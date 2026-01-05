Weiter zum Inhalt
Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) war auf Etappe 2 in seinem Element

Mit seinem ersten Etappensieg bei der Rallye Dakar 2026 übernahm Daniel Sanders die Führung in der Gesamtwertung. Der Vorjahressieger im KTM-Werksteam Red Bull kommt in Schwung.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Daniel Sanders ist neuer Dakar-Leader
Foto: Edo Bauer
Daniel Sanders ist neuer Dakar-Leader
© Edo Bauer

In der Rally-Raid-Saison 2025 dominierte Daniel Sanders mit dem Sieg bei der Dakar sowie bei der Abu Dhabi Desert Challenge, der Safari Rallye in Südafrika sowie in Portugal bei der bp Ultimate Rally-Raid. Als aktueller Weltmeister ist der Red Bull KTM-Pilot der Favorit für die Dakar 2026.

Im Prolog und auf Etappe 1 musste sich der Australier jeweils knapp seinem jungen Teamkollegen Edgar Canet geschlagen geben, auf der zweiten Etappe schlug aber die Stunde des 31-Jährigen. Am Ende der Wertungsprüfung über 400 km fuhr Sanders in 4:13:37 Stunden die schnellste Zeit und ist nun Dakar-Leader.

«Diese Etappe war viel besser und fühlte sich eher wie eine klassische Dakar an», sagte Sanders. «Das Gelände war offen und ein schöner Mix unterschiedlicher Bedingungen, was mir hervorragend gefallen hat. Ich hatte eine Vorstellung davon, was mich erwarten würde, und das half mir, meinen Rhythmus zu finden. Es war wichtig, an die Spitze zu kommen, die Etappe zu eröffnen und die Navigation im Griff zu behalten, um kleine Fehler schnell zu korrigieren und keine Zeit zu verlieren.»

Die meiste Zeit fuhren Sanders und Canet gemeinsam, in der zweiten Hälfte übernahm der Vorjahressieger die Navigation.

«Das Tempo war hoch, das Motorrad und mein Körper fühlen sich wirklich gut an, und insgesamt war es ein sehr positiver Tag», analysierte Sanders. «Es gab einige knifflige Abschnitte, insbesondere nach dem Tanken, aber wir haben das gut gemeistert und einen soliden Flow beibehalten, was genau das ist, was man zu Beginn der Rallye will.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

4:13:37 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 01:35 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 01:46

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 03:15

5.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 03:34

6.

Martim Ventura

Rally2

Honda

+ 03:53

7.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 03:56

8.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 05:48

9.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 07:11

10.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 08:58

17.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 18:34

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

7:42:24 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 00:30 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 02:18

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 04:41

5.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 07:46

6.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 10:04

7.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 12:37

8.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 13:37

9.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 14:00

10.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 14:09

14.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 31:40

43.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 2:10:17 Std.

79.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 4:00:58

88.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 4:36:20

