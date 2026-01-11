Duell KTM gegen Honda: Die Strategien von Sanders und Brabec auf Etappe 7
Auf der siebten Etappe konnte Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) seinen Vorsprung auf Ricky Brabec (Honda) auf über vier Minuten ausbauen. Die Dakar wird immer mehr zum Strategiespiel.
An der Spitze der Dakar-Wertung haben sich Daniel Sanders (KTM), Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) vom Rest abgesetzt. Während der Abstand der Top-3 nach sieben von 13 Etappen weniger als fünf Minuten beträgt, liegt der viertplatzierte Tosha Schareina (Honda) bereits 15 min zurück.
Obwohl Sanders als Tagesvierter seinen Vorsprung auf Brabec deutlich vergrößern konnte (der Australier ging mit nur 45 sec Vorsprung in die Etappe, kam aber mit 4:25 min heraus), ist der Vorjahressieger unzufrieden mit dem Verlauf. «Ich habe gleich nach dem Start einen Fehler gemacht und dadurch leider zwei bis drei Minuten verloren», ärgerte sich der KTM-Pilot. «Danach war es bei der schnellen Route schwer, Zeit auf meine Vorderleute gutzumachen – man konnte dort kaum einen Unterschied machen.»
Sanders geht davon aus, dass der Honda-Pilot absichtlich langsamer machte, um für die achte Etappe einen Startplatz weiter hinten zu bekommen. «Beim zweiten Tankstopp haben sie länger gestanden, weil sie ihren Bonus durchgerechnet haben. Sie haben auf mich gewartet», berichtete der 31-Jährige. «Also habe ich danach ordentlich Gas gegeben und habe sie hinter mir gelassen, damit sie nicht noch mehr Zeitgutschrift einfahren konnten. Offenbar wollten sie langsamer machen, um sich für den nächsten Tag strategisch aufzustellen. Aber ich bin gut drauf und auch mein Bike läuft super. Ich bin bereit.»
Der zweifache Dakar-Sieger Brabec will das weder bestätigen noch dementieren. «Es war eine lange und schnelle Etappe. Ich eröffnete die Route, bis mich mein Teamkollege Tosha einholte, und wir waren zu zweit. Aber die KTMs sind erstklassig gefahren und wir haben etwas auf sie verloren», kommentierte der Honda-Pilot den Ausgang von Etappe 7. «Andererseits werden wir für die nächste Etappe in einer besseren Ausgangslage sein, zumal es schwieriger werden soll. Also werden wir ordentlich Gas geben, um den Abstand wieder zu verringern.»
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
4:00:56 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 4:47 min
3.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 4:57
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 5:35
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 6:45
6.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 7:38
7.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 8:45
8.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 8:47
9.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 9:10
10.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 9:15
...
31.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 51:22
66.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 1:46:22 Std.
79.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:07:17
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
28:47:31 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 04:25 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 04:40
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:06
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 33:14
6.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 33:25
7.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 55:57
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 1:39:22 Std
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 1:43:32
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 1:54:39
...
32.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 7:08:48
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 16:29:00
77.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 17:20:25
