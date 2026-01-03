Weiter zum Inhalt
Abo
Dakar, Etappe 1: Die erste Härteprüfung durch Geröll und Dünen
Der Prolog war zum Warmwerden, ab der ersten Etappe wird es für die Teilnehmer der Dakar 2026 ernst. Der Renntag startet im Morgengrauen und endet nach 518 Kilometern.
Rallye-Raid-WM
Dakar, Etappe 1: Die erste Härteprüfung durch Geröll und Dünen
Dakar, Etappe 1: Die erste Härteprüfung durch Geröll und Dünen© A.S.O./DPPI/Florent Gooden
Der erste volle Renntag der Dakar 2026 beginnt und endet in Yanbu. Die Route besteht aus einer üppigen Verbindungsstrecke von 213 km und einer Wertungsprüfung von 305 km – eine der kürzeren Etappen. Konnten die Teilnehmer vor dem Prolog am Samstag noch ausschlafen, klingelt der Wecker am Sonntag mitten in der Nacht: Bereits um 5:55 Uhr werden die ersten Motorradpiloten vom Biwak aufbrechen.
Die gezeitete Sonderprüfung ist zweigeteilt. Bis zum Tankstopp auf halber Strecke ist felsiges Terrain zu durchqueren. Im engen Gelände drohen durch spitze Steine Reifenschäden. Anschließend geht es über schnelle und sandige Pisten, die mit zahlreichen kleinen Dünen gespickt sind. Die Startreihenfolge der ersten Etappe basiert auf dem Prolog, wobei die RallyGP-Kategorie sowie die in den Top-10 platzierten Rally2-Piloten die vorderen Plätze einnehmen. Die besten zehn können ihren Startplatz in dieser Gruppe von Fahrern wählen, beginnend mit dem Zehnten. Das restliche Teilnehmerfeld folgt in umgekehrter Reihenfolge des Prologs.
Die ersten drei Fahrer, die die Route eröffnen, erhalten für ihre Führungsarbeit einen Zeitbonus.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
244
666
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
