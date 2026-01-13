Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Dakar 2026, Etappe 9: Honda-Sieg durch Schareina, KTM führt – mit Sanders

Auf der neunten Etappe der Rallye Dakar 2026 wechselte die Führung zurück zu Red Bull KTM-Aushängeschild Daniel Sanders, doch den Tagessieg holte sich mit Tosha Schareina ein Honda-Pilot.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Tosha Schareina holt auch in der Gesamtwertung auf
Tosha Schareina holt auch in der Gesamtwertung auf
Foto: Honda
Tosha Schareina holt auch in der Gesamtwertung auf
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die neunte Dakar-Etappe war der erste Teil der neuen Marathon-Refuge-Wertung. Nach der Wertungsprüfung über 418 km beziehen die Teilnehmer ein spartanisches Biwak, wo sie alle Wartungen selbst durchführen müssen und die Nacht in einem Zelt verbringen.

Werbung

Werbung

Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides eröffnete den Renntag, doch schon am ersten Wegpunkt bei km 41 bekam der gestrige Tagessieger Gesellschaft von den im Abstand von 3 Minuten nach ihm gestarteten Daniel Sanders und Ricky Brabec. Wenig später hatte auch Tosha Schareina zur Spitze aufgeschlossen. Sie alle profitierten vom Bonussystem für das Eröffnen der Route – zumindest kurzzeitig. Denn entschlossen setzte sich Sanders von seinen Konkurrenten ab und sammelte ab km 84 fortan als Einziger die Zeitgutschriften.

Die Route von Etappe 9
Die Route von Etappe 9
Foto: ASO
Die Route von Etappe 9
© ASO

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zur Erinnerung: Vom Bonussystem profitieren alle Piloten, die an der Spitze innerhalb von 15 sec fahren.

Werbung

Werbung

Die schnellsten Zeiten wurden aber zunächst von Edgar Canet gefahren. Der Red Bull KTM-Junior startete als Siebter in die Etappe und markierte bis km 158 die beste Zeit. Vor dem Tankstopp büßten der 20-Jährige sowie Ross Branch (Hero) jedoch mehrere Minuten ein und Schareina erreichte den Tankstopp mit der besten Zeit.

Während Canet offenbar mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und in der zweiten Hälfte der Wertungsprüfung nicht konkurrenzfähig war, zog Schareina seinen Speed durch und holte sich den Etappensieg. Ab dem Tankstopp fuhren der Spanier, Sanders und Benavides gemeinsam dem Ziel entgegen; der Australier wurde Zweiter. Mit Platz 3 sorgte KTM-Privatier und Rally2-Pilot Michael Docherty für eine Sensation.

Weil der Argentinier Benavides fast zwölf Minuten auf Schareina und acht Minuten auf Sanders einbüßte, musste er die Dakar-Führung an seinen Teamkollegen abgeben und fiel auch knapp hinter Brabec auf Rang 3 zurück. Die Top-3 liegen vier Etappen vor dem Ende innerhalb von sieben Minuten.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 9 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

3:45:42 Std.

2.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 4:35 min

3.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 4:50

4.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 6:22

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 7:54

6.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 10:10

7.

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+ 10:50

8.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 11:10

9.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 11:50

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 17:16

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 9 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 37:09:17 Std

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 06:24 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 07:05 min

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:28

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 44:15

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:05:10 Std.

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:08:38

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:10:19

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:13:59

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:31:27

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien