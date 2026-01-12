Weiter zum Inhalt
Auf Etappe 9 wird es kritisch – die zweite Marathon-Wertung der Dakar 2026

Die Nacht auf Dienstag können die Dakar-Teilnehmer noch im Warmen verbringen, doch auf Etappe 9 erwartet sie nicht nur eine herausfordernde Route, sondern erneut ein spartanisches Marathon-Biwak.

Kay Hettich

Rallye-Raid-WM

Die zweite Marathon-Etappe der Rallye Dakar 2026 steht bevor
Die zweite Marathon-Etappe der Rallye Dakar 2026 steht bevor
Foto: ASO/F.Godden/DPPI
Die zweite Marathon-Etappe der Rallye Dakar 2026 steht bevor
© ASO/F.Godden/DPPI

Die neunte Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Wadi ad-Dawasir in die Nähe von Bisha. Allerdings werden die Protagonisten nicht die Annehmlichkeiten der Großstadt genießen können. Tatsächlich werden Leader Luciano Benavides (Red Bull KTM) und seine Kollegen unmittelbar nach der Ankunft das Marathon-Refuge-Biwak beziehen.

Dort müssen die Teilnehmer alle erforderlichen Wartungen an ihren Motorrädern selbst erledigen – aber nicht den oder die Reifen wechseln. Die Reifen werden vor der Abfahrt markiert und müssen auf den Etappen 9 und 10 verwendet werden. Dakar-Veranstalter ASO stellt für die Nacht ein einfaches Zelt sowie eine Matratze und Decke zur Verfügung.

Die Wertungsprüfung der zweiten Marathon-Etappe geht am Dienstag über 418 km und wird eine Belastungsprobe für Körper, Geist und Technik. Die Strecken werden teilweise felsig und tückisch sein mit zahlreichen Tempowechseln. Am Ende der Sonderprüfung warten Dünen auf die Teilnehmer. Wie in der ersten Woche fahren Autos und Motorräder getrennte Pisten.

Die Route der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

417

78

495

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

459

418

877

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

483

238

721

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

123

541

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4747

3197

7944

