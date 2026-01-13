Dakar 2026, Etappe 9: Honda-Sieg durch Schareina, KTM führt – mit Sanders

Die neunte Dakar-Etappe war der erste Teil der neuen Marathon-Refuge-Wertung. Nach der Wertungsprüfung über 418 km beziehen die Teilnehmer ein spartanisches Biwak, wo sie alle Wartungen selbst durchführen müssen und die Nacht in einem Zelt verbringen.

Red Bull KTM-Pilot Luciano Benavides eröffnete den Renntag, doch schon am ersten Wegpunkt bei km 41 bekam der gestrige Tagessieger Gesellschaft von den im Abstand von 3 Minuten nach ihm gestarteten Daniel Sanders und Ricky Brabec. Wenig später hatte auch Tosha Schareina zur Spitze aufgeschlossen. Sie alle profitierten vom Bonussystem für das Eröffnen der Route – zumindest kurzzeitig. Denn entschlossen setzte sich Sanders von seinen Konkurrenten ab und sammelte ab km 84 fortan als Einziger die Zeitgutschriften.

Die Route von Etappe 9 Foto: ASO Die Route von Etappe 9 © ASO

Zur Erinnerung: Vom Bonussystem profitieren alle Piloten, die an der Spitze innerhalb von 15 sec fahren.

Die schnellsten Zeiten wurden aber zunächst von Edgar Canet gefahren. Der Red Bull KTM-Junior startete als Siebter in die Etappe und markierte bis km 158 die beste Zeit. Vor dem Tankstopp büßten der 20-Jährige sowie Ross Branch (Hero) jedoch mehrere Minuten ein und Schareina erreichte den Tankstopp mit der besten Zeit.

Während Canet offenbar mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und in der zweiten Hälfte der Wertungsprüfung nicht konkurrenzfähig war, zog Schareina seinen Speed durch und holte sich den Etappensieg. Ab dem Tankstopp fuhren der Spanier, Sanders und Benavides gemeinsam dem Ziel entgegen; der Australier wurde Zweiter. Mit Platz 3 sorgte KTM-Privatier und Rally2-Pilot Michael Docherty für eine Sensation.

Weil der Argentinier Benavides fast zwölf Minuten auf Schareina und acht Minuten auf Sanders einbüßte, musste er die Dakar-Führung an seinen Teamkollegen abgeben und fiel auch knapp hinter Brabec auf Rang 3 zurück. Die Top-3 liegen vier Etappen vor dem Ende innerhalb von sieben Minuten.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 9 (vorläufig)

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 3:45:42 Std. 2. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 4:35 min 3. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 4:50 4. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 6:22 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 7:54 6. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 10:10 7. Neels Theric (FRA) Rally2 Kove + 10:50 8. Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco + 11:10 9. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 11:50 10. Preston Campbell (USA) Rally2 Honda + 17:16 ... Maxi Schek (GER) Rally2 KTM Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 9 (vorläufig)