Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Dakar 2026, Etappe 7: KTM feiert Doppelsieg – Sanders baut Führung aus

Während es die Dakar-Favoriten Daniel Sanders (KTM) und Ricky Brabec (Honda) auf Etappe 7 nicht auf das Tagespodium schafften, war es insgesamt ein guter Tag für Red Bull KTM.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Luciano Benavides (KTM) holte einen weiteren Etappensieg bei der Dakar 2026
Luciano Benavides (KTM) holte einen weiteren Etappensieg bei der Dakar 2026
Foto: ASO/Jennifer Lindini
Luciano Benavides (KTM) holte einen weiteren Etappensieg bei der Dakar 2026
© ASO/Jennifer Lindini

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach einem Tag Pause geht die Dakar 2026 in die zweite Hälfte. Auch hinsichtlich der Distanz hat die 48. Ausgabe der härtesten Rallye Halbzeit: Gut 2300 km von 4800 km an Wertungsprüfungen sind geschafft.

Werbung

Werbung

Die siebte Etappe führte die Teilnehmer von der saudischen Hauptstadt Riad ins 877 km entfernte Wadi ad-Dawasir. Die recht schnellen und sandigen Strecken des Tages waren mit dichtem Kamelgras gespickt. Fahrerisch stellte die Route aber keine zu große Herausforderung dar.

Die Route der siebten Etappe
Die Route der siebten Etappe
Foto: ASO
Die Route der siebten Etappe
© ASO

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Um 7:55 Uhr Ortszeit eröffnete Ricky Brabec den Renntag, es folgten sein Honda-Teamkollege Tosha Schareina, Dakar-Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM) sowie Skyler Howes, Adrien van Beveren (beide Honda) und Luciano Benavides (KTM). Bis zu sieben Minuten konnte der oder die Fahrer an Bonuszeit für das Eröffnen der Route sammeln.

Werbung

Werbung

Das Bonussystem konnte auf Etappe 7 den Verlust durch die Führungsarbeit jedoch nicht ausgleichen: Nach 107 km lag Brabec bereits über fünf Minuten hinter Benavides, der die schnellste markierte – der US-Amerikaner erhielt jedoch nur 1:40 min an Zeitgutschrift. Der als Dritter gestartete Sanders lag wiederum lediglich zwei Minuten zurück.

Benavides gab weiter die Pace vor und führte bei Halbzeit der 459 km langen gezeiteten Strecke über zwei Minuten vor van Beveren, Sanders, Edgar Canet (KTM), Nacho Cornejo (Hero), Ross Branch (Hero) und Rally2-Ass Michael Docherty (KTM). Mittlerweile hatten sich Grüppchen gebildet, so hatte Benavides die vor ihm gestarteten Honda-Piloten van Beveren und Howes eingeholt. Ganz vorne hatte nun auch KTM-Star Sanders zu Brabec und Schareina aufgeschlossen und profitierte ebenfalls vom Bonus – bei km 339 hatte der Australier bereits 42 sec Gutschrift gesammelt.

Bis zum Ziel gab sich Benavides keine Blöße und ließ sich in 4:00:56 Stunden die beste Zeit notieren. Der Argentinier holte damit seinen zweiten Etappensieg vor Canet und van Beveren, der einen Dreifachsieg von KTM verhinderte. Als Vierter verlor Sanders etwa 5 min. Weil der Dakar-Zweite Brabec trotz Zeitbonus von 5:36 min über neun Minuten einbüßte, baute Sanders seine Gesamtführung deutlich aus.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:00:56 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 4:47 min

3.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 4:57

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 5:35

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 6:45

6.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 7:38

7.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 8:45

8.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 8:47

9.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 9:10

10.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 9:15

...

31.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 51:22

66.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 1:46:22 Std.

79.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:07:17

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

28:47:31 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 04:25 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 04:40

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:06

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 33:14

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 33:25

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 55:57

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 1:39:22 Std

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 1:43:32

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 1:54:39

...

32.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 7:08:48

75.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 16:29:00

77.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 17:20:25

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien