Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bester Honda-Pilot Ricky Brabec ärgert sich: Platz 3 auf Etappe 2 zu gut?

Honda-Aushängeschild Ricky Brabec war bisher immer Tagesdritter, dabei hatte sich der zweifache Dakar-Sieger für Etappe 2 fest vorgenommen, schlechter abzuschneiden.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Honda-Pilot Ricky Brabec wollte gar nicht so gut sein
Honda-Pilot Ricky Brabec wollte gar nicht so gut sein
Foto: Honda
Honda-Pilot Ricky Brabec wollte gar nicht so gut sein
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Rallye Dakar steht noch am Anfang, in den Wertungsprüfungen wurden erst 728 km zurückgelegt – fast 4000 km stehen den Teilnehmern jedoch noch bevor. Und doch beginnt bereits das Taktieren, denn ein Etappensieg ist zwar gut für das Ego, doch der Nachteil als Routen-Eröffner am nächsten Tag vermasselte schon so manchem den Dakar-Gesamtsieg.

Werbung

Werbung

Als Dritter im Prolog und auf den ersten beiden Etappen war Ricky Brabec stets vorn dabei. Der Honda-Pilot hatte es sich anders vorgenommen. «Die Etappen 1 und 2 verliefen für mich mehr oder weniger gleich. Beide waren gut. Ich bin immer noch ungefähr dort, wo ich sein möchte», erklärte der US-Amerikaner. «Allerdings hatte ich gehofft, im Hinblick der dritten Etappe etwas weiter zurückzuliegen. Also werden wir am Dienstag das Beste daraus machen und versuchen, einen Zeitbonus zu holen. Wenn man Zeit gewinnen und gut starten kann, ist man am Ende des Tages besser dran.»

Bisher drückten die Red Bull KTM-Piloten Edgar Canet und Daniel Sanders der Dakar 2026 den Stempel auf. Brabec hat in der Gesamtwertung 2:18 min Rückstand auf den Leader aus Australien. «Für den Moment bin ich zufrieden. Ich bin in einer guten Position», winkte der Honda-Pilot ab. «Meine Konkurrenten sind direkt vor mir, und wenn ich sie im Blick behalten kann, sieht es gut für uns aus.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

4:13:37 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 01:35 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 01:46

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 03:15

5.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 03:34

6.

Martim Ventura (POR)

Rally2

Honda

+ 03:53

7.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 03:56

8.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 05:48

9.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 07:11

10.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 08:58

18.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 18:34

52.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 1:15:34 Std.

88.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:18:21

93.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 2:26:06

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

7:42:24 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 00:30 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 02:18

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 04:41

5.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 07:46

6.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 10:04

7.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 12:37

8.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 13:37

9.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 14:00

10.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 14:09

14.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 31:40

43.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 2:10:17 Std.

79.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 4:00:58

88.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 4:36:20

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien