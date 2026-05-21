Achtung KTM und Honda: ZX Moto plant Dakar-Debüt 2028 – mit Tobias Ebster?

ZX Moto ist ein aufstrebender Motorradhersteller aus China mit großen Ambitionen. Erst 2024 gegründet, baute CEO Zhang Xue innerhalb weniger Monate nicht nur eine gut laufende Produktion auf, sondern stieg 2025 mit einem neuen Motorrad in die Supersport-Weltmeisterschaft ein – und feierte mit Pilot Valentin Debise ZX Moto in zehn Rennen bereits fünf Siege!

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Die eigentliche Leidenschaft von Xue ist jedoch der Rallye-Sport, den er selbst als Fahrer betrieb. Was wenige wissen: Der Chinese war 2023 Teil des ersten rein chinesischen Dakar-Teams, damals als Mitbegründer von Kove Moto.

Noch fehlt für ein geeignetes Motorrad in der Produktpalette von ZX Moto, doch die Entwicklung läuft auf Hochtouren und ein Prototyp existiert bereits. «In diesem Jahr beginnen wir mit kleineren Tests», verriet Xue dem ShanghaiEye. «Danach werden wir das Motorrad in einem größeren Rahmen testen und an vereinzelten Veranstaltungen der Rallye-Weltmeisterschaft teilnehmen. Im Januar 2028 werden wir bei der Rallye Dakar antreten.»

Etablierte Werke wie KTM und Honda sollten den Ehrgeiz und die Fähigkeiten von ZX Moto nicht unterschätzen. Für den Supersport-Einstieg verbündete sich Xue mit einem etablierten Team, das bereits WM-Titel eingefahren hatte. Es ist davon auszugehen, dass er im Rallye-Sport ähnlich agieren und auch konkurrenzfähige Fahrer unter Vertrag nehmen wird.

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ZX Moto: Rallye-Einstieg mit Tobias Ebster?

Ein Name, der dafür im Raum steht, ist Tobias Ebster! Der Österreicher war auf Einladung von ZX Moto bei der Superbike-WM in Most. Nach der T rennung von Hero Motorsport ist Ebster auf Jobsuche. Vieles deutet auf eine Zusammenarbeit hin.

Noch einmal Xue: «Wir wollen bei unserem Dakar-Debüt beeindrucken und peilen Etappensiege an. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass mein Dreijahresplan funktionieren wird.»