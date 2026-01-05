Weiter zum Inhalt
Der bisher längste Tag bei der Dakar 2026: Etappe 3 wird anspruchsvoll

Die dritte Etappe wird mit 736 km die bisher längste bei der Dakar 2026. Wie die Länge nimmt auch der Schwierigkeitsgrad zu.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Etappe 3 der Rallye Dakar 2026
Etappe 3 der Rallye Dakar 2026
Foto: ASO
Etappe 3 der Rallye Dakar 2026
© ASO

Am Montag haben die Dakar-Teilnehmer Al-ʿUla erreicht. Die Oase liegt an der Weihrauchstraße in der Provinz Medina. Die Landschaft ist atemberaubend: Wind und Sand formten gewaltige Felsformationen; hier befindet sich auch das Unesco-Weltkulturerbe Al-Hijr. In diesem Gebiet finden die Etappen 3 und 4 statt.

In der ursprünglichen Planung war für die dritte Etappe eine Verbindungsstrecke von 244 km vorgesehen, die nun aber 70 km länger sein soll. Unverändert die Länge der Wertungsprüfung mit 422 km. Mit insgesamt 736 km wird es für die Teilnehmer der bisher längste Tag auf ihren Motorrädern sein.

Dakar-Veranstalter ASO verspricht für den ersten Teil der Wertung sandige Pisten. Durch die Felsen wird die Navigation anspruchsvoll. Auf der zweiten Hälfte werden bestehende Pfade für Verwirrung sorgen, zumal es nur wenige Orientierungspunkte geben wird.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

451

75

526

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

462

414

876

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

481

236

717

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

122

540

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4782

3117

7899

