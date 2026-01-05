Der bisher längste Tag bei der Dakar 2026: Etappe 3 wird anspruchsvoll
Die dritte Etappe wird mit 736 km die bisher längste bei der Dakar 2026. Wie die Länge nimmt auch der Schwierigkeitsgrad zu.
Am Montag haben die Dakar-Teilnehmer Al-ʿUla erreicht. Die Oase liegt an der Weihrauchstraße in der Provinz Medina. Die Landschaft ist atemberaubend: Wind und Sand formten gewaltige Felsformationen; hier befindet sich auch das Unesco-Weltkulturerbe Al-Hijr. In diesem Gebiet finden die Etappen 3 und 4 statt.
In der ursprünglichen Planung war für die dritte Etappe eine Verbindungsstrecke von 244 km vorgesehen, die nun aber 70 km länger sein soll. Unverändert die Länge der Wertungsprüfung mit 422 km. Mit insgesamt 736 km wird es für die Teilnehmer der bisher längste Tag auf ihren Motorrädern sein.
Dakar-Veranstalter ASO verspricht für den ersten Teil der Wertung sandige Pisten. Durch die Felsen wird die Navigation anspruchsvoll. Auf der zweiten Hälfte werden bestehende Pfade für Verwirrung sorgen, zumal es nur wenige Orientierungspunkte geben wird.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
