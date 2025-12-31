Weiter zum Inhalt
Countdown zum Dakar-Start: Was bis zum 3. Januar in Saudi-Arabien passiert

Während die Welt das Jahr 2026 begrüßt, bereiten sich in Saudi-Arabien die Teilnehmer an der Rallye Dakar auf den ersten Wettkampftag vor.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Countdown zum Dakar-Start: Was bis zum 3. Januar in Saudi-Arabien passiert
Foto: ASO/Horacio Cabilla
Die Spannung im Dakar-Biwak in Yanbu nimmt zu, und das hat nicht mit dem bevorstehenden Jahreswechsel zu tun, sondern mit dem ersten von drei privaten Testtagen. Es wird die letzte Gelegenheit sein, das Material und sich selbst zu prüfen.

Dakar-Veranstalter A.S.O. stellt den Teilnehmern für die Generalprobe einen speziellen Bereich zur Verfügung; Tests an anderer Stelle sind verboten. Dabei werden auch alle Sicherheitssysteme (GPS, IRITRACK) einem Funktionstest unterzogen. Es wird sogar ein Roadbook zur Verfügung gestellt.

Der Testbereich ist am 31. Dezember von 13 bis 17 Uhr, am 1. Januar von 8 bis 17 Uhr sowie am 2. Januar von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bei früheren Ausgaben musste schon mancher Teilnehmer seinen Start nach dem Test absagen.

Zur Info: Saudi-Arabien ist zwei Stunden vor Mitteleuropa!

Offiziell beginnt die Dakar 2026 mit dem Prolog am 3. Januar (Samstag). Die Wertungsprüfung, die zur Ermittlung der Startreihenfolge von Etappe 1 dient, ist lediglich 23 km lang und wird überwiegend auf Schotter gefahren; insgesamt müssen 75 km zurückgelegt werden.

Zuerst gehen die Piloten der Rally2-Kategorie an den Start, danach die Dakar-Favoriten der RallyGP-Klasse. Die Startreihenfolge ist umgekehrt der Startnummer. Die Ehre, die 48. Dakar zu eröffnen, wird daher der Chilene Tomas De Gavardo (KTM) haben. Der 30-Jährige beendete die diesjährige Dakar als 41.

«Auf der vierten Etappe hatte ich einen Sturz, verletzte mir das linke Handgelenk und das linke Auge, was mein Tempo auf den folgenden Etappen beeinträchtigte. Zurück in meiner Heimat verbrachte ich mehrere Monate mit der Genesung – bis Mitte des Jahres», erklärte De Gavardo. «Ich weiß, was mich erwartet, und ich bin überglücklich. Ich muss konzentriert bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen, um Fehler zu vermeiden.»

Am 4. Januar (Sonntag) findet dann die erste Etappe statt. Start und Ziel sind in Yanbu. Mit einer Wertungsprüfung über 305 km und einer Verbindungsstrecke von 213 km ist der erste Renntag nicht zu unterschätzen. Die Sonderprüfung mit ihren zwei unterschiedlichen Abschnitten. Zuerst auf felsigem Untergrund, mit der Gefahr von Reifenpannen. Nach einem Tankstopp geht es auf relativ schnellen Sandpisten mit kleinen Dünen weiter.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

244

666

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

451

75

526

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

462

414

876

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

481

236

717

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

122

540

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4782

3117

7899

