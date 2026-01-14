Der Bann ist gebrochen: Honda-Pilot Adrien van Beveren holt Etappensieg

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Adrien van Beveren war mit dem bisherigen Verlauf der Rallye Dakar unzufrieden. Denn auf Etappe 1 quittierte seine Vorderradbremse ihren Dienst, wodurch er den ersten Zeitverlust hinnehmen musste. Am nächsten Tag kollidierte der Franzose mit einem Baum und brachte sein ramponiertes Motorrad mit weiteren 15 min Rückstand ins Ziel. Auf Etappe 3 schlug der 35-Jährige einen falschen Weg ein und spätestens als sich am vierten Tag ein Kabel in seinem Hinterrad verhedderte und es einen weiteren Navigationsfehler auf der sechsten Etappe gab, war klar, dass der Honda-Pilot bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye kein Top-Ergebnis einfahren würde.
Seitdem hielt van Beveren seinen Rückstand zur Spitze weitgehend konstant. Mit dem Sieg auf Etappe 10 konnte sich der Sandspezialist endlich in Szene setzen und den Tagessieg einfahren. «Der weiche Sand war cool. Ich konnte etwas bewirken, hatte Spaß und habe mich richtig ins Zeug gelegt», erzählte van Beveren. «Leider habe ich die anderen etwas zu früh eingeholt und habe 50 km Dünen mit Eröffnen verbracht. Aber so ist das Spiel, und ich bin zufrieden mit dem Verlauf des Tages.» Auf dem letzten Teilstück fuhr der Honda-Pilot mit allen seinen Teamkollegen sowie mit KTM-Privatier Michael Docherty. «Wir haben gegen Ende hart gekämpft, aber da wir tief im Sand steckten, greift man zwar an, hält sich aber gleichzeitig gegenseitig zurück. Ich habe viel geöffnet und jede Menge Boni gesammelt», betonte der Franzose, der sich in der Gesamtwertung mit 57 min Rückstand auf Platz 6 verbessert hat. «Ich hätte Thierry Sabine gerne kennengelernt; ich kann ihn nur bewundern und ihm dankbar sein, denn er hat die beiden Veranstaltungen ins Leben gerufen, die mein Leben als Fahrer geprägt haben, zuerst Le Touquet und dann die Dakar. Ich glaube, er war ein echter Charakter.»
