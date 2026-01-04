Dakar 2026, Etappe 1: Canet siegt erneut – zwei KTM vor zwei Honda

Rallye-Raid-WM • Neu
Edgar Canet überragend: Der Red Bull KTM-Youngster stiehlt allen die Show
Die erste Etappe der Rallye Dakar war schwieriger als erwartet. Für einen Moment durfte sich Hero-Pilot Ross Branch als Tagessieger fühlen, doch eine Zeitstrafe ließ KTM-Junior Edgar Canet jubeln.
Die Dakar-Teilnehmer mussten vom Biwak in Yanbu zunächst 100 km zurücklegen, um den Startpunkt der ersten Etappe zu erreichen. Die Wertungsprüfung über 305 km war ein Mix von steinigen bis geröllartigen Pisten über sandige Abschnitten mit kleineren Dünen. Anschließend ging es über eine weitere Verbindungsstrecke über 119 km zurück zum Lager.
Der im Prolog auf Platz 45 gestrandete RallyGP-Pilot Mohammed Al Balooshi eröffnete um 7:30 Uhr Ortszeit den Renntag. Prolog-Sieger Edgar Canet (Red Bull KTM) ging als 15. auf die Strecke. Canet markierte bei KM 28 die schnellste Zeit, auf dem Weg zum zweiten Checkpoint nach 108 km lagen aber Ross Branch (Hero) und Daniel Sanders (KTM) vor dem jungen Spanier. Dahinter folgte Ricky Brabec (Honda). Bei KM 260 hatte Canet seinen australischen Teamkollegen überholt.
Vorn hatte Branch die Kontrolle und fuhr eine hohe Pace, die nur Canet mitgehen konnte. Sanders und Brabec büßten bis zum Ziel über zwei Minuten auf den Rally-Raid-Weltmeister von 2024 ein. Im sandigen Teil baute der Botswaner seinen Vorsprung auf Canet auf 1:21 min und schien den Etappensieg in der Tasche zu haben, doch der Hero-Pilot stand unter Verdacht, ein Speed-Limit überschritten zu haben.
Erst nach der Kontrolle der GPS-Daten im Biwak stellte sich heraus, wer den Etappensieg tatsächlich eingefahren hat: Weil Branch eine Zeitstrafe von 6 min aufgebrummt bekam, rutschte Canet auf Platz 1 nach vorn, gefolgt von Sanders und Brabec. Hinter Tosha Schareina (Honda) und Luciano Benavides (KTM) und seinem Teamkollegen Nacho Cornejo (Hero) reichte es für Branch nur noch zur achten Position. Cornejo hatte massiv vom Bonussystem für die Eröffnung der Route profitiert und erhielt eine Zeitgutschrift von fast vier Minuten.
Die Rally2-Wertung wurde von Dakar-Routinier Michael Docherty (KTM) gewonnen. Der Südafrikaner büßte als Neunter 9 min auf den Etappensieger ein. Der Österreicher Tobias Ebster (Hero) verlor 13 min. Dakar-Rookie Maxi Schek brachte sein Motorrad mit 53 min Rückstand ins Ziel. Markus Herlein und Dennis Mildenberger sind noch unterwegs.
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
3:16:11 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:02 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:32
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 01:49
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:47
6.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 03:48
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 04:39
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 05:52
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 08:58
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 09:55
…
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 13:26
42.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 53:17
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:39:22 Std.
90.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:00:02
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
3:27:42 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:05 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:37
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 02:12
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:58
6.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 04:53
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 04:55
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 06:16
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 09:17
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 10:27
…
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 14:11
41.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 55:48
73.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 01:43:52 Std.
89.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 02:05:03
