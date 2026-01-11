Weiter zum Inhalt
Duell KTM gegen Honda: Die Strategien von Sanders und Brabec auf Etappe 7

Auf der siebten Etappe konnte Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) seinen Vorsprung auf Ricky Brabec (Honda) auf über vier Minuten ausbauen. Die Dakar wird immer mehr zum Strategiespiel.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Daniel Sanders (KTM), im Hintergrund Ricky Brabec (Honda)
Daniel Sanders (KTM), im Hintergrund Ricky Brabec (Honda)
Foto: A.S.O./J.Delfosse/DPPI
Daniel Sanders (KTM), im Hintergrund Ricky Brabec (Honda)
© A.S.O./J.Delfosse/DPPI

An der Spitze der Dakar-Wertung haben sich Daniel Sanders (KTM), Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) vom Rest abgesetzt. Während der Abstand der Top-3 nach sieben von 13 Etappen weniger als fünf Minuten beträgt, liegt der viertplatzierte Tosha Schareina (Honda) bereits 15 min zurück.

Obwohl Sanders als Tagesvierter seinen Vorsprung auf Brabec deutlich vergrößern konnte (der Australier ging mit nur 45 sec Vorsprung in die Etappe, kam aber mit 4:25 min heraus), ist der Vorjahressieger unzufrieden mit dem Verlauf. «Ich habe gleich nach dem Start einen Fehler gemacht und dadurch leider zwei bis drei Minuten verloren», ärgerte sich der KTM-Pilot. «Danach war es bei der schnellen Route schwer, Zeit auf meine Vorderleute gutzumachen – man konnte dort kaum einen Unterschied machen.»

Sanders geht davon aus, dass der Honda-Pilot absichtlich langsamer machte, um für die achte Etappe einen Startplatz weiter hinten zu bekommen. «Beim zweiten Tankstopp haben sie länger gestanden, weil sie ihren Bonus durchgerechnet haben. Sie haben auf mich gewartet», berichtete der 31-Jährige. «Also habe ich danach ordentlich Gas gegeben und habe sie hinter mir gelassen, damit sie nicht noch mehr Zeitgutschrift einfahren konnten. Offenbar wollten sie langsamer machen, um sich für den nächsten Tag strategisch aufzustellen. Aber ich bin gut drauf und auch mein Bike läuft super. Ich bin bereit.»

Der zweifache Dakar-Sieger Brabec will das weder bestätigen noch dementieren. «Es war eine lange und schnelle Etappe. Ich eröffnete die Route, bis mich mein Teamkollege Tosha einholte, und wir waren zu zweit. Aber die KTMs sind erstklassig gefahren und wir haben etwas auf sie verloren», kommentierte der Honda-Pilot den Ausgang von Etappe 7. «Andererseits werden wir für die nächste Etappe in einer besseren Ausgangslage sein, zumal es schwieriger werden soll. Also werden wir ordentlich Gas geben, um den Abstand wieder zu verringern.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:00:56 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 4:47 min

3.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 4:57

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 5:35

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 6:45

6.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 7:38

7.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 8:45

8.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 8:47

9.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 9:10

10.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 9:15

...

31.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 51:22

66.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 1:46:22 Std.

79.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:07:17

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

28:47:31 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 04:25 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 04:40

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:06

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 33:14

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 33:25

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 55:57

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 1:39:22 Std

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 1:43:32

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 1:54:39

...

32.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 7:08:48

75.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 16:29:00

77.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 17:20:25

