Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) war auf Etappe 2 in seinem Element

In der Rally-Raid-Saison 2025 dominierte Daniel Sanders mit dem Sieg bei der Dakar sowie bei der Abu Dhabi Desert Challenge, der Safari Rallye in Südafrika sowie in Portugal bei der bp Ultimate Rally-Raid. Als aktueller Weltmeister ist der Red Bull KTM-Pilot der Favorit für die Dakar 2026.

Im Prolog und auf Etappe 1 musste sich der Australier jeweils knapp seinem jungen Teamkollegen Edgar Canet geschlagen geben, auf der zweiten Etappe schlug aber die Stunde des 31-Jährigen. Am Ende der Wertungsprüfung über 400 km fuhr Sanders in 4:13:37 Stunden die schnellste Zeit und ist nun Dakar-Leader.

«Diese Etappe war viel besser und fühlte sich eher wie eine klassische Dakar an», sagte Sanders. «Das Gelände war offen und ein schöner Mix unterschiedlicher Bedingungen, was mir hervorragend gefallen hat. Ich hatte eine Vorstellung davon, was mich erwarten würde, und das half mir, meinen Rhythmus zu finden. Es war wichtig, an die Spitze zu kommen, die Etappe zu eröffnen und die Navigation im Griff zu behalten, um kleine Fehler schnell zu korrigieren und keine Zeit zu verlieren.»

Die meiste Zeit fuhren Sanders und Canet gemeinsam, in der zweiten Hälfte übernahm der Vorjahressieger die Navigation.

«Das Tempo war hoch, das Motorrad und mein Körper fühlen sich wirklich gut an, und insgesamt war es ein sehr positiver Tag», analysierte Sanders. «Es gab einige knifflige Abschnitte, insbesondere nach dem Tanken, aber wir haben das gut gemeistert und einen soliden Flow beibehalten, was genau das ist, was man zu Beginn der Rallye will.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 4:13:37 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 01:35 min 3. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 01:46 4. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 03:15 5. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 03:34 6. Martim Ventura Rally2 Honda + 03:53 7. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 03:56 8. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 05:48 9. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 07:11 10. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 08:58 … 17. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 18:34 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2