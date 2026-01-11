Duell KTM gegen Honda: Die Strategien von Sanders und Brabec auf Etappe 7

An der Spitze der Dakar-Wertung haben sich Daniel Sanders (KTM), Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) vom Rest abgesetzt. Während der Abstand der Top-3 nach sieben von 13 Etappen weniger als fünf Minuten beträgt, liegt der viertplatzierte Tosha Schareina (Honda) bereits 15 min zurück.

Werbung

Werbung

Obwohl Sanders als Tagesvierter seinen Vorsprung auf Brabec deutlich vergrößern konnte (der Australier ging mit nur 45 sec Vorsprung in die Etappe, kam aber mit 4:25 min heraus), ist der Vorjahressieger unzufrieden mit dem Verlauf. «Ich habe gleich nach dem Start einen Fehler gemacht und dadurch leider zwei bis drei Minuten verloren», ärgerte sich der KTM-Pilot. «Danach war es bei der schnellen Route schwer, Zeit auf meine Vorderleute gutzumachen – man konnte dort kaum einen Unterschied machen.»

Sanders geht davon aus, dass der Honda-Pilot absichtlich langsamer machte, um für die achte Etappe einen Startplatz weiter hinten zu bekommen. «Beim zweiten Tankstopp haben sie länger gestanden, weil sie ihren Bonus durchgerechnet haben. Sie haben auf mich gewartet», berichtete der 31-Jährige. «Also habe ich danach ordentlich Gas gegeben und habe sie hinter mir gelassen, damit sie nicht noch mehr Zeitgutschrift einfahren konnten. Offenbar wollten sie langsamer machen, um sich für den nächsten Tag strategisch aufzustellen. Aber ich bin gut drauf und auch mein Bike läuft super. Ich bin bereit.»

Der zweifache Dakar-Sieger Brabec will das weder bestätigen noch dementieren. «Es war eine lange und schnelle Etappe. Ich eröffnete die Route, bis mich mein Teamkollege Tosha einholte, und wir waren zu zweit. Aber die KTMs sind erstklassig gefahren und wir haben etwas auf sie verloren», kommentierte der Honda-Pilot den Ausgang von Etappe 7. «Andererseits werden wir für die nächste Etappe in einer besseren Ausgangslage sein, zumal es schwieriger werden soll. Also werden wir ordentlich Gas geben, um den Abstand wieder zu verringern.»

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:00:56 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 4:47 min 3. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 4:57 4. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 5:35 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 6:45 6. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 7:38 7. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 8:45 8. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 8:47 9. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 9:10 10. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 9:15 ... 31. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 51:22 66. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 1:46:22 Std. 79. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:07:17

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7