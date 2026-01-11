Dakar 2026, Etappe 7: KTM feiert Doppelsieg – Sanders baut Führung aus

Rallye-Raid-WM • Neu
Duell KTM gegen Honda: Die Strategien von Sanders und Brabec auf Etappe 7
Während es die Dakar-Favoriten Daniel Sanders (KTM) und Ricky Brabec (Honda) auf Etappe 7 nicht auf das Tagespodium schafften, war es insgesamt ein guter Tag für Red Bull KTM.
Nach einem Tag Pause geht die Dakar 2026 in die zweite Hälfte. Auch hinsichtlich der Distanz hat die 48. Ausgabe der härtesten Rallye Halbzeit: Gut 2300 km von 4800 km an Wertungsprüfungen sind geschafft.
Die siebte Etappe führte die Teilnehmer von der saudischen Hauptstadt Riad ins 877 km entfernte Wadi ad-Dawasir. Die recht schnellen und sandigen Strecken des Tages waren mit dichtem Kamelgras gespickt. Fahrerisch stellte die Route aber keine zu große Herausforderung dar.
Um 7:55 Uhr Ortszeit eröffnete Ricky Brabec den Renntag, es folgten sein Honda-Teamkollege Tosha Schareina, Dakar-Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM) sowie Skyler Howes, Adrien van Beveren (beide Honda) und Luciano Benavides (KTM). Bis zu sieben Minuten konnte der oder die Fahrer an Bonuszeit für das Eröffnen der Route sammeln.
Das Bonussystem konnte auf Etappe 7 den Verlust durch die Führungsarbeit jedoch nicht ausgleichen: Nach 107 km lag Brabec bereits über fünf Minuten hinter Benavides, der die schnellste markierte – der US-Amerikaner erhielt jedoch nur 1:40 min an Zeitgutschrift. Der als Dritter gestartete Sanders lag wiederum lediglich zwei Minuten zurück.
Benavides gab weiter die Pace vor und führte bei Halbzeit der 459 km langen gezeiteten Strecke über zwei Minuten vor van Beveren, Sanders, Edgar Canet (KTM), Nacho Cornejo (Hero), Ross Branch (Hero) und Rally2-Ass Michael Docherty (KTM). Mittlerweile hatten sich Grüppchen gebildet, so hatte Benavides die vor ihm gestarteten Honda-Piloten van Beveren und Howes eingeholt. Ganz vorne hatte nun auch KTM-Star Sanders zu Brabec und Schareina aufgeschlossen und profitierte ebenfalls vom Bonus – bei km 339 hatte der Australier bereits 42 sec Gutschrift gesammelt.
Bis zum Ziel gab sich Benavides keine Blöße und ließ sich in 4:00:56 Stunden die beste Zeit notieren. Der Argentinier holte damit seinen zweiten Etappensieg vor Canet und van Beveren, der einen Dreifachsieg von KTM verhinderte. Als Vierter verlor Sanders etwa 5 min. Weil der Dakar-Zweite Brabec trotz Zeitbonus von 5:36 min über neun Minuten einbüßte, baute Sanders seine Gesamtführung deutlich aus.
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
4:00:56 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 4:47 min
3.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 4:57
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 5:35
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 6:45
6.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 7:38
7.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 8:45
8.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 8:47
9.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 9:10
10.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 9:15
...
31.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 51:22
66.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 1:46:22 Std.
79.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:07:17
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
28:47:31 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 04:25 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 04:40
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:06
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 33:14
6.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 33:25
7.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 55:57
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 1:39:22 Std
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 1:43:32
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 1:54:39
...
32.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 7:08:48
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 16:29:00
77.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 17:20:25
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.