Daniel Sanders (5./Red Bull KTM): Dumme Fehler, Dakar-Führung verloren
Die gerade erst gewonnene Dakar-Führung musste Daniel Sanders bereits auf der vierten Etappe wieder abgeben. Der Red Bull KTM-Pilot konnte den Schaden trotz unnötiger Fehler aber begrenzen.
Die vierte Etappe 4 der Rallye Dakar 2026 war der erste Teil der Marathon-Wertung, und mit einem Dreifachsieg durch Tosha Schareina, Ricky Brabec und Skyler Howes drückte Honda dem Renntag seinen Stempel auf. Hinter Hero-Pilot Ross Branch erreichte Daniel Sanders als bester KTM-Pilot mit 2:37 min Rückstand als Fünfter das Ziel.
Der Australier hatte erst auf Etappe 3 die Gesamtführung an sich gerissen, doch angesichts eines kleinen Polsters von einer Minute rutschte der 31-Jährige nur einen Tag später auf den dritten Rang ab.
«Es war eine wirklich anspruchsvolle Etappe. Ich bin von Platz drei gestartet. Ich habe ein paar dumme Fehler bei der Navigation gemacht, weil mich ein paar Hinweise im Roadbook verwirrten», berichtete Sanders. «Nach dem Tanken habe ich versucht, Druck zu machen und Zeit aufzuholen. In der zweiten Hälfte habe ich mich besser gefühlt und vom Gefühl her habe ich auch etwas aufholen können. Größere Fehler sind mir nicht mehr passiert. Insgesamt war es ein echt anstrengender Tag auf dem Bike.»
Nach einer kalten Nacht im Zelt starten die Piloten am Donnerstag auf den zweiten Teil der Marathon-Refuge-Etappe. Sanders war bewusst, dass er für Etappe 5 keine neuen Reifen haben würde.
«Mein Motorrad ist in Ordnung. Es gab viele Steine. Beim Tankstopp hatte praktisch jeder ordentlich ramponierte Reifen», fiel dem Vorjahressieger auf. «Ich habe versucht, meine Reifen zu schonen, aber so mancher wird seine Reifen völlig zerstört haben. Mal sehen, was morgen passiert – es könnten sich Dramen abspielen.»
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 4
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
4:31:56 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:06 min
3.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:10
4.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 00:16
5.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 02:37
6.
Nacho Cornejo
RallyGP
Hero
+ 03:13
7.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:16
8.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 03:49
9.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 05:11
10.
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+ 10:22
…
29.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 1:13:56 Std.
85.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:53:54
90.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 3:10:08
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 4
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
16:45:40 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:00 min
3.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:24
4.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 11:22
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 13:09
6.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 13:59
7.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 14:38
8.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 22:01
9.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 27:24
10.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 1:01:23 Std.
…
33.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 4:38:30 Std.
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 9:29:22
81.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 10:09:51
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach