Dakar 2026, Etappe 9: Honda-Sieg durch Schareina, KTM führt – mit Sanders

Rallye-Raid-WM • Neu
Nach Etappensieg wittert Tosha Schareina (Honda) wieder das Dakar-Podium
Auf der neunten Etappe der Rallye Dakar 2026 wechselte die Führung zurück zu Red Bull KTM-Aushängeschild Daniel Sanders, doch den Tagessieg holte sich mit Tosha Schareina ein Honda-Pilot.
Die neunte Dakar-Etappe war der erste Teil der neuen Marathon-Refuge-Wertung. Nach der Wertungsprüfung über 418 km beziehen die Teilnehmer ein spartanisches Biwak, wo sie alle Wartungen selbst durchführen müssen und die Nacht in einem Zelt verbringen.
Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides eröffnete den Renntag, doch schon am ersten Wegpunkt bei km 41 bekam der gestrige Tagessieger Gesellschaft von den im Abstand von 3 Minuten nach ihm gestarteten Daniel Sanders und Ricky Brabec. Wenig später hatte auch Tosha Schareina zur Spitze aufgeschlossen. Sie alle profitierten vom Bonussystem für das Eröffnen der Route – zumindest kurzzeitig. Denn entschlossen setzte sich Sanders von seinen Konkurrenten ab und sammelte ab km 84 fortan als Einziger die Zeitgutschriften.
Zur Erinnerung: Vom Bonussystem profitieren alle Piloten, die an der Spitze innerhalb von 15 sec fahren.
Die schnellsten Zeiten wurden aber zunächst von Edgar Canet gefahren. Der Red Bull KTM-Junior startete als Siebter in die Etappe und markierte bis km 158 die beste Zeit. Vor dem Tankstopp büßten der 20-Jährige sowie Ross Branch (Hero) jedoch mehrere Minuten ein und Schareina erreichte den Tankstopp mit der besten Zeit.
Während Canet offenbar mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und in der zweiten Hälfte der Wertungsprüfung nicht konkurrenzfähig war, zog Schareina seinen Speed durch und holte sich den Etappensieg. Ab dem Tankstopp fuhren der Spanier, Sanders und Benavides gemeinsam dem Ziel entgegen; der Australier wurde Zweiter. Mit Platz 3 sorgte KTM-Privatier und Rally2-Pilot Michael Docherty für eine Sensation.
Weil der Argentinier Benavides fast zwölf Minuten auf Schareina und acht Minuten auf Sanders einbüßte, musste er die Dakar-Führung an seinen Teamkollegen abgeben und fiel auch knapp hinter Brabec auf Rang 3 zurück. Die Top-3 liegen vier Etappen vor dem Ende innerhalb von sieben Minuten.
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
3:45:42 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 4:35 min
3.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 4:50
4.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 6:22
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 7:54
6.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 10:10
7.
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+ 10:50
8.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 11:10
9.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 11:50
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 17:16
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 37:09:17 Std
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 06:24 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 07:05 min
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:28
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 44:15
6.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:05:10 Std.
7.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 1:08:38
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:10:19
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:13:59
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:31:27
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
