Countdown zum Dakar-Start: Was bis zum 3. Januar in Saudi-Arabien passiert

Die Spannung im Dakar-Biwak in Yanbu nimmt zu, und das hat nicht mit dem bevorstehenden Jahreswechsel zu tun, sondern mit dem ersten von drei privaten Testtagen. Es wird die letzte Gelegenheit sein, das Material und sich selbst zu prüfen.

Dakar-Veranstalter A.S.O. stellt den Teilnehmern für die Generalprobe einen speziellen Bereich zur Verfügung; Tests an anderer Stelle sind verboten. Dabei werden auch alle Sicherheitssysteme (GPS, IRITRACK) einem Funktionstest unterzogen. Es wird sogar ein Roadbook zur Verfügung gestellt.

Der Testbereich ist am 31. Dezember von 13 bis 17 Uhr, am 1. Januar von 8 bis 17 Uhr sowie am 2. Januar von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bei früheren Ausgaben musste schon mancher Teilnehmer seinen Start nach dem Test absagen.

Zur Info: Saudi-Arabien ist zwei Stunden vor Mitteleuropa!

Offiziell beginnt die Dakar 2026 mit dem Prolog am 3. Januar (Samstag). Die Wertungsprüfung, die zur Ermittlung der Startreihenfolge von Etappe 1 dient, ist lediglich 23 km lang und wird überwiegend auf Schotter gefahren; insgesamt müssen 75 km zurückgelegt werden.

Zuerst gehen die Piloten der Rally2-Kategorie an den Start, danach die Dakar-Favoriten der RallyGP-Klasse. Die Startreihenfolge ist umgekehrt der Startnummer. Die Ehre, die 48. Dakar zu eröffnen, wird daher der Chilene Tomas De Gavardo (KTM) haben. Der 30-Jährige beendete die diesjährige Dakar als 41.

«Auf der vierten Etappe hatte ich einen Sturz, verletzte mir das linke Handgelenk und das linke Auge, was mein Tempo auf den folgenden Etappen beeinträchtigte. Zurück in meiner Heimat verbrachte ich mehrere Monate mit der Genesung – bis Mitte des Jahres», erklärte De Gavardo. «Ich weiß, was mich erwartet, und ich bin überglücklich. Ich muss konzentriert bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen, um Fehler zu vermeiden.»

Am 4. Januar (Sonntag) findet dann die erste Etappe statt. Start und Ziel sind in Yanbu. Mit einer Wertungsprüfung über 305 km und einer Verbindungsstrecke von 213 km ist der erste Renntag nicht zu unterschätzen. Die Sonderprüfung mit ihren zwei unterschiedlichen Abschnitten. Zuerst auf felsigem Untergrund, mit der Gefahr von Reifenpannen. Nach einem Tankstopp geht es auf relativ schnellen Sandpisten mit kleinen Dünen weiter.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026