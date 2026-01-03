Dakar, Prolog: KTM-Duo Canet und Sanders vor Honda-Pilot Brabec

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Edgar Canet schrieb am ersten Tag der härtesten Rallye der Welt 2026 ein kleines Stück Dakar-Geschichte. Der erst 20-jährige Spanier gewann als jüngster Fahrer den Prolog und kann seinen Startplatz für die erste Etappe am Sonntag frei wählen.
Der Red Bull KTM-Pilot benötigte für die Wertungsprüfung über 22 km 11:31,9 min – Teamkollege und Vorjahressieger Daniel Sanders benötigte als Zweiter lediglich 3 sec mehr, 5 sec büßte Honda-Ass Ricky Brabec ein. Hinter Luciano Benavides (KTM) und Ross Branch (Hero) wurde Rally2-Pilot Michael Docherty (KTM) guter Sechster. Das Honda-Trio Tosha Schareina, Adrien Van Beveren und Skyler Howes sowie Hoto-Pilot Martin Michel komplettieren die Top-10, die innerhalb 44 sec zum Sieger blieben.
