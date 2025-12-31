Countdown zum Dakar-Start: Was bis zum 3. Januar in Saudi-Arabien passiert
Während die Welt das Jahr 2026 begrüßt, bereiten sich in Saudi-Arabien die Teilnehmer an der Rallye Dakar auf den ersten Wettkampftag vor.
Die Spannung im Dakar-Biwak in Yanbu nimmt zu, und das hat nicht mit dem bevorstehenden Jahreswechsel zu tun, sondern mit dem ersten von drei privaten Testtagen. Es wird die letzte Gelegenheit sein, das Material und sich selbst zu prüfen.
Dakar-Veranstalter A.S.O. stellt den Teilnehmern für die Generalprobe einen speziellen Bereich zur Verfügung; Tests an anderer Stelle sind verboten. Dabei werden auch alle Sicherheitssysteme (GPS, IRITRACK) einem Funktionstest unterzogen. Es wird sogar ein Roadbook zur Verfügung gestellt.
Der Testbereich ist am 31. Dezember von 13 bis 17 Uhr, am 1. Januar von 8 bis 17 Uhr sowie am 2. Januar von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bei früheren Ausgaben musste schon mancher Teilnehmer seinen Start nach dem Test absagen.
Zur Info: Saudi-Arabien ist zwei Stunden vor Mitteleuropa!
Offiziell beginnt die Dakar 2026 mit dem Prolog am 3. Januar (Samstag). Die Wertungsprüfung, die zur Ermittlung der Startreihenfolge von Etappe 1 dient, ist lediglich 23 km lang und wird überwiegend auf Schotter gefahren; insgesamt müssen 75 km zurückgelegt werden.
Zuerst gehen die Piloten der Rally2-Kategorie an den Start, danach die Dakar-Favoriten der RallyGP-Klasse. Die Startreihenfolge ist umgekehrt der Startnummer. Die Ehre, die 48. Dakar zu eröffnen, wird daher der Chilene Tomas De Gavardo (KTM) haben. Der 30-Jährige beendete die diesjährige Dakar als 41.
«Auf der vierten Etappe hatte ich einen Sturz, verletzte mir das linke Handgelenk und das linke Auge, was mein Tempo auf den folgenden Etappen beeinträchtigte. Zurück in meiner Heimat verbrachte ich mehrere Monate mit der Genesung – bis Mitte des Jahres», erklärte De Gavardo. «Ich weiß, was mich erwartet, und ich bin überglücklich. Ich muss konzentriert bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen, um Fehler zu vermeiden.»
Am 4. Januar (Sonntag) findet dann die erste Etappe statt. Start und Ziel sind in Yanbu. Mit einer Wertungsprüfung über 305 km und einer Verbindungsstrecke von 213 km ist der erste Renntag nicht zu unterschätzen. Die Sonderprüfung mit ihren zwei unterschiedlichen Abschnitten. Zuerst auf felsigem Untergrund, mit der Gefahr von Reifenpannen. Nach einem Tankstopp geht es auf relativ schnellen Sandpisten mit kleinen Dünen weiter.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
244
666
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
