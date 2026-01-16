Dakar 2026, Etappe 12: Honda-Star Ricky Brabec vor drittem Gesamtsieg
Die zwölfte Etappe der 48. Ausgabe der Rallye Dakar endete mit der Vorentscheidung zugunsten von Honda und Ricky Brabec, der vor seinem dritten Gesamtsieg steht. Die riskante Strategie funktionierte.
Es war der Tag der Entscheidung bei der Dakar 2026. Auf der Wertungsprüfung über 311 km wartete ein Mix verschiedener Terrains auf die verbliebenen 94 Teilnehmer. Von schnellen Pisten über langsame Geröllabschnitte, Flussbetten und Dünen war die gesamte Bandbreite saudi-arabischer Landschaften dabei.
Als Tagessieger am Donnerstag eröffnete Honda-Pilot Skyler Howes um 7:50 Uhr die Route, im Abstand von jeweils drei Minuten folgten Adrien van Beveren (Honda), Edgar Canet (KTM), Luciano Benavides (KTM), Tosha Schareina (Honda) sowie Ricky Brabec (Honda). Der Argentinier hat in der Gesamtwertung 23 sec Vorsprung auf den US-Amerikaner, der sechs Minuten später gestartet war.
Nach den ersten 100 Kilometern hatte van Beveren seinen Teamkollegen eingeholt und profitierte ebenfalls vom Bonussystem. Die beste Zeit markierte jedoch Brabec, der am ersten Checkpoint 22 sec auf Benavides aufgeholt hatte – ein Kopf-an-Kopf-Rennen!
Die beiden Honda-Piloten an der Spitze fuhren deutlich langsamer, wodurch auch Benavides aufschließen und Zeitgutschriften sammeln konnte. Ob van Beveren und Howes das Tempo absichtlich einbremsten, lässt sich schwer beurteilen, denn auch Red Bull KTM-Junior Canet lag bei km 184 über 15 min zurück. Benavides ließ sich jedoch nicht beirren und eröffnete die Route ab km 198 alleine.
Nach 223 km erreichten die Protagonisten den ersten Tankstopp, wo die Teilnehmer ihren Stand einschätzen konnten. Nachdem Brabec mit der weiterhin besten Zeit nur zwei Minuten nach Benavides die Neutralisation erreicht hatte, musste der KTM-Pilot erkennen, dass er vier Minuten langsamer unterwegs war – aber nur 53 sec an Zeitgutschrift gesammelt hatte. Die Top-3 zu diesem Zeitpunkt: Brabec, Benavides und Schareina.
Auf dem letzten Drittel der Wertungsprüfung gaben sich Brabec und Benavides keine Blöße und markierten weiter die besten Zwischenzeiten. Am Ende konnte der KTM-Pilot wieder ein wenig Zeit gewinnen, doch der Etappensieg ging mit 3:43 min Vorsprung an Brabec, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen konnte. Das Honda-Aushängeschild wird mit einem komfortablen Polster von 3:20 min auf Benavides in die morgige letzte Etappe gehen.
Das Tagespodium komplettierte Schareina, dem der dritte Dakar-Rang kaum mehr zu nehmen ist. Es folgten van Beveren und Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM).
Der bedauernswerte Daniel Sanders (KTM) kämpft sich tapfer durch die zwölfte Etappe, verlor aber 35 min und musste den vierten Gesamtrang an Skyler Howes abgeben.
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 12 (vorläufig)
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
3:19:01 Std.
2.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 3:43 min
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 12:58
4.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 13:04
5.
Michael Docherty (KTM)
Rally2
KTM
+ 17:11
6.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 19:01
7.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 22:42
8.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 22:46
9.
Mason Klein (USA)
RallyGP
Hoto
+ 23:48
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 24:24
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 12 (vorläufig)
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 48:08:12 Std
2.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:20 min
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 27:51
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 58:21
5.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 58:31
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 1:06:57 Std
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:40:05
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:48:15
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:55:16
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 3:01:28
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach