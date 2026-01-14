Dakar 2026, Etappe 10: Honda-Sieg – Dramatische Wende nach Sanders-Sturz

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Nach seinem dritten Etappensieg bei der diesjährigen Dakar am Vortag musste Tosha Schareina (Honda) die zehnte Etappe eröffnen. Die 368 km lange Route vom Refuge-Biwak nach Bisha führte überwiegend durch Sand und über Dünen hinweg – der vorderste Startplatz war da kein Vorteil.
Den Spuren folgend markierten die später gestarteten Piloten die schnellsten Zeiten. Den Wegpunkt nach 82 km erreichte der als Neunter gestartete Luciano Benavides (Red Bull KTM) mit der besten Zeit, gefolgt von Adrien van Beveren (Honda) und Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM). Die beiden Favoriten auf den Dakar-Sieg waren nur von 30 sec getrennt, wobei Ricky Brabec (Honda) bereits fast 2 min auf Benavides einbüßte und Daniel Sanders (KTM) 2,5 min. Beim ersten Tankstopp vierzig Kilometer später war Schareina von Sanders und Docherty eingeholt; nun sammelten drei Fahrer den Zeitbonus für das Eröffnen der Route.
Bei km 138 stürzte Dakar-Leader Sanders, doch der Australier rappelte sich trotz Schmerzen in der Schulter wieder auf und setzte die Rallye fort. Brabec und weitere Teilnehmer hielten beim KTM-Piloten, um Hilfe zu leisten – somit hatte der US-Amerikaner sechs Minuten auf seinen Rivalen aufgeholt! Und der Sturz war nicht folgenlos: Sanders konnte den Speed seiner Konkurrenten nicht mehr mitgehen und lag bei km 201 bereits elf Minuten hinter Brabec und sogar 14 min hinter seinem argentinischen Teamkollegen.
Während Van Beveren bei Kilometer 240 mittlerweile auf Kurs Etappensieg lag, folgten Benavides, Nacho Cornejo (Hero) und Skyler Howes (Honda) innerhalb von drei Minuten zum Franzosen. An dieser Reihenfolge änderte sich bis zum Ziel wenig, denn die Honda-Werkspiloten sowie Docherty und Cornejo fuhren die letzten 80 km im Pulk. Van Beveren gewann seine erste Etappe bei der diesjährigen Dakar vor Benavides und Howes.
Für Sanders setzte sich das Drama fort: Der Australier erreichte das Ziel mit 27 min Rückstand auf den Etappensieger und 23 min auf seinen KTM-Teamkollegen. Die Dakar-Führung wechselte somit innerhalb von Red Bull KTM von Sanders zu Benavides, allerdings nur 41 Sekunden vor Brabec.
Allerdings musste man auf das endgültige Ergebnis einige Zeit warten, denn die Piloten, die Sanders zur Seite standen, erhielten eine Zeitgutschrift. Brabec reichten 1:23 min aus, um den Tag als neuer Dakar-Leader zu beenden. Benavides ist Zweiter mit 56 sec Rückstand. Der Dakar 2026 steht somit vor einem spannenden Finale, denn mit 15:43 min und 17:37 min Rückstand kämpfen Schareina und Sanders um den dritten Platz. Einmal mehr Pech hatte Bradley Cox. Der Sherco-Einzelkämpfer hatte Probleme mit der Kupplung, was ihn zu einem ungeplanten Stopp zwang. Der Südafrikaner brachte sein Motorrad mit 46 min Rückstand durch die gezeitete Wertung.
Noch schlimmer erwischte es den in den letzten Tagen stark fahrenden Neels Theric. Der Franzose musste seine Kove offenbar mit einem Motorschaden abstellen und konnte die Etappe nicht beenden. Als Teilnehmer der Rally2-Wertung darf Theric die 48. Ausgabe am Donnerstag fortsetzen. Bester Rally2-Pilot auf Etappe 10 wurde erneut Michael Docherty (KTM), während Preston Campbell (Honda) die Führung in dieser Kategorie behauptete. Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 10
