Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Dakar-Sieger Luciano Benavides (KTM): Megaparty mit ausgeflippten Fans

Wüstenheld Luciano Benavides aus dem Team Red Bull KTM wurde in seiner Heimat Argentinien mit einer riesigen Motorrad-Party gefeiert – die Stimmung erinnerte an südamerikanische Fußballfeste.

Johannes Orasche

Von

Rallye-Raid-WM

Dakar-Sieger Luciano Benavides
Dakar-Sieger Luciano Benavides
Foto: KTM/Edo Bauer
Dakar-Sieger Luciano Benavides
© KTM/Edo Bauer

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Luciano Benavides hat die Motorradwertung der Dakar-Rallye 2026 in Saudi-Arabien im letzten Moment nach einem Fotofinish gegen das kalifornische Honda-Ass Ricky Brabec um zwei Sekunden für sich entschieden. Der 30-jährige argentinische Red-Bull-KTM-Werksfahrer sorgte damit für einen nicht mehr für möglich gehaltenen Gesamtsieg der Mattighofener.

Werbung

Werbung

Nun wurde Benavides in seiner Heimat ein beeindruckender Empfang bereitet. Das Fest in seiner Heimatstadt Salta in der gleichnamigen Provinz im Norden des Landes fand bei teils strömendem Regen statt, was der Begeisterung der Fans jedoch keinen Abbruch tat. Benavides wurde in einer riesigen Halle auf einer großen Bühne gefeiert: Die Szenen und die Lautstärke der Anhänger erinnerten an argentinische Erfolge im Fußball.

Polizisten eskortierten Luciano Benavides

Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es eine riesige Motorradparade, die von Benavides angeführt wurde. Er stand dabei auf einem Feuerwehr-LKW, der von einigen Motorradpolizisten eskortiert wurde. Nicht auf der Straße, sondern auch auf Gehwegen, bildeten jubelnde Motorradfahrer ein Spalier für den Megakorso. Auch Vater Benavides war mit eingebunden, fuhr mit einer Enduro-KTM neben dem Partybus her und hatte in den emotionalen Momenten Tränen in den Augen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Für Luciano Benavides war der Triumph bei der Dakar 2026 sein erster Sieg bei der prestigeträchtigsten Rallye. Bruder Kevin war im Vorjahr wegen gesundheitlicher Probleme zurückgetreten, seinen Platz bei KTM hat Spaniens Jungstar Edgar Canet eingenommen.

Werbung

Werbung

Viele argentinische Fans wünschen sich die Rückkehr der Dakar-Rallye nach Südamerika, war am Rande der Feierlichkeiten klar herauszuhören.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien