Bester Honda-Pilot Ricky Brabec ärgert sich: Platz 3 auf Etappe 2 zu gut?

Die Rallye Dakar steht noch am Anfang, in den Wertungsprüfungen wurden erst 728 km zurückgelegt – fast 4000 km stehen den Teilnehmern jedoch noch bevor. Und doch beginnt bereits das Taktieren, denn ein Etappensieg ist zwar gut für das Ego, doch der Nachteil als Routen-Eröffner am nächsten Tag vermasselte schon so manchem den Dakar-Gesamtsieg.

Als Dritter im Prolog und auf den ersten beiden Etappen war Ricky Brabec stets vorn dabei. Der Honda-Pilot hatte es sich anders vorgenommen. «Die Etappen 1 und 2 verliefen für mich mehr oder weniger gleich. Beide waren gut. Ich bin immer noch ungefähr dort, wo ich sein möchte», erklärte der US-Amerikaner. «Allerdings hatte ich gehofft, im Hinblick der dritten Etappe etwas weiter zurückzuliegen. Also werden wir am Dienstag das Beste daraus machen und versuchen, einen Zeitbonus zu holen. Wenn man Zeit gewinnen und gut starten kann, ist man am Ende des Tages besser dran.»

Bisher drückten die Red Bull KTM-Piloten Edgar Canet und Daniel Sanders der Dakar 2026 den Stempel auf. Brabec hat in der Gesamtwertung 2:18 min Rückstand auf den Leader aus Australien. «Für den Moment bin ich zufrieden. Ich bin in einer guten Position», winkte der Honda-Pilot ab. «Meine Konkurrenten sind direkt vor mir, und wenn ich sie im Blick behalten kann, sieht es gut für uns aus.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 4:13:37 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 01:35 min 3. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 01:46 4. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 03:15 5. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 03:34 6. Martim Ventura (POR) Rally2 Honda + 03:53 7. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 03:56 8. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 05:48 9. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 07:11 10. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 08:58 … 18. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 18:34 52. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 1:15:34 Std. 88. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:18:21 93. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 2:26:06

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 7:42:24 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 00:30 min 3. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 02:18 4. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 04:41 5. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 07:46 6. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 10:04 7. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 12:37 8. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 13:37 9. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 14:00 10. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 14:09 … 14. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 31:40 43. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 2:10:17 Std. 79. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 4:00:58 88. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 4:36:20