Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallye & Enduro
  4. /
  5. Rallye-Raid-WM
  6. /
  7. News
Werbung
Dakar, Prolog: KTM-Duo Canet und Sanders vor Honda-Pilot Brabec
Die Dakar 2026 hat ihren ersten Sieger. Mit der schnellsten Zeit im Prolog rechtfertigte Red Bull KTM-Hoffnung Edgar Canet seine Beförderung in die RallyGP-Kategorie.
Rallye-Raid-WM
Edgar Canet gewinnt den Dakar-Prolog 2026Edgar Canet gewinnt den Dakar-Prolog 2026Foto: Edo Bauer
Edgar Canet gewinnt den Dakar-Prolog 2026© Edo Bauer
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Edgar Canet schrieb am ersten Tag der härtesten Rallye der Welt 2026 ein kleines Stück Dakar-Geschichte. Der erst 20-jährige Spanier gewann als jüngster Fahrer den Prolog und kann seinen Startplatz für die erste Etappe am Sonntag frei wählen.
Werbung
Werbung
Der Red Bull KTM-Pilot benötigte für die Wertungsprüfung über 22 km 11:31,9 min – Teamkollege und Vorjahressieger Daniel Sanders benötigte als Zweiter lediglich 3 sec mehr, 5 sec büßte Honda-Ass Ricky Brabec ein. Hinter Luciano Benavides (KTM) und Ross Branch (Hero) wurde Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM) guter Sechster. Das Honda-Trio Tosha Schareina, Adrien Van Beveren und Skyler Howes sowie Hoto-Pilot Martin Michel komplettieren die Top-10, die innerhalb 44 sec zum Sieger blieben.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Einen guten Einstand in seine erste Dakar als Hero-Werkspilot gelang Tobias Ebster auf Rang 11. Der Österreicher peilt den Gesamtsieg in der Rally2-Kategorie an.
Werbung
Werbung
Der Allgäuer Maxi Schek (KTM) büßte 2:31 min ein – Platz 46 für den Dakar-Rookie. Markus Hertlein (77.) verlor 4:20 min und der Schweizer Dennis Mildenberger (91.) 5:01 min.
Die im Prolog gefahrenen Zeiten fließen zwar in die Gesamtzeit ein, haben aber bei 14 Renntagen keine große Auswirkung.
Dakar 2026 - Ergebnis Prolog
Pos
Fahrer (Nation)
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (E)
KTM
11:31:09
2.
Daniel Sanders (AUS)
KTM
+ 00:03
3.
Ricky Brabec (USA)
Honda
+ 00:05
4.
Luciano Benavides (ARG)
KTM
+ 00:11
5.
Ross Branch (BWA)
Hero
+ 00:16
6.
Michael Docherty (RSA)
KTM
+ 00:19
7.
Tosha Schareina (E)
Honda
+ 00:23
8.
Adrien Van Beveren (F)
Honda
+ 00:24
9.
Skyler Howes (USA)
Honda
+ 00:32
10.
Martin Michek (CZE)
Hoto
+ 00:44
11.
Tobias Ebster (A)
Hero
+ 00:45
46.
Maxi Schek (D)
KTM
+ 02:31
77.
Markus Hertlein (D)
Husqvarna
+ 04:20
91.
Dennis Mildenberger (CH)
KTM
+ 05:01
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Rallye-Raid-WM
Rallye & Enduro NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM