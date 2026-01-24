Dakar-Sieger Luciano Benavides (KTM): Megaparty mit ausgeflippten Fans

Luciano Benavides hat die Motorradwertung der Dakar-Rallye 2026 in Saudi-Arabien im letzten Moment nach einem Fotofinish gegen das kalifornische Honda-Ass Ricky Brabec um zwei Sekunden für sich entschieden . Der 30-jährige argentinische Red-Bull-KTM-Werksfahrer sorgte damit für einen nicht mehr für möglich gehaltenen Gesamtsieg der Mattighofener.

Nun wurde Benavides in seiner Heimat ein beeindruckender Empfang bereitet. Das Fest in seiner Heimatstadt Salta in der gleichnamigen Provinz im Norden des Landes fand bei teils strömendem Regen statt, was der Begeisterung der Fans jedoch keinen Abbruch tat. Benavides wurde in einer riesigen Halle auf einer großen Bühne gefeiert: Die Szenen und die Lautstärke der Anhänger erinnerten an argentinische Erfolge im Fußball.

Polizisten eskortierten Luciano Benavides

Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es eine riesige Motorradparade, die von Benavides angeführt wurde. Er stand dabei auf einem Feuerwehr-LKW, der von einigen Motorradpolizisten eskortiert wurde. Nicht auf der Straße, sondern auch auf Gehwegen, bildeten jubelnde Motorradfahrer ein Spalier für den Megakorso. Auch Vater Benavides war mit eingebunden, fuhr mit einer Enduro-KTM neben dem Partybus her und hatte in den emotionalen Momenten Tränen in den Augen.

Für Luciano Benavides war der Triumph bei der Dakar 2026 sein erster Sieg bei der prestigeträchtigsten Rallye. Bruder Kevin war im Vorjahr wegen gesundheitlicher Probleme zurückgetreten, seinen Platz bei KTM hat Spaniens Jungstar Edgar Canet eingenommen.

Viele argentinische Fans wünschen sich die Rückkehr der Dakar-Rallye nach Südamerika, war am Rande der Feierlichkeiten klar herauszuhören.