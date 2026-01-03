Dakar, Etappe 1: Die erste Härteprüfung durch Geröll und Dünen

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Weiterlesen
Werbung
Der erste volle Renntag der Dakar 2026 beginnt und endet in Yanbu. Die Route besteht aus einer üppigen Verbindungsstrecke von 213 km und einer Wertungsprüfung von 305 km – eine der kürzeren Etappen. Konnten die Teilnehmer vor dem Prolog am Samstag noch ausschlafen, klingelt der Wecker am Sonntag mitten in der Nacht: Bereits um 5:55 Uhr werden die ersten Motorradpiloten vom Biwak aufbrechen.
Werbung
Werbung
Die gezeitete Sonderprüfung ist zweigeteilt. Bis zum Tankstopp auf halber Strecke ist felsiges Terrain zu durchqueren. Im engen Gelände drohen durch spitze Steine Reifenschäden. Anschließend geht es über schnelle und sandige Pisten, die mit zahlreichen kleinen Dünen gespickt sind. Die Startreihenfolge der ersten Etappe basiert auf dem Prolog, wobei die RallyGP-Kategorie sowie die in den Top-10 platzierten Rally2-Piloten die vorderen Plätze einnehmen. Die besten zehn können ihren Startplatz in dieser Gruppe von Fahrern wählen, beginnend mit dem Zehnten. Das restliche Teilnehmerfeld folgt in umgekehrter Reihenfolge des Prologs.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach