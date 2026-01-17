Weiter zum Inhalt
Das war die Rallye Dakar 2026: Alle Etappen, alle Sieger und Gesamtführende
Die Dakar wurde auch bei ihrer 48. Ausgabe ihrem Ruf als härteste Rallye der Welt gerecht. Welche Fahrer und Hersteller an den 14 Renntagen Akzente setzten.
Rallye-Raid-WM
Die Rallye Dakar verabschiedet sich bis 2027Die Rallye Dakar verabschiedet sich bis 2027Foto: Edo Bauer
Die Rallye Dakar verabschiedet sich bis 2027© Edo Bauer
Fast 8000 km mussten die Teilnehmer an 14 Renntagen auf ihren Motorrädern verbringen. Das allein war eine Herausforderung, aber die Route bei der siebten Veranstaltung in Saudi-Arabien war mit tiefem Sand, Dünen und schnellen Pisten extrem.
Umso erstaunlicher, dass am Samstag noch 94 von einst 115 Piloten der Motorrad-Kategorie das Ziel sahen. Ebenso bemerkenswert, wie zuverlässig die heutigen Motorräder sind. Bei den Top-Teams der RallyGP-Kategorie fiel kein Fahrer wegen eines Defekts aus, sondern ausschließlich nach Stürzen. Den Gesamtsieg der Dakar 2026 eroberte auf den letzten Kilometern der letzten Etappe Luciano Benavides. Der Red Bull KTM-Pilot ist einer von fünf Piloten, die die diesjährige Ausgabe angeführt haben. Die meisten Tage – nämlich sechs – lag Daniel Sanders an erster Stelle, doch der KTM-Pilot zog sich bei einem Sturz auf Etappe 10 einen Schlüsselbeinbruch zu und fiel zurück.
Hinsichtlich der prestigeträchtigen Etappensiege bewiesen sogar sieben Piloten ihren Speed. Sieben Tagessiege (inkl. Prolog) gewannen KTM-Piloten, achtmal jubelten Honda-Fahrer. Sherco, Hero, Kove und Hoto gingen leer aus.
Rallye Dakar 2026: Alle Etappen, Sieger und Gesamtführende
Etappe
Route
Sieger
Führender
Prolog
Yanbu – Yanbu
Edgar Canet (ESP/KTM)
Edgar Canet (ESP/KTM)
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
Edgar Canet (ESP/KTM)
Edgar Canet (ESP/KTM)
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
Tosha Schareina (ESP/Honda)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
Tosha Schareina (ESP/Honda)
Tosha Schareina (ESP/Honda)
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
Luciano Benavides (ARG/KTM)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Etappe 6
Hail – Riad
Ricky Brabec (USA/Honda)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Ruhetag
Riad
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
Luciano Benavides (ARG/KTM)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
Luciano Benavides (ARG/KTM)
Luciano Benavides (ARG/KTM)
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
Tosha Schareina (ESP/Honda)
Daniel Sanders (AUS/KTM)
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
Adrien van Beveren (FRA/Honda)
Ricky Brabec (USA/Honda)
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
Skyler Howes (USA/Honda)
Luciano Benavides (ARG/KTM)
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
Ricky Brabec (USA/Honda)
Ricky Brabec (USA/Honda)
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
Edgar Canet (ESP/KTM)
Luciano Benavides (ARG/KTM)
