Benavides nach Niederlage bei Etappe 12: Kämpfen bis zum letzten Kilometer

KTM-Pilot Luciano Benavides ging am Freitag bei der Dakar 2026 als Vierter in die abwechslungsreiche zwölfte Etappe über 311 km. In der Gesamtwertung hatte der Argentinier 23 sec Vorsprung auf Ricky Brabec (Honda).

Die Etappe entwickelte sich zunächst zu einem Sekunden-Krimi. Am ersten Checkpoint hatte Brabec bereits 22 sec auf Benavides aufgeholt. Danach versuchte der KTM-Pilot alles, um Zeit auf seinen Rivalen gutzumachen, doch der US-Amerikaner war an diesem Tag nicht zu schlagen. Benavides hatte im Ziel als Zweiter 3:43 min Rückstand auf Tagessieger Brabec, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen konnte.

«Es war ein hartes Rennen, ich habe alles versucht. Ich habe von Beginn an gepusht und konnte Edgar (Canet) früh überholen. Bei Kilometer 150 habe ich die Route eröffnet – es war kein einfacher Abschnitt für die Eröffnung, weshalb ich etwas Zeit verloren habe», haderte Benavides. «Ich bin aber happy, ich habe 100 Prozent gegeben.»

Honda-Ass Brabec hat vor der letzten Etappe am Samstag in der Gesamtwertung 3:20 min Vorsprung auf Benavides. Ist es möglich, diesen Rückstand noch aufzuholen? «Mit Sicherheit! Wir halten die Hoffnung bis zum letzten Kilometer am Leben», so der 30-Jährige kämpferisch. «Es wird aber hart, heute war eine schwierige Etappe. Wir werden sehen, wie es morgen läuft.»

Was hat Benavides bei Etappe 12 am meisten Probleme bereitet? «Der Staub war etwas schwierig, die Navigation war auch nicht einfach. Dazu gab es viele Abschnitte mit Felsen und einige weiche Dünen – da verliert man sehr viel Zeit», ging Benavides auf die vielen Tücken ein. «Wenn man hinten fährt, sieht man die Linien sehr gut, welche die vorderen Fahrer genommen haben, aber so ist es eben.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 12 (vorläufig)

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda 3:19:01 Std. 2. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 3:43 min 3. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 12:58 4. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 13:04 5. Michael Docherty (KTM) Rally2 KTM + 17:11 6. Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM + 19:01 7. Ross Branch (BOT) RallyGP Hero + 22:42 8. Preston Campbell (USA) Rally2 Honda + 22:46 9. Mason Klein (USA) RallyGP Hoto + 23:48 10. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 24:24 ... Maxi Schek (GER) Rally2 KTM Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 12 (vorläufig)

