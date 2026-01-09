Daniel Sanders (KTM) verpasst den Sieg auf Etappe 6: «Strafe ist bitter»

Es hätte ein guter Tag für Red Bull KTM und Daniel Sanders werden können, denn der Australier surfte gekonnt durch den tiefen Wüstensand und brachte sein Motorrad mit der besten Zeit ins Ziel, aber er war in einer Speed-Limit-Zone zu schnell und erhielt nachträglich eine Zeitstrafe von sechs Minuten.

Statt den Etappensieg abzuräumen, kam der Vorjahressieger nur als Dritter in die Wertung und musste den Honda-Piloten Ricky Brabec und Tosha Schareina den Vortritt lassen. «Der Tag war gut und schlecht zugleich», stöhnte der 31-Jährige. «Die Etappe war unglaublich anstrengend und die Route zu eröffnen sehr schwierig. Manche Hinweise im Roadbook waren verwirrend und der ganze Tag war eine emotionale Achterbahn. Sehr schwer.»

Sanders war frühzeitig bewusst, dass er einen Fehler begangen hatte. «Bei Kilometer 5 war mir klar, dass ich eine Penalty bekommen würde. Das war etwas enttäuschend, und deshalb habe ich immerzu attackiert. Ich kann nur hoffen, dass hinter mir ein wenig Chaos war», meinte der KTM-Pilot. «Die Strafe ist bitter, weil ich ansonsten ziemlich zufrieden bin. Die erste Woche habe ich nicht gut hinbekommen, also muss ich es im zweiten Teil besser machen. Mir sind ein paar dumme Fehler passiert, eigentlich müsste mein Vorsprung größer sein. Im Rallye-Sport kann sich jeden Tag etwas ändern und deshalb müssen wir jeden einzelnen Tag am Limit pushen. Jetzt freue ich mich auf einen Tag Pause.»