Dakar 2026, Etappe 12: Honda-Star Ricky Brabec vor drittem Gesamtsieg

Die zwölfte Etappe der 48. Ausgabe der Rallye Dakar endete mit der Vorentscheidung zugunsten von Honda und Ricky Brabec, der vor seinem dritten Gesamtsieg steht. Die riskante Strategie funktionierte.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Ricky Brabec holte seinen zweiten Etappensieg bei der Dakar 2026
Ricky Brabec holte seinen zweiten Etappensieg bei der Dakar 2026
Foto: Honda
Ricky Brabec holte seinen zweiten Etappensieg bei der Dakar 2026
© Honda

Es war der Tag der Entscheidung bei der Dakar 2026. Auf der Wertungsprüfung über 311 km wartete ein Mix verschiedener Terrains auf die verbliebenen 94 Teilnehmer. Von schnellen Pisten über langsame Geröllabschnitte, Flussbetten und Dünen war die gesamte Bandbreite saudi-arabischer Landschaften dabei.

Als Tagessieger am Donnerstag eröffnete Honda-Pilot Skyler Howes um 7:50 Uhr die Route, im Abstand von jeweils drei Minuten folgten Adrien van Beveren (Honda), Edgar Canet (KTM), Luciano Benavides (KTM), Tosha Schareina (Honda) sowie Ricky Brabec (Honda). Der Argentinier hat in der Gesamtwertung 23 sec Vorsprung auf den US-Amerikaner, der sechs Minuten später gestartet war.

Doe Route von Etappe 12
Doe Route von Etappe 12
Foto: ASO
Doe Route von Etappe 12
© ASO

Nach den ersten 100 Kilometern hatte van Beveren seinen Teamkollegen eingeholt und profitierte ebenfalls vom Bonussystem. Die beste Zeit markierte jedoch Brabec, der am ersten Checkpoint 22 sec auf Benavides aufgeholt hatte – ein Kopf-an-Kopf-Rennen!

Die beiden Honda-Piloten an der Spitze fuhren deutlich langsamer, wodurch auch Benavides aufschließen und Zeitgutschriften sammeln konnte. Ob van Beveren und Howes das Tempo absichtlich einbremsten, lässt sich schwer beurteilen, denn auch Red Bull KTM-Junior Canet lag bei km 184 über 15 min zurück. Benavides ließ sich jedoch nicht beirren und eröffnete die Route ab km 198 alleine.

Nach 223 km erreichten die Protagonisten den ersten Tankstopp, wo die Teilnehmer ihren Stand einschätzen konnten. Nachdem Brabec mit der weiterhin besten Zeit nur zwei Minuten nach Benavides die Neutralisation erreicht hatte, musste der KTM-Pilot erkennen, dass er vier Minuten langsamer unterwegs war – aber nur 53 sec an Zeitgutschrift gesammelt hatte. Die Top-3 zu diesem Zeitpunkt: Brabec, Benavides und Schareina.

Auf dem letzten Drittel der Wertungsprüfung gaben sich Brabec und Benavides keine Blöße und markierten weiter die besten Zwischenzeiten. Am Ende konnte der KTM-Pilot wieder ein wenig Zeit gewinnen, doch der Etappensieg ging mit 3:43 min Vorsprung an Brabec, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen konnte. Das Honda-Aushängeschild wird mit einem komfortablen Polster von 3:20 min auf Benavides in die morgige letzte Etappe gehen.

Das Tagespodium komplettierte Schareina, dem der dritte Dakar-Rang kaum mehr zu nehmen ist. Es folgten van Beveren und Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM).

Der bedauernswerte Daniel Sanders (KTM) kämpft sich tapfer durch die zwölfte Etappe, verlor aber 35 min und musste den vierten Gesamtrang an Skyler Howes abgeben.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 12 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

3:19:01 Std.

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 3:43 min

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 12:58

4.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 13:04

5.

Michael Docherty (KTM)

Rally2

KTM

+ 17:11

6.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 19:01

7.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 22:42

8.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 22:46

9.

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+ 23:48

10.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 24:24

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 12 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 48:08:12 Std

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 03:20 min

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 27:51

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 58:21

5.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 58:31

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:06:57 Std

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:40:05

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:48:15

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:55:16

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 3:01:28

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

