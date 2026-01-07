Aus und vorbei: Die Dakar 2026 geht ohne Tobias Ebster (Hero) weiter

Tobias Ebster war am Dienstag nach nur 14 km der Wertungsprüfung unglücklich gestürzt. Wegen starker Schmerzen in seiner linken Hand, konnte der 28-Jährige die Fahrt nicht fortsetzen und wurde letztlich per Helikopter zur medizinischen Untersuchung zurück ins Biwak gebracht.

Der Österreicher startet in der Rally2-Kategorie und hätte – obwohl er die dritte Etappe nicht beendet hat – am nächsten Tag wieder teilnehmen können, sofern es ihm möglich ist. Der Gesamtsieg in seiner Kategorie wäre durch eine Zeitstrafe von insgesamt über 28 Stunden jedoch außer Reichweite gewesen.

Aber die kleine Hoffnung, dass die Verletzung nicht gravierend ist, wurde mit der Diagnose der Ärzte im Keim erstickt: Ebster hat sich das Kahnbein links gebrochen und wird schnellstmöglich die Heimreise antreten, um den Bruch fixieren zu lassen.

«Ich verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Vorderrad und das Motorrad landete auf meiner Hand, wodurch mein Kahnbein brach. Ich wusste sofort, dass etwas nicht in Ordnung war, da ich das Motorrad nicht anheben konnte», sagte der Hero-Pilot. «Das ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber der nächste Schritt ist, nach Hause zu kommen, mich operieren zu lassen und mit der Genesung zu beginnen. Wir werden stärker zurückkommen.»

