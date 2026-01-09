Dakar, Etappe 6: Honda-Pilot Brabec siegt nach Strafe für KTM-Ass Sanders

Sandspezialisten waren auf der nach Riad führenden Etappe 6 definitiv im Vorteil, denn die gezeitete Wegstrecke über 326 km besteht fast ausschließlich daraus. Pudelwohl fühlte sich der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebende Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM), der sich am ersten Wegpunkt die schnellste Zeit notieren ließ.

Werbung

Werbung

Konstanter war aber Dakar-Leader Daniel Sanders, der ab km 78 das Kommando übernahm und nach 162 km zu seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Luciano Benavides aufgeschlossen hatte. Als Etappensieger am Donnerstag eröffnete der Argentinier die sechste Etappe, sechs Minuten vor Sanders. Der Australier sammelte nun auch Zeitgutschriften, wodurch sich sein Vorsprung zusätzlich vergrößerte. Innerhalb von fünf Minuten zum Vorjahressieger blieben neben Docherty und Benavides nur die Honda-Piloten Ricky Brabec, Tosha Schareina, Adrien van Beveren und Skyler Howes.

Sanders setzte seine beeindruckende Fahrt nach der Neutralisation bis zum Ende nahezu fehlerfrei fort und erreichte in 3:36:50 Stunden das Ende der Wertungsprüfung, fast fünf Minuten vor Brabec. Doch der KTM-Pilot hatte ein Speed-Limit übersehen und erhielt eine Zeitstrafe von sechs Minuten – der Etappensieg wurde dadurch dem US-Amerikaner zugesprochen, der Sanders mit nur 45 sec Rückstand auch in der Gesamtwertung im Nacken sitzt. Die Dakar geht völlig offen in den Ruhetag am Samstag!

Die Rally2-Wertung gewann souverän Docherty als Gesamtvierter.

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 6

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda 3:41:22 Std. 2. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 1:14 min 3. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 1:17 4. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 4:03 5. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 5:21 6. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 5:37 7. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 9:33 8. Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM + 12:06 9. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 12:29 10. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 13:34 ... Maxi Schek (GER) Rally2 KTM Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 6