur noch 28 sec hinter dem Australier. Benavides, der wie Docherty ebenfalls Zeitgutschriften erhielt, folgt knapp mit 43 sec Rückstand.
In Al Sila beziehen die Teilnehmer ein Marathonbiwak. Dort dürfen nur die Fahrer selbst an ihren Motorrädern arbeiten und müssen die kalte Nacht im Zelt verbringen. Am Mittwoch geht es über 422 km zurück nach Madinat Zayed.
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 2
1.
D. Sanders
AUS
GP
KTM
2:49:45 (hh:mm:ss)
2.
A. Van Beveren
FRA
GP
Honda
+0:28 (mm:ss)
3.
L. Benavides
ARG
GP
KTM
+0:43
4.
T. Schareina
ESP
GP
Honda
+2:00
5.
M. Docherty
RSA
R2
Hero
+3:47
6.
M. Ventura
POR
R2
Honda
+5:28
7.
A. Mcinnes
GBR
R2
KTM
+5:45
8.
K. Dabrowski
POL
R2
KTM
+11:47
9.
D. Braceras Martinez
ESP
R2
Hero
+13:50
10.
E. Lane
GBR
R2
KTM
+14:01
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Stand nach 2 von 5 Etappen
1.
M. Docherty
RSA
R2
Hero
5:25:32 (hh:mm:ss)
2.
D. Sanders
AUS
GP
KTM
+1:20 (mm:ss)
3.
A. Van Beveren
FRA
GP
Honda
+1:34
4.
T. Schareina
ESP
GP
Honda
+3:08
5.
L. Benavides
ARG
GP
KTM
+5:19
6.
A. Mcinnes
GBR
R2
KTM
+12:40
7.
K. Dabrowski
POL
R2
KTM
+24:41
8.
D. Braceras Martinez
ESP
R2
Hero
+26:20
9.
T. Mulec
SLO
R2
KTM
+26:55
10.
E. Lane
GBR
R2
KTM
+36:56
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