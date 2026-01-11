Dakar 2026, Etappe 7: KTM feiert Doppelsieg – Sanders baut Führung aus

Nach einem Tag Pause geht die Dakar 2026 in die zweite Hälfte. Auch hinsichtlich der Distanz hat die 48. Ausgabe der härtesten Rallye Halbzeit: Gut 2300 km von 4800 km an Wertungsprüfungen sind geschafft.

Werbung

Werbung

Die siebte Etappe führte die Teilnehmer von der saudischen Hauptstadt Riad ins 877 km entfernte Wadi ad-Dawasir. Die recht schnellen und sandigen Strecken des Tages waren mit dichtem Kamelgras gespickt. Fahrerisch stellte die Route aber keine zu große Herausforderung dar.

Die Route der siebten Etappe Foto: ASO Die Route der siebten Etappe © ASO

Um 7:55 Uhr Ortszeit eröffnete Ricky Brabec den Renntag, es folgten sein Honda-Teamkollege Tosha Schareina, Dakar-Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM) sowie Skyler Howes, Adrien van Beveren (beide Honda) und Luciano Benavides (KTM). Bis zu sieben Minuten konnte der oder die Fahrer an Bonuszeit für das Eröffnen der Route sammeln.

Werbung

Werbung

Das Bonussystem konnte auf Etappe 7 den Verlust durch die Führungsarbeit jedoch nicht ausgleichen: Nach 107 km lag Brabec bereits über fünf Minuten hinter Benavides, der die schnellste markierte – der US-Amerikaner erhielt jedoch nur 1:40 min an Zeitgutschrift. Der als Dritter gestartete Sanders lag wiederum lediglich zwei Minuten zurück.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Benavides gab weiter die Pace vor und führte bei Halbzeit der 459 km langen gezeiteten Strecke über zwei Minuten vor van Beveren, Sanders, Edgar Canet (KTM), Nacho Cornejo (Hero), Ross Branch (Hero) und Rally2-Ass Michael Docherty (KTM). Mittlerweile hatten sich Grüppchen gebildet, so hatte Benavides die vor ihm gestarteten Honda-Piloten van Beveren und Howes eingeholt. Ganz vorne hatte nun auch KTM-Star Sanders zu Brabec und Schareina aufgeschlossen und profitierte ebenfalls vom Bonus – bei km 339 hatte der Australier bereits 42 sec Gutschrift gesammelt.

Bis zum Ziel gab sich Benavides keine Blöße und ließ sich in 4:00:56 Stunden die beste Zeit notieren. Der Argentinier holte damit seinen zweiten Etappensieg vor Canet und van Beveren, der einen Dreifachsieg von KTM verhinderte. Als Vierter verlor Sanders etwa 5 min. Weil der Dakar-Zweite Brabec trotz Zeitbonus von 5:36 min über neun Minuten einbüßte, baute Sanders seine Gesamtführung deutlich aus.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:00:56 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 4:47 min 3. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 4:57 4. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 5:35 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 6:45 6. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 7:38 7. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 8:45 8. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 8:47 9. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 9:10 10. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 9:15 ... 31. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 51:22 66. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 1:46:22 Std. 79. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:07:17

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7