Dakar, Etappe 6: Honda-Pilot Brabec siegt nach Strafe für KTM-Ass Sanders

Rallye-Raid-WM • Neu
Daniel Sanders (KTM) verpasst den Sieg auf Etappe 6: «Strafe ist bitter»
Auf Etappe 6 der Rallye Dakar 2026 waren nur 326 km zu überstehen, doch die Wertung führte durch tiefen Sand. KTM-Pilot Daniel Sanders flog zu schnell über die Dünen – Honda-Sieg durch Ricky Brabec.
Sandspezialisten waren auf der nach Riad führenden Etappe 6 definitiv im Vorteil, denn die gezeitete Wegstrecke über 326 km besteht fast ausschließlich daraus. Pudelwohl fühlte sich der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM), der sich am ersten Wegpunkt die schnellste Zeit notieren ließ.
Konstanter war aber Dakar-Leader Daniel Sanders, der ab km 78 das Kommando übernahm und nach 162 km zu seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Luciano Benavides aufgeschlossen hatte. Als Etappensieger am Donnerstag eröffnete der Argentinier die sechste Etappe, sechs Minuten vor Sanders. Der Australier sammelte nun auch Zeitgutschriften, wodurch sich sein Vorsprung zusätzlich vergrößerte. Innerhalb von fünf Minuten zum Vorjahressieger blieben neben Docherty und Benavides nur die Honda-Piloten Ricky Brabec, Tosha Schareina, Adrien van Beveren und Skyler Howes.
Sanders setzte seine beeindruckende Fahrt nach der Neutralisation bis zum Ende nahezu fehlerfrei fort und erreichte in 3:36:50 Stunden das Ende der Wertungsprüfung, fast fünf Minuten vor Brabec. Doch der KTM-Pilot hatte ein Speed-Limit übersehen und erhielt eine Zeitstrafe von sechs Minuten – der Etappensieg wurde dadurch dem US-Amerikaner zugesprochen, der Sanders mit nur 45 sec Rückstand auch in der Gesamtwertung im Nacken sitzt. Die Dakar geht völlig offen in den Ruhetag am Samstag!
Die Rally2-Wertung gewann souverän Docherty als Gesamtvierter.
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
3:41:22 Std.
2.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 1:14 min
3.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 1:17
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 4:03
5.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 5:21
6.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 5:37
7.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 9:33
8.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 12:06
9.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 12:29
10.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 13:34
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
24:41:00 Std.
2
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:45 min
3
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 10:15
4
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 11:56
5
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 29:50
6
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 32:03
7
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 56:35
8
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 1:25:28 Std
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 1:31:04
10
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 1:36:10
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
