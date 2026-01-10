Die Dakar 2026 macht Pause: Wunden lecken und vorbereiten auf Etappe 7
Mit Prolog und sechs Etappen ist die 48. Dakar-Ausgabe bei ihrer Halbzeit angekommen. Für die Teams und Piloten geht es am Ruhetag in Riad darum, für die zweite Hälfte die Krone zu richten.
Die Rallye Dakar ist eines der letzten großen Abenteuer auf diesem Planeten. Was die Piloten in zwei Wochen körperlich und mental leisten müssen, ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen. Der Sieg ist für die wenigsten das Ziel, sondern einfach jede Etappe überstehen und sich am Ende als Finisher feiern lassen – bereits 15 Teilnehmer mussten ihren Traum aufgeben!
Nach sechs Etappen erreichten die verbliebenen Teilnehmer die saudische Hauptstadt Riad, wo am Samstag ein Tag Pause eingelegt wird. Die Zeit wird genutzt, die Motorräder und sich selbst auf die zweite Dakar-Hälfte vorzubereiten. Wunden lecken ist angesagt, denn bereits am Sonntag muss der Akku wieder voll sein – fast 900 km stehen auf dem Programm.
Von Riad führt die Route über Verbindungen von 414 km und einer Wertungsprüfung von 462 km nach Wadi ad-Dawasir im südlichen Zentrum Saudi-Arabiens. Die sandigen und schnellen Strecken des Tages sind gelegentlich von Gebüsch gesäumt, stellen fahrerisch aber keine zu große Herausforderung dar – allerdings sollte man nicht übermütig werden.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
