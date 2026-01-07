Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Aus und vorbei: Die Dakar 2026 geht ohne Tobias Ebster (Hero) weiter

Nach seinem Sturz am Dienstag konnte Hero-Pilot die dritte Etappe der Dakar 2026 nicht beenden. Nun steht fest, dass der Österreicher die Heimreise antreten und sich operieren lassen muss.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Für Tobias Ebster ist die Dakar 2026 vorbei
Für Tobias Ebster ist die Dakar 2026 vorbei
Foto: Hero Motosport
Für Tobias Ebster ist die Dakar 2026 vorbei
© Hero Motosport

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Tobias Ebster war am Dienstag nach nur 14 km der Wertungsprüfung unglücklich gestürzt. Wegen starker Schmerzen in seiner linken Hand, konnte der 28-Jährige die Fahrt nicht fortsetzen und wurde letztlich per Helikopter zur medizinischen Untersuchung zurück ins Biwak gebracht.

Werbung

Werbung

Der Österreicher startet in der Rally2-Kategorie und hätte – obwohl er die dritte Etappe nicht beendet hat – am nächsten Tag wieder teilnehmen können, sofern es ihm möglich ist. Der Gesamtsieg in seiner Kategorie wäre durch eine Zeitstrafe von insgesamt über 28 Stunden jedoch außer Reichweite gewesen.

Aber die kleine Hoffnung, dass die Verletzung nicht gravierend ist, wurde mit der Diagnose der Ärzte im Keim erstickt: Ebster hat sich das Kahnbein links gebrochen und wird schnellstmöglich die Heimreise antreten, um den Bruch fixieren zu lassen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über das Vorderrad und das Motorrad landete auf meiner Hand, wodurch mein Kahnbein brach. Ich wusste sofort, dass etwas nicht in Ordnung war, da ich das Motorrad nicht anheben konnte», sagte der Hero-Pilot. «Das ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber der nächste Schritt ist, nach Hause zu kommen, mich operieren zu lassen und mit der Genesung zu beginnen. Wir werden stärker zurückkommen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien