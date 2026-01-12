Auf Etappe 9 wird es kritisch – die zweite Marathon-Wertung der Dakar 2026

Die neunte Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Wadi ad-Dawasir in die Nähe von Bisha. Allerdings werden die Protagonisten nicht die Annehmlichkeiten der Großstadt genießen können. Tatsächlich werden Leader Luciano Benavides (Red Bull KTM) und seine Kollegen unmittelbar nach der Ankunft das Marathon-Refuge-Biwak beziehen.

Dort müssen die Teilnehmer alle erforderlichen Wartungen an ihren Motorrädern selbst erledigen – aber nicht den oder die Reifen wechseln. Die Reifen werden vor der Abfahrt markiert und müssen auf den Etappen 9 und 10 verwendet werden. Dakar-Veranstalter ASO stellt für die Nacht ein einfaches Zelt sowie eine Matratze und Decke zur Verfügung.

Die Wertungsprüfung der zweiten Marathon-Etappe geht am Dienstag über 418 km und wird eine Belastungsprobe für Körper, Geist und Technik. Die Strecken werden teilweise felsig und tückisch sein mit zahlreichen Tempowechseln. Am Ende der Sonderprüfung warten Dünen auf die Teilnehmer. Wie in der ersten Woche fahren Autos und Motorräder getrennte Pisten.

Die Route der Rallye Dakar 2026

Datum Etappe Route Wertung Verbindung Gesamt 03.01.26 Prolog Yanbu – Yanbu 23 75 98 04.01.26 Etappe 1 Yanbu – Yanbu 305 213 518 05.01.26 Etappe 2 Yanbu – al-'Ula 400 104 504 06.01.26 Etappe 3 al-'Ula – al-'Ula 422 314 736 07.01.26 Etappe 4 al-'Ula – al-'Ula (Marathon) 417 78 495 08.01.26 Etappe 5 al-'Ula (Marathon) – Hail 356 61 417 09.01.26 Etappe 6 Hail – Riad 331 589 920 10.01.26 Ruhetag Riad 11.01.26 Etappe 7 Riad – Wadi ad Dawasir 459 418 877 12.01.26 Etappe 8 Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir 483 238 721 13.01.26 Etappe 9 Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon) 418 123 541 14.01.26 Etappe 10 Bisha (Marathon) – Bisha 371 5 376 15.01.26 Etappe 11 Bisha – Al Henakiyah 347 535 882 16.01.26 Etappe 12 Al Henakiyah – Yanbu 310 408 718 17.01.26 Etappe 13 Yanbu – Yanbu 105 36 141 4747 3197 7944

