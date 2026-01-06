Dakar 2026, Etappe 3: Erster Tagessieg für Honda – KTM verteidigt Führung

Mit insgesamt 736 km war die dritte Etappe die bisher längste der Dakar 2026. Zu Beginn ging es vom Biwak in Al-ʿUla 64 km über Asphalt bis zum Start der 421 km langen Wertungsprüfung. Anschließend führen noch einmal 251 km auf öffentlichen Straßen zurück zum Lager. Das Terrain der gezeitete Strecke bestand zu zwei Dritteln aus steinigen Schottenpisten und zu einem Drittel aus sandigem Untergrund.

Los ging es für die Teilnehmer der Motorradkategorie um 7:30 Uhr Ortszeit; als gestriger Etappensieger eröffnete KTM-Star Daniel Sanders die Route, gefolgt von Red Bull-Teamkollegen Edgar Canet und den Honda-Piloten Ricky Brabec, Skyler Howes, Tosha Schareina und Martim Ventura.

Dakar 2026 Die Route von Etappe 2 Foto: ASO Dakar 2026 Die Route von Etappe 2 © ASO

Bereits nach 14 km gab es schlechte Nachrichten von Tobias Ebster. Der Österreicher im deutsch-indischen Hero-Team war gestürzt und musste wegen Schmerzen an der linken Hand aufgeben. Dafür markierte sein RallyGP-Teamkollege Nacho Cornejo am ersten Wegpunkt die beste Zeit; insgesamt waren die Abstände jedoch noch gering.

Deutlicher das Bild beim Tankstopp nach 219 km, den Schareina mit der besten Zeit erreichte, trotz eines Sturzes. Ebenfalls gestürzt war Cornejo, der über vier Minuten verlor. Die Top-10 folgten innerhalb von fünf Minuten. Sanders (12.) sammelte derweil für das Eröffnen Zeitgutschriften von 3:28 min.

Im zweiten Teil der Wertungsprüfung gab Schareina weiter kräftig Gas und baute seinen Vorsprung aus. Sanders lag bei km 258 bereits 6:31 min zurück, hatte aber 4 min an Zeitgutschrift. Der Honda-Werkspilot fuhr aber auch die restliche Distanz schnell und fehlerfrei und erreichte nach 4:26 Stunden mit der Bestzeit das Ziel. Zweitschneller 2 – und damit erstmals vor Sanders und Canet platziert – war Brabec. Dank üppiger Zeitgutschrift von 5:58 min wurde Sanders als Dritter gewertet. Canet büßte dagegen fast 12 min ein und auch Ross Branch (Hero) erlitt mit 10 min Rückstand einen Dämpfer.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Sanders, der mit Brabec und Schareina zwei Honda-Asse im Nacken hat. Das Trio an der Spitze liegt bereits 8 min vor Canet auf Platz 4.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 3

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 4:26:39 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 02:17 min 3. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 03:28 4. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 04:30 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 04:32 6. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 10:38 7. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 11:44 8. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 12:45 9. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 12:54 10. Martim Ventura Rally2 Honda + 16:07 … Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero Maxi Schek (GER) Rally2 KTM Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 3