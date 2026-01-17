Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Dakar: Honda patzte – KTM jubelt sensationell über Etappen- und Gesamtsieg

Die 13. Etappe war eigentlich nicht dafür geeignet, das Gesamtklassement auf den Kopf zu stellen, doch Luciano Benavides schaffte es. Der Red Bull KTM-Pilot jubelt über seinen ersten Dakar-Sieg.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Luciano Benavides kann es selbst nicht fassen: Er ist Dakar-Sieger 2026
Luciano Benavides kann es selbst nicht fassen: Er ist Dakar-Sieger 2026
Foto: Edo Bauer
Luciano Benavides kann es selbst nicht fassen: Er ist Dakar-Sieger 2026
© Edo Bauer

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach 14 Renntagen (Prolog und 13 Etappen) und fast 8000 km auf dem Motorrad ist jeder, der es bei der Dakar 2026 bis ins Ziel nach Yanbu geschafft hat, ein Held. Von ursprünglich 115 Startern standen am Samstagmorgen 94 Fahrer am Start der letzten Etappe. Einige von ihnen waren in der Experience-Wertung dabei, was bedeutet, dass sie eine Etappe nicht beendet haben. Die Wertungsprüfung ging über 105 km und teilte sich in zwei Abschnitte. Über Schotterpisten war zuerst eine hügelige Landschaft zu durchfahren; nach einer kurzen Verbindung verliefen die letzten Kilometer entlang der Küste vom Roten Meer.

Werbung

Werbung

Den Anfang machte um 9:30 Uhr Ortszeit Ricky Brabec. Der Honda-Pilot hatte sich am Vortag mit dem Etappensieg die Gesamtführung an sich gerissen und ging mit 3:20 min Vorsprung ins Finale. Drei Minuten nach dem US-Amerikaner startete der Gesamtzweite Luciano Benavides (KTM). Nur wenn der Argentinier Brabec einholen und davonfahren würde, könnte er sich den Dakar-Sieg noch sichern. Für das Eröffnen der Route würde der Kalifornier aber auch Zeitgutschrift erhalten, auf Etappe 13 konnten das maximal 1:34 min sein.

Die Route der letzten Etappe der Rallye Dakar 2026
Die Route der letzten Etappe der Rallye Dakar 2026
Foto: ASO
Die Route der letzten Etappe der Rallye Dakar 2026
© ASO

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die kleine Chance wollte der Red Bull KTM-Pilot nutzen, doch beim ersten Wegpunkt bei km 21 fuhr der Argentinier nur 3 sec schneller, nach 43 Kilometern waren es 13 sec – doch beim Kalifornier waren noch 41 sec Zeitgutschrift zu berücksichtigen. Die absolut schnellste Zeit fuhr bis dahin Edgar Canet (KTM), jedoch nur um wenige Sekunden.

Werbung

Werbung

Spätestens bei km 65 konnte Honda sich des Gesamtsiegs eigentlich sicher sein, denn unter Berücksichtigung der Bonuszeit war Brabec sogar etwas schneller als Benavides.

Doch im Ziel die Sensation: Der zweifache Dakar-Sieger büßte 3:22 min auf den KTM-Piloten ein und verpasste seinen dritten Gesamtsieg um die Winzigkeit von 2 Sekunden – der geringste Abstand der Top-2 in der Dakar-Geschichte! Brabec hatte sich sieben Kilometer vor dem Ziel verfahren. Für Benavides ist es der erste Dakar-Sieg in seiner Karriere.

Dass KTM-Junior Edgar Canet den letzten Etappensieg der 48. Ausgabe holte, ging bei dieser dramatischen Wendung in der Gesamtwertung beinahe unter.

Die Rally2-Kategorie wurde von Toni Mulec gewonnen. Der Slowene im BAS-KTM-Team verwies die Honda-Piloten Preston Campbell und Martim Ventura auf die Plätze.

Werbung

Werbung

In der besonders harten Disziplin Original-by-Motul, in der die Teilnehmer jede Nacht im Zelt verbringen und jede Reparatur eigenhändig durchführen müssen, setzte sich der Franzose Benjamin Melot durch. Ein gutes Dakar-Debüt lieferte der Allgäuer Maxi Schek ab, der in der früher Malle-Moto bezeichneten Klasse fünf Stunden Rückstand auf Melot hatte.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 13 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

49:03 min

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 0:06 sec

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 00:47

4.

Michael Docherty (KTM)

Rally2

KTM

+ 00:50

5.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 01:15 min

6.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 01:46

7.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 02:49

8.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 03:11

9.

Martim Ventura (ESP)

Rally2

Honda

+ 03:18

10.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 03:28

35.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 12:33

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Dakar 2026 - Endstand nach 13 Etappen (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 49:00:41 Std

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:02 sec

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 25:12 min

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 56:41

5.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 1:03:15 Std

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:04:46

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:39:50

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:49:15

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:57:18

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 3:01:55

...

31.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 11:52:02

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien