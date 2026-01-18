Weiter zum Inhalt
Alle Routen und Sieger der Rallye Dakar: Von Neveu 1979 bis Brabec 2026
Die Dakar 2026 ist Geschichte und hat mit Luciano Benavides einen Überraschungssieger. Die Vorgänger des Red Bull KTM-Piloten.
Rallye-Raid-WM
Die Rallye Dakar hat eine lange Geschichte und viele SiegerDie Rallye Dakar hat eine lange Geschichte und viele SiegerFoto: ASO/Charly Lopez
Die Rallye Dakar hat eine lange Geschichte und viele Sieger© ASO/Charly Lopez
Die Dakar 2026 war bereits die 48. Ausgabe der härtesten Rallye, wobei es tatsächlich nur 47 Sieger gibt – einen Tag vor Rennstart wurde die Dakar 2008 wegen Terrorgefahr abgesagt. Bis dahin war die seit 1979 ausgefahrene Rallye als «Paris-Dakar» bekannt. In all den Jahren wurde die Strecke Paris-Algier-Dakar mit zehn Veranstaltungen am häufigsten gefahren.
Für 2009 wechselte der Veranstalter den Kontinent und führte die Rallye Dakar bis 2019 in Südamerika durch. Seit 2020 ist Saudi-Arabien Austragungsort – 2026 bereits zum siebten Mal! Die erfolgreichsten Teilnehmer an der Rallye Dakar kommen vornehmlich aus Frankreich. Mit sechs Siegen führt Stephane Peterhansel die Statistik an (er fuhr später auch Siege mit Autos ein), gefolgt von Cyril Despres und Cyril Neveu mit fünf Triumphfahrten. Der Spanier Marc Coma kommt ebenfalls auf fünf Siege. Insgesamt gab es 18 verschiedene Sieger.
Als erster Nicht-Europäer konnte der Australier Toby Price 2016 die härteste Rallye der Welt gewinnen. Tatsächlich war der letzte Sieg eines Europäers der von Matthias Walkner im Jahr 2018. Es folgte der zweite Triumph von Price sowie vom US-Amerikaner Ricky Brabec (2020, 2024), des Australiers Daniel Sanders (2025) sowie der Argentinier Kevin Benavides (2021, 2023) und sein Bruder Luciano (2026).
Einzigartig in der Geschichte der Rallye Dakar ist die Erfolgsserie vom KTM-Werksteam, das mit verschiedenen Piloten zwischen 2001 und 2019 ununterbrochen 18 Siege in Folge einfahren konnte.
Alle Strecken und alle Sieger der Rallye Dakar seit 1979
Jahr
Sieger
Nat
Motorrad
Route
1979
Cyril Neveu
F
Yamaha
Paris–Algier–Dakar
1980
Cyril Neveu
F
Yamaha
Paris–Algier–Dakar
1981
Hubert Auriol
F
BMW
Paris–Algier–Dakar
1982
Cyril Neveu
F
Honda
Paris–Algier–Dakar
1983
Hubert Auriol
F
BMW
Paris–Algier–Dakar
1984
Gaston Rahier
B
BMW
Paris–Algier–Dakar
1985
Gaston Rahier
B
BMW
Paris–Algier–Dakar
1986
Cyril Neveu
F
Honda
Paris–Algier–Dakar
1987
Cyril Neveu
F
Honda
Paris–Algier–Dakar
1988
Edi Orioli
I
Honda
Paris–Algier–Dakar
1989
Gilles Lalay
F
Honda
Paris–Tunis–Dakar
1990
Edi Orioli
I
Cagiva
Paris–Tripolis–Dakar
1991
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Paris–Tripolis–Dakar
1992
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Paris–Sirt–Kapstadt
1993
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Paris–Tanger–Dakar
1994
Edi Orioli
I
Cagiva
Paris–Dakar–Paris
1995
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Granada–Dakar
1996
Edi Orioli
I
Yamaha
Granada–Dakar
1997
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Dakar–Agadez–Dakar
1998
Stephane Peterhansel
F
Yamaha
Paris–Granada–Dakar
1999
Richard Sainct
F
BMW
Granada–Dakar
2000
Richard Sainct
F
BMW
Paris–Dakar–Kairo
2001
Fabrizio Meoni
I
KTM
Paris–Dakar–Kairo
2002
Fabrizio Meoni
I
KTM
Arras–Madrid–Dakar
2003
Richard Sainct
F
KTM
Marseille–Scharm El-Scheich
2004
Nani Roma
E
KTM
Clermont-Ferrand–Dakar
2005
Cyril Despres
F
KTM
Barcelona–Dakar
2006
Marc Coma
E
KTM
Lissabon–Dakar
2007
Cyril Despres
F
KTM
Lissabon–Dakar
2008
abgesagt
Lissabon–Dakar
2009
Marc Coma
E
KTM
Buenos Aires–Valparaíso–Buenos Aires
2010
Cyril Despres
F
KTM
Buenos Aires-Antofagasta–Buenos Aires
2011
Marc Coma
E
KTM
Buenos Aires–Arica–Buenos Aires
2012
Cyril Despres
F
KTM
Mar del Plata–Lima
2013
Cyril Despres
F
KTM
Lima–Santiago de Chile
2014
Marc Coma
E
KTM
Rosario–Valparaíso
2015
Marc Coma
E
KTM
Buenos Aires–Iquique–Buenos Aires
2016
Toby Price
AUS
KTM
Buenos Aires–Rosario
2017
Sam Sunderland
GB
KTM
Asunción–Rio Cuarto–Buenos Aires
2018
Matthias Walkner
A
KTM
Lima–La Paz–Còrdoba
2019
Toby Price
AUS
KTM
Lima–Arequipa–Lima
2020
Ricky Brabec
USA
Honda
Jeddah-Riad-Qiddiya
2021
Kevin Benavides
ARG
Honda
Jeddah–Ha'il–Jeddah
2022
Sam Sunderland
GBR
GASGAS
Jeddah–Riad–Jeddah
2023
Kevin Benavides
ARG
KTM
Jeddah–Dammam
2024
Ricky Brabec
USA
Honda
Al Ula–Shubaytah–Yanbu
2025
Daniel Sanders
AUS
KTM
Bisha–Ha'il–Schaiba
2026
Luciano Benavides
ARG
KTM
Yanbu–Riad–Yanbu
