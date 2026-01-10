Die Dakar 2026 macht Pause: Wunden lecken und vorbereiten auf Etappe 7

Die Rallye Dakar ist eines der letzten großen Abenteuer auf diesem Planeten. Was die Piloten in zwei Wochen körperlich und mental leisten müssen, ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen. Der Sieg ist für die wenigsten das Ziel, sondern einfach jede Etappe überstehen und sich am Ende als Finisher feiern lassen – bereits 15 Teilnehmer mussten ihren Traum aufgeben!

Nach sechs Etappen erreichten die verbliebenen Teilnehmer die saudische Hauptstadt Riad, wo am Samstag ein Tag Pause eingelegt wird. Die Zeit wird genutzt, die Motorräder und sich selbst auf die zweite Dakar-Hälfte vorzubereiten. Wunden lecken ist angesagt, denn bereits am Sonntag muss der Akku wieder voll sein – fast 900 km stehen auf dem Programm.

Von Riad führt die Route über Verbindungen von 414 km und einer Wertungsprüfung von 462 km nach Wadi ad-Dawasir im südlichen Zentrum Saudi-Arabiens. Die sandigen und schnellen Strecken des Tages sind gelegentlich von Gebüsch gesäumt, stellen fahrerisch aber keine zu große Herausforderung dar – allerdings sollte man nicht übermütig werden.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum Etappe Route Wertung Verbindung Gesamt 03.01.26 Prolog Yanbu – Yanbu 23 75 98 04.01.26 Etappe 1 Yanbu – Yanbu 305 213 518 05.01.26 Etappe 2 Yanbu – al-'Ula 400 104 504 06.01.26 Etappe 3 al-'Ula – al-'Ula 422 314 736 07.01.26 Etappe 4 al-'Ula – al-'Ula (Marathon) 417 78 495 08.01.26 Etappe 5 al-'Ula (Marathon) – Hail 356 61 417 09.01.26 Etappe 6 Hail – Riad 331 589 920 10.01.26 Ruhetag Riad 11.01.26 Etappe 7 Riad – Wadi ad Dawasir 462 414 876 12.01.26 Etappe 8 Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir 481 236 717 13.01.26 Etappe 9 Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon) 418 122 540 14.01.26 Etappe 10 Bisha (Marathon) – Bisha 371 5 376 15.01.26 Etappe 11 Bisha – Al Henakiyah 347 535 882 16.01.26 Etappe 12 Al Henakiyah – Yanbu 310 408 718 17.01.26 Etappe 13 Yanbu – Yanbu 105 36 141 4782 3117 7899

