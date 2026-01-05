Der bisher längste Tag bei der Dakar 2026: Etappe 3 wird anspruchsvoll

Am Montag haben die Dakar-Teilnehmer Al-ʿUla erreicht. Die Oase liegt an der Weihrauchstraße in der Provinz Medina. Die Landschaft ist atemberaubend: Wind und Sand formten gewaltige Felsformationen; hier befindet sich auch das Unesco-Weltkulturerbe Al-Hijr. In diesem Gebiet finden die Etappen 3 und 4 statt.

In der ursprünglichen Planung war für die dritte Etappe eine Verbindungsstrecke von 244 km vorgesehen, die nun aber 70 km länger sein soll. Unverändert die Länge der Wertungsprüfung mit 422 km. Mit insgesamt 736 km wird es für die Teilnehmer der bisher längste Tag auf ihren Motorrädern sein.

Dakar-Veranstalter ASO verspricht für den ersten Teil der Wertung sandige Pisten. Durch die Felsen wird die Navigation anspruchsvoll. Auf der zweiten Hälfte werden bestehende Pfade für Verwirrung sorgen, zumal es nur wenige Orientierungspunkte geben wird.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum Etappe Route Wertung Verbindung Gesamt 03.01.26 Prolog Yanbu – Yanbu 23 75 98 04.01.26 Etappe 1 Yanbu – Yanbu 305 213 518 05.01.26 Etappe 2 Yanbu – al-'Ula 400 104 504 06.01.26 Etappe 3 al-'Ula – al-'Ula 422 314 736 07.01.26 Etappe 4 al-'Ula – al-'Ula (Marathon) 451 75 526 08.01.26 Etappe 5 al-'Ula (Marathon) – Hail 356 61 417 09.01.26 Etappe 6 Hail – Riad 331 589 920 10.01.26 Ruhetag Riad 11.01.26 Etappe 7 Riad – Wadi ad Dawasir 462 414 876 12.01.26 Etappe 8 Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir 481 236 717 13.01.26 Etappe 9 Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon) 418 122 540 14.01.26 Etappe 10 Bisha (Marathon) – Bisha 371 5 376 15.01.26 Etappe 11 Bisha – Al Henakiyah 347 535 882 16.01.26 Etappe 12 Al Henakiyah – Yanbu 310 408 718 17.01.26 Etappe 13 Yanbu – Yanbu 105 36 141 4782 3117 7899

