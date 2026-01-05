Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) war auf Etappe 2 in seinem Element

Rallye-Raid-WM • Neu
Mit seinem ersten Etappensieg bei der Rallye Dakar 2026 übernahm Daniel Sanders die Führung in der Gesamtwertung. Der Vorjahressieger im KTM-Werksteam Red Bull kommt in Schwung.
In der Rally-Raid-Saison 2025 dominierte Daniel Sanders mit dem Sieg bei der Dakar sowie bei der Abu Dhabi Desert Challenge, der Safari Rallye in Südafrika sowie in Portugal bei der bp Ultimate Rally-Raid. Als aktueller Weltmeister ist der Red Bull KTM-Pilot der Favorit für die Dakar 2026.
Im Prolog und auf Etappe 1 musste sich der Australier jeweils knapp seinem jungen Teamkollegen Edgar Canet geschlagen geben, auf der zweiten Etappe schlug aber die Stunde des 31-Jährigen. Am Ende der Wertungsprüfung über 400 km fuhr Sanders in 4:13:37 Stunden die schnellste Zeit und ist nun Dakar-Leader.
«Diese Etappe war viel besser und fühlte sich eher wie eine klassische Dakar an», sagte Sanders. «Das Gelände war offen und ein schöner Mix unterschiedlicher Bedingungen, was mir hervorragend gefallen hat. Ich hatte eine Vorstellung davon, was mich erwarten würde, und das half mir, meinen Rhythmus zu finden. Es war wichtig, an die Spitze zu kommen, die Etappe zu eröffnen und die Navigation im Griff zu behalten, um kleine Fehler schnell zu korrigieren und keine Zeit zu verlieren.»
Die meiste Zeit fuhren Sanders und Canet gemeinsam, in der zweiten Hälfte übernahm der Vorjahressieger die Navigation.
«Das Tempo war hoch, das Motorrad und mein Körper fühlen sich wirklich gut an, und insgesamt war es ein sehr positiver Tag», analysierte Sanders. «Es gab einige knifflige Abschnitte, insbesondere nach dem Tanken, aber wir haben das gut gemeistert und einen soliden Flow beibehalten, was genau das ist, was man zu Beginn der Rallye will.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
4:13:37 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 01:35 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:46
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 03:15
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 03:34
6.
Martim Ventura
Rally2
Honda
+ 03:53
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 03:56
8.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 05:48
9.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 07:11
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 08:58
…
17.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 18:34
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
7:42:24 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 00:30 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 02:18
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 04:41
5.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 07:46
6.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 10:04
7.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 12:37
8.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 13:37
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 14:00
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 14:09
…
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 31:40
43.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 2:10:17 Std.
79.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 4:00:58
88.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 4:36:20
