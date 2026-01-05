Bester Honda-Pilot Ricky Brabec ärgert sich: Platz 3 auf Etappe 2 zu gut?
Honda-Aushängeschild Ricky Brabec war bisher immer Tagesdritter, dabei hatte sich der zweifache Dakar-Sieger für Etappe 2 fest vorgenommen, schlechter abzuschneiden.
Die Rallye Dakar steht noch am Anfang, in den Wertungsprüfungen wurden erst 728 km zurückgelegt – fast 4000 km stehen den Teilnehmern jedoch noch bevor. Und doch beginnt bereits das Taktieren, denn ein Etappensieg ist zwar gut für das Ego, doch der Nachteil als Routen-Eröffner am nächsten Tag vermasselte schon so manchem den Dakar-Gesamtsieg.
Als Dritter im Prolog und auf den ersten beiden Etappen war Ricky Brabec stets vorn dabei. Der Honda-Pilot hatte es sich anders vorgenommen. «Die Etappen 1 und 2 verliefen für mich mehr oder weniger gleich. Beide waren gut. Ich bin immer noch ungefähr dort, wo ich sein möchte», erklärte der US-Amerikaner. «Allerdings hatte ich gehofft, im Hinblick der dritten Etappe etwas weiter zurückzuliegen. Also werden wir am Dienstag das Beste daraus machen und versuchen, einen Zeitbonus zu holen. Wenn man Zeit gewinnen und gut starten kann, ist man am Ende des Tages besser dran.»
Bisher drückten die Red Bull KTM-Piloten Edgar Canet und Daniel Sanders der Dakar 2026 den Stempel auf. Brabec hat in der Gesamtwertung 2:18 min Rückstand auf den Leader aus Australien. «Für den Moment bin ich zufrieden. Ich bin in einer guten Position», winkte der Honda-Pilot ab. «Meine Konkurrenten sind direkt vor mir, und wenn ich sie im Blick behalten kann, sieht es gut für uns aus.»
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
4:13:37 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 01:35 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:46
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 03:15
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 03:34
6.
Martim Ventura (POR)
Rally2
Honda
+ 03:53
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 03:56
8.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 05:48
9.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 07:11
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 08:58
…
18.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 18:34
52.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 1:15:34 Std.
88.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:18:21
93.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:26:06
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
7:42:24 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 00:30 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 02:18
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 04:41
5.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 07:46
6.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 10:04
7.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 12:37
8.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 13:37
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 14:00
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 14:09
…
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 31:40
43.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 2:10:17 Std.
79.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 4:00:58
88.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 4:36:20
