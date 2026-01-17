Das war die Rallye Dakar 2026: Alle Etappen, alle Sieger und Gesamtführende

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Fast 8000 km mussten die Teilnehmer an 14 Renntagen auf ihren Motorrädern verbringen. Das allein war eine Herausforderung, aber die Route bei der siebten Veranstaltung in Saudi-Arabien war mit tiefem Sand, Dünen und schnellen Pisten extrem.
Werbung
Werbung
Umso erstaunlicher, dass am Samstag noch 94 von einst 115 Piloten der Motorrad-Kategorie das Ziel sahen. Ebenso bemerkenswert, wie zuverlässig die heutigen Motorräder sind. Bei den Top-Teams der RallyGP-Kategorie fiel kein Fahrer wegen eines Defekts aus, sondern ausschließlich nach Stürzen. Den Gesamtsieg der Dakar 2026 eroberte auf den letzten Kilometern der letzten Etappe Luciano Benavides. Der Red Bull KTM-Pilot ist einer von fünf Piloten, die die diesjährige Ausgabe angeführt haben. Die meisten Tage – nämlich sechs – lag Daniel Sanders an erster Stelle, doch der KTM-Pilot zog sich bei einem Sturz auf Etappe 10 einen Schlüsselbeinbruch zu und fiel zurück.
Hinsichtlich der prestigeträchtigen Etappensiege bewiesen sogar sieben Piloten ihren Speed. Sieben Tagessiege (inkl. Prolog) gewannen KTM-Piloten, achtmal jubelten Honda-Fahrer. Sherco, Hero, Kove und Hoto gingen leer aus.
Werbung
Werbung
Rallye Dakar 2026: Alle Etappen, Sieger und Gesamtführende
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach