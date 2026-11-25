Abu Dhabi, Etappe 3: KTM taktiert – Honda holt Tagessieg und Gesamtführung
Auf der dritten Etappe holte Honda den ersten Tagessieg bei der Abu Dhabi Desert Challenge 2026. Für KTM war der Renntag von viel Taktik geprägt.
Der zweite Teil der Marathon-Etappe bei der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) führte die Teilnehmer über 422 km – davon 300 als gezeitete Wertung – von Al Sila zurück nach Madinat Zayed. Das Terrain bestand zu 30 Prozent aus Dünen, zu 26 Prozent aus Sand, zu 21 Prozent aus Erde, zu 14 Prozent aus ausgetrockneten Seebetten, zu 5 Prozent aus Steinen und zu 4 Prozent aus Asphalt. Die insgesamt relativ schnelle Etappe zeichnete sich durch einen anspruchsvollen Eröffnungsabschnitt und häufige Richtungswechsel aus.
Als Gewinner der vorherigen Etappe stand Daniel Sanders (Red Bull KTM) vor der Aufgabe, die dritte Etappe zu eröffnen. Wegen Nebels verzögerte sich der Start um 30 Minuten. Für das Eröffnen der Route konnten maximal 2:03 min an Zeitgutschrift gesammelt werden. Der Australier war am Dienstag gestürzt und ging den dritten Renntag konservativ an und war bereits am ersten Wegpunkt um 2:30 min hinter seinem Teamkollegen Luciano Benavides, der die schnellste Zeit fuhr.
Der Argentinier markierte auch im weiteren Verlauf die schnellste Zeit, dicht gefolgt von Tosha Schareina (Honda) und Rally2-Pilot Michael Dochery (Hero). Auf dem Weg zum Wegpunkt bei Kilometer 250 machte der Hero-Pilot einen Navigationsfehler und verlor über zehn Minuten sowie die Gesamtführung!
Auf den letzten Kilometern nahm Benavides offenbar ganz bewusst Tempo heraus und überließ den Etappensieg Schareina. Dadurch kam aber auch Adrien Van Beveren (Honda) am KTM-Piloten vorbei und sicherte sich Platz 2. Der Franzose im Honda-Werksteam wurde dadurch neuer Leader der Abu Dhabi Desert Challenge. Benavides stieg als Dritter auf das Tagespodium.
In der Gesamtwertung liegt van Beveren 35 sec vor seinem Teamkollegen Schareina und 3:30 min vor Sanders. Benavides liegt als Vierter 4:09 min zurück.
Für Sanders geht es bei der ADDC vorrangig um den World Rally-Raid WM-Titel. Der 32-Jährige führt die Tabelle um zwölf Punkte vor Benavides und Schareina an.
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 3
1.
T. Schareina
ESP
GP
Honda
2:32:46 (hh:mm:ss)
2.
A. Van Beveren
FRA
GP
Honda
+0:59 (mm:ss)
3.
L. Benavides
ARG
GP
KTM
+1:23
4.
M. Ventura
POR
R2
Honda
+2:44
5.
A. Mcinnes
GBR
R2
KTM
+4:30
6.
D. Sanders
AUS
GP
KTM
+4:43
7.
D. Braceras Martinez
ESP
R2
Hero
+6:30
8.
T. Mulec
SLO
R2
KTM
+6:39
9.
K. Dabrowski
POL
R2
KTM
+6:56
10.
M. Docherty
RSA
R2
Hero
+9:55
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Stand nach 3 von 5 Etappen
1.
A. Van Beveren
FRA
GP
Honda
8:00:51 (hh:mm:ss)
2.
T. Schareina
ESP
GP
Honda
+0:35 (mm:ss)
3.
D. Sanders
AUS
GP
KTM
+3:30
4.
L. Benavides
ARG
GP
KTM
+4:09
5.
M. Docherty
RSA
R2
Hero
+7:22
6.
A. Mcinnes
GBR
R2
KTM
+14:37
7.
T. Mulec
SLO
R2
KTM
+19:52
8.
K. Dabrowski
POL
R2
KTM
+29:04
9.
D. Braceras Martinez
ESP
R2
Hero
+30,17
10.
E. Lane
GBR
R2
KTM
+45:49
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