Daniel Sanders (5./Red Bull KTM): Dumme Fehler, Dakar-Führung verloren

Die vierte Etappe 4 der Rallye Dakar 2026 war der erste Teil der Marathon-Wertung, und mit einem Dreifachsieg durch Tosha Schareina, Ricky Brabec und Skyler Howes drückte Honda dem Renntag seinen Stempel auf. Hinter Hero-Pilot Ross Branch erreichte Daniel Sanders als bester KTM-Pilot mit 2:37 min Rückstand als Fünfter das Ziel.

Der Australier hatte erst auf Etappe 3 die Gesamtführung an sich gerissen, doch angesichts eines kleinen Polsters von einer Minute rutschte der 31-Jährige nur einen Tag später auf den dritten Rang ab.

«Es war eine wirklich anspruchsvolle Etappe. Ich bin von Platz drei gestartet. Ich habe ein paar dumme Fehler bei der Navigation gemacht, weil mich ein paar Hinweise im Roadbook verwirrten», berichtete Sanders. «Nach dem Tanken habe ich versucht, Druck zu machen und Zeit aufzuholen. In der zweiten Hälfte habe ich mich besser gefühlt und vom Gefühl her habe ich auch etwas aufholen können. Größere Fehler sind mir nicht mehr passiert. Insgesamt war es ein echt anstrengender Tag auf dem Bike.»

Nach einer kalten Nacht im Zelt starten die Piloten am Donnerstag auf den zweiten Teil der Marathon-Refuge-Etappe. Sanders war bewusst, dass er für Etappe 5 keine neuen Reifen haben würde.

«Mein Motorrad ist in Ordnung. Es gab viele Steine. Beim Tankstopp hatte praktisch jeder ordentlich ramponierte Reifen», fiel dem Vorjahressieger auf. «Ich habe versucht, meine Reifen zu schonen, aber so mancher wird seine Reifen völlig zerstört haben. Mal sehen, was morgen passiert – es könnten sich Dramen abspielen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 4

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 4:31:56 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 00:06 min 3. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 00:10 4. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 00:16 5. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 02:37 6. Nacho Cornejo RallyGP Hero + 03:13 7. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 03:16 8. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 03:49 9. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 05:11 10. Neels Theric (FRA) Rally2 Kove + 10:22 … 29. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 1:13:56 Std. 85. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:53:54 90. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 3:10:08

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 4