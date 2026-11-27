Abu Dhabi, Etappe 5: Vier Entscheidungen – zwei für Honda, zwei für KTM
Die fünfte und letzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge entschied über den Tages- und Gesamtsieg sowie über den Ausgang der Rally-Raid-WM 2026. Zweimal jubelte Honda, zweimal KTM.
Die fünfte Etappe führte die Teilnehmer vom Biwak in Madinat Zayed nach Al Ain zurück, wo die diesjährige Abu Dhabi Desert Challenge am vergangenen Sonntag mit dem Prolog begann. 379 Kilometer waren zu bewältigen, davon 220 als gezeitete Wertung. Sand und Dünen machten den größten Anteil aus.
Für den Gesamtsieg kamen Adrian van Beveren, Tosha Schareina (beide Honda) und Michael Dochery (Hero) infrage, wobei letzterer sieben Minuten Rückstand hatte und dazu als Sieger von Etappe 4 die Route eröffnen musste.
Docherty hielt sich wacker, konnte sich aber trotz Zeitgutschriften nicht näher an die beiden nach ihm gestarteten Honda-Piloten heranfahren. Die schnellste Zeit markierte indes Luciano Benavides vom Red Bull KTM-Team der als Zehnter auf die Reise ging. Nach 100 km führte der Argentinier um 44 sec vor Schareina und 1:49 min vor van Beveren. Dieses Polster baute der KTM-Pilot auf der zweiten Hälfte leicht aus und holte sich nach 2 Stunden und 11 Minuten den letzten Etappensieg.
Schareina wiederum zog seinem Teamkollegen um über zwei Minuten davon und knöpfte dem Franzosen den Gesamtsieg ab – um nur 35 sec! Als Dritter stieg Rally2-Pilot Michael Docherty auf das Podium.
So knapp der Sieg bei der ADDC 2026, so knapp auch die Entscheidung in der Weltmeisterschaft. Als Vierter der RallyGP-Wertung holte Daniel Sanders genug WM-Punkte, um seinen letztjährigen Titel erfolgreich zu verteidigen. Der australische Red Bull KTM-Pilot fuhr 100 Punkte ein, Honda-Ass Tosha Schareina holte 99 Punkte! Als Trost bleibt Honda der erstmalige Gewinn der Rally2-Wertung durch Martim Ventura.
Die Teams forcieren nun die Vorbereitung auf die Dakar 2027, die wegen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Iran, USA und Israel von Saudi-Arabien nach Portugal und Marokko verlegt wurde.
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 5
1.
L. Benavides
ARG
KTM
2:11:26 (hh:mm:ss)
2.
T. Schareina
ESP
Honda
+0:52 (mm:ss)
3.
A. Van Beveren
FRA
Honda
+3:24
4.
M. Docherty
RSA
Hero
+3:48
5.
M. Ventura
POR
Honda
+5:13
6.
T. Mulec
SLO
KTM
+9:03
7.
D. Sanders
AUS
KTM
+10:45
8.
A. Mcinnes
GBR
KTM
+14:57
9.
K. Dabrowski
POL
KTM
+18:03
10.
E. Lane
GBR
KTM
+19:19
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Endstand
1.
T. Schareina
ESP
Honda
13:20:54 (hh:mm:ss)
2.
A. Van Beveren
FRA
Honda
+0:35 (mm:ss)
3.
M. Docherty
RSA
Hero
+8:11
4.
L. Benavides
ARG
KTM
+18:17
5.
D. Sanders
AUS
KTM
+24:57
6.
T. Mulec
SLO
KTM
+33:26
7.
A. Mcinnes
GBR
KTM
+41:39
8.
D. Braceras Martinez
ESP
Hero
+1:04:50 (hh:mm:ss)
9.
K. Dabrowski
POL
KTM
+1:07:54
10.
E. Lane
GBR
KTM
+1:16:56
Endstand World Rally-Raid Championship 2026
1.
D. Sanders
AUS
KTM
100
2.
T. Schareina
ESP
Honda
99
3.
L. Benavides
ARG
KTM
90
4.
A. Van Beveren
FRA
Honda
72
5.
R. Brabec
USA
Honda
70
6.
Edgar Canet
ESP
KTM
58
7.
S. Howes
USA
ZX Moto/Honda
48
8.
R. Branch
BOT
Hero
31
9.
I. Cornejo
CHI
Hero
30
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