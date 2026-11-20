Nur sechs RallyGP-Piloten sind für das Saisonfinale der Rally-Raid-WM 2026 in Abu Dhabi angemeldet. Man kann davon ausgehen, dass dies zum Teil mit der Dakar-Verlegung von Saudi-Arabien nach Portugal und Marokko zusammenhängt. Aber auch die Unsicherheiten wegen des Kriegs zwischen USA, Israel und Iran werden Teilnehmer bewogen haben, der Rallye in diesem Jahr fern zu bleiben.

Werbung

Werbung

Interessant: Die Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) wird bei ihrer Durchführung vom Verteidigungsministerium, den Streitkräften der Vereinigten Arabischen Emirate, der Polizei von Abu Dhabi und dem Zivilschutz unterstützt.

Die drei Protagonisten um den WM-Titel sind mit Daniel Sanders und Luciano Benavides (beide Red Bull KTM) sowie Tosha Schareina (Honda) freilich anwesend. Sanders führt die Gesamtwertung mit 87 Punkten an, seine beiden Kontrahenten liegen aber nur 13 Punkte zurück. Während das KTM-Werksteam mit Edgar Canet komplett antritt, schickt Honda nur Adrien van Beveren als Unterstützung ins letzte Saisonrennen. Sechster Fahrer in der Top-Kategorie ist Mohammed Al Balooshi (KTM).

Besser besetzt ist die Rally2‑Kategorie, in der neben KTM und Honda auch Fahrer von Kove, Hero, Fantic, Husqvarna und GASGAS dabei sind. Rallye-Neueinsteiger ZX Moto bereitet sich mit Tobias Ebster in Marokko auf die Dakar vor.

Werbung

Werbung

Bei der 35. Ausgabe der Desert Challenge führt die Route über fünf Etappen von Al Ain zum Arabischen Golf und zurück. Die 1931 Kilometer lange Strecke umfasst 1326 Kilometer gezeitete Wertungsprüfungen. Einer der entscheidenden Momente wird am Dienstag, dem 24. November, sein, wenn die Teilnehmer auf der zweiten Etappe von Madinat Zayed nach Westen nach Al Sila’ fahren. Die 330 Kilometer lange Marathonetappe wird das Feld durch unbekanntes Gelände führen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf der Navigation liegt, bevor die Wüste schließlich der Küste weicht.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die ADDC startet am Sonntag mit dem Prolog über beschauliche sieben Kilometer, der über die Startreihenfolge der ersten Etappe entscheidet. Richtig los geht es dann ab Montag;