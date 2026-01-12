Auf Etappe 9 wird es kritisch – die zweite Marathon-Wertung der Dakar 2026
Die Nacht auf Dienstag können die Dakar-Teilnehmer noch im Warmen verbringen, doch auf Etappe 9 erwartet sie nicht nur eine herausfordernde Route, sondern erneut ein spartanisches Marathon-Biwak.
Die neunte Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Wadi ad-Dawasir in die Nähe von Bisha. Allerdings werden die Protagonisten nicht die Annehmlichkeiten der Großstadt genießen können. Tatsächlich werden Leader Luciano Benavides (Red Bull KTM) und seine Kollegen unmittelbar nach der Ankunft das Marathon-Refuge-Biwak beziehen.
Dort müssen die Teilnehmer alle erforderlichen Wartungen an ihren Motorrädern selbst erledigen – aber nicht den oder die Reifen wechseln. Die Reifen werden vor der Abfahrt markiert und müssen auf den Etappen 9 und 10 verwendet werden. Dakar-Veranstalter ASO stellt für die Nacht ein einfaches Zelt sowie eine Matratze und Decke zur Verfügung.
Die Wertungsprüfung der zweiten Marathon-Etappe geht am Dienstag über 418 km und wird eine Belastungsprobe für Körper, Geist und Technik. Die Strecken werden teilweise felsig und tückisch sein mit zahlreichen Tempowechseln. Am Ende der Sonderprüfung warten Dünen auf die Teilnehmer. Wie in der ersten Woche fahren Autos und Motorräder getrennte Pisten.
Die Route der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
459
418
877
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
483
238
721
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
123
541
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4747
3197
7944
