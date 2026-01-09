Weiter zum Inhalt
Dakar, Etappe 6: Honda-Pilot Brabec siegt nach Strafe für KTM-Ass Sanders

Auf Etappe 6 der Rallye Dakar 2026 waren nur 326 km zu überstehen, doch die Wertung führte durch tiefen Sand. KTM-Pilot Daniel Sanders flog zu schnell über die Dünen – Honda-Sieg durch Ricky Brabec.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Foto: Edo Bauer
Die Zeiten müssen nach komplett ausgewertet werden
© Edo Bauer

Sandspezialisten waren auf der nach Riad führenden Etappe 6 definitiv im Vorteil, denn die gezeitete Wegstrecke über 326 km besteht fast ausschließlich daraus. Pudelwohl fühlte sich der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM), der sich am ersten Wegpunkt die schnellste Zeit notieren ließ.

Konstanter war aber Dakar-Leader Daniel Sanders, der ab km 78 das Kommando übernahm und nach 162 km zu seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Luciano Benavides aufgeschlossen hatte. Als Etappensieger am Donnerstag eröffnete der Argentinier die sechste Etappe, sechs Minuten vor Sanders. Der Australier sammelte nun auch Zeitgutschriften, wodurch sich sein Vorsprung zusätzlich vergrößerte. Innerhalb von fünf Minuten zum Vorjahressieger blieben neben Docherty und Benavides nur die Honda-Piloten Ricky Brabec, Tosha Schareina, Adrien van Beveren und Skyler Howes.

Sanders setzte seine beeindruckende Fahrt nach der Neutralisation bis zum Ende nahezu fehlerfrei fort und erreichte in 3:36:50 Stunden das Ende der Wertungsprüfung, fast fünf Minuten vor Brabec. Doch der KTM-Pilot hatte ein Speed-Limit übersehen und erhielt eine Zeitstrafe von sechs Minuten – der Etappensieg wurde dadurch dem US-Amerikaner zugesprochen, der Sanders mit nur 45 sec Rückstand auch in der Gesamtwertung im Nacken sitzt. Die Dakar geht völlig offen in den Ruhetag am Samstag!

Die Rally2-Wertung gewann souverän Docherty als Gesamtvierter.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 6

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

3:41:22 Std.

2.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 1:14 min

3.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 1:17

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 4:03

5.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 5:21

6.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 5:37

7.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 9:33

8.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 12:06

9.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 12:29

10.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 13:34

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 6

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

24:41:00 Std.

2

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:45 min

3

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 10:15

4

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 11:56

5

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 29:50

6

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 32:03

7

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 56:35

8

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 1:25:28 Std

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 1:31:04

10

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 1:36:10

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

