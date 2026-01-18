Alle Routen und Sieger der Rallye Dakar: Von Neveu 1979 bis Brabec 2026

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Die Dakar 2026 war bereits die 48. Ausgabe der härtesten Rallye, wobei es tatsächlich nur 47 Sieger gibt – einen Tag vor Rennstart wurde die Dakar 2008 wegen Terrorgefahr abgesagt. Bis dahin war die seit 1979 ausgefahrene Rallye als «Paris-Dakar» bekannt. In all den Jahren wurde die Strecke Paris-Algier-Dakar mit zehn Veranstaltungen am häufigsten gefahren.
Werbung
Werbung
Für 2009 wechselte der Veranstalter den Kontinent und führte die Rallye Dakar bis 2019 in Südamerika durch. Seit 2020 ist Saudi-Arabien Austragungsort – 2026 bereits zum siebten Mal! Die erfolgreichsten Teilnehmer an der Rallye Dakar kommen vornehmlich aus Frankreich. Mit sechs Siegen führt Stephane Peterhansel die Statistik an (er fuhr später auch Siege mit Autos ein), gefolgt von Cyril Despres und Cyril Neveu mit fünf Triumphfahrten. Der Spanier Marc Coma kommt ebenfalls auf fünf Siege. Insgesamt gab es 18 verschiedene Sieger.
Als erster Nicht-Europäer konnte der Australier Toby Price 2016 die härteste Rallye der Welt gewinnen. Tatsächlich war der letzte Sieg eines Europäers der von Matthias Walkner im Jahr 2018. Es folgte der zweite Triumph von Price sowie vom US-Amerikaner Ricky Brabec (2020, 2024), des Australiers Daniel Sanders (2025) sowie der Argentinier Kevin Benavides (2021, 2023) und sein Bruder Luciano (2026).
Werbung
Werbung
Einzigartig in der Geschichte der Rallye Dakar ist die Erfolgsserie vom KTM-Werksteam, das mit verschiedenen Piloten zwischen 2001 und 2019 ununterbrochen 18 Siege in Folge einfahren konnte.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach