Abu Dhabi, Etappe 4: Hero-Triumph vor drei Honda – KTM-Piloten weit zurück
Den Sieg auf der vierten Etappe räumte zwar Hero-Pilot Michael Docherty ab, doch in der RallyGP-Wertung waren zwei Honda-Asse vorn. Bei KTM lief nicht alles glatt.
Die vorletzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2026 war eine Schleife mit Start und Ziel in Madinat Zayed. 351 Kilometer waren zu überwinden, davon 258 km als gezeitete Wertung. Wie am Mittwoch behinderte Nebel am Morgen die Sicht, weshalb sich der Start um 30 Minuten verzögerte. Die Route führte durch das Leere Viertel mit hohen Dünen und viel Sand.
Der gestrige Tagesieger Tosha Schareina (Honda) hatte die heikle Aufgabe, den Renntag zu eröffnen. Bisher erwies sich das Bonussystem nicht als ausreichend, um den Zeitaufwand für die Navigation zu kompensieren. Hinter dem Spanier folgte sein Teamkollege Adrien van Beveren, der auf Etappe 3 die Gesamtführung übernommen hatte, und Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides. Rally-Raid-WM-Leader Daniel Sanders (KTM) war Sechster am Start.
Ab dem ersten Wegpunkt büßte Schareina Zeit auf seine Verfolger ein und wurde von van Beveren und Benavides eingeholt. Die schnellsten Zwischenzeiten markierte aber Rally2-Pilot Michael Docherty (Hero), der auf halber Strecke 36 sec vor Benavides und van Beveren führte. Schareina und Sanders lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 5 und 9 min zurück.
Auf den letzten 40 Kilometern zeichnete sich ab, dass Docherty den zweiten Etappensieg bei der ADDC einfahren wird. Der Südafrikaner lag 2,5 min vor Benavides, der aber nur eine Minute an Zeitgutschrift für das Eröffnen angesammelt hatte. Im Ziel bekam der KTM-Pilot auch noch eine Zeitstrafe von 15 min wegen eines verpassten Wegpunkts, nur vier Kilometer vor dem Ende, die ihn weit zurückfallen ließ.
Hinter Tagessieger Docherty kam daher van Beveren mit nur 10 sec Rückstand in die Wertung. Mit Schareina und Martim Ventura folgen zwei weitere Honda-Piloten. Daniel Sanders brachte Etappe 4 mit 13 min Rückstand hinter sich, bei Benavides waren es 17 min.
In der Gesamtwertung führt van Beveren nun deutlich, um fast zwei Minuten vor Schareina und sieben Minuten vor Docherty. Sanders ist Vierter, weil Dochery jedoch in der Rally2-Kategorie fährt, würde der Australier die Punkte für Platz 3 erhalten.
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 4
1
M. Docherty
RSA
Hero
3:05:38 (hh:mm:ss)
2
A. Van Beveren
FRA
Honda
+0:10 (mm:ss)
3
T. Schareina
ESP
Honda
+1:32
4
M. Ventura
POR
Honda
+5:52
5
T. Mulec
SLO
KTM
+7:30
6
D. Braceras Martinez
ESP
Hero
+13:33
7
D. Sanders
AUS
KTM
+13:41
8
E. Lane
GBR
KTM
+14:47
9
A. McInnes
GBR
KTM
+15:04
10
L. Benavides
ARG
KTM
+17:07
Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Stand nach 4 von 5 Etappen
1
A. Van Beveren
FRA
Honda
11:06:39 (hh:mm:ss)
2
T. Schareina
ESP
Honda
+1:57 (mm:ss)
3
M. Docherty
RSA
Hero
+7:12
4
D. Sanders
AUS
KTM
+17:01
5
L. Benavides
ARG
KTM
+21:06
6
T. Mulec
SLO
KTM
+27:12
7
A. McInnes
GBR
KTM
+29:31
8
D. Braceras Martinez
ESP
Hero
+43:40
9
K. Dabrowski
POL
KTM
+52:40
10
E. Lane
GBR
KTM
+1:00:26 (hh:mm:ss)
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