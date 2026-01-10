Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Die Dakar 2026 macht Pause: Wunden lecken und vorbereiten auf Etappe 7

Mit Prolog und sechs Etappen ist die 48. Dakar-Ausgabe bei ihrer Halbzeit angekommen. Für die Teams und Piloten geht es am Ruhetag in Riad darum, für die zweite Hälfte die Krone zu richten.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Die Route der Etappe 7 führt nach Wadi ad-Dawasir
Die Route der Etappe 7 führt nach Wadi ad-Dawasir
Foto: A.S.O./DPPI/Frédéric Le Floch
Die Route der Etappe 7 führt nach Wadi ad-Dawasir
© A.S.O./DPPI/Frédéric Le Floch

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die Rallye Dakar ist eines der letzten großen Abenteuer auf diesem Planeten. Was die Piloten in zwei Wochen körperlich und mental leisten müssen, ist für Außenstehende kaum nachzuvollziehen. Der Sieg ist für die wenigsten das Ziel, sondern einfach jede Etappe überstehen und sich am Ende als Finisher feiern lassen – bereits 15 Teilnehmer mussten ihren Traum aufgeben!

Werbung

Werbung

Nach sechs Etappen erreichten die verbliebenen Teilnehmer die saudische Hauptstadt Riad, wo am Samstag ein Tag Pause eingelegt wird. Die Zeit wird genutzt, die Motorräder und sich selbst auf die zweite Dakar-Hälfte vorzubereiten. Wunden lecken ist angesagt, denn bereits am Sonntag muss der Akku wieder voll sein – fast 900 km stehen auf dem Programm.

Von Riad führt die Route über Verbindungen von 414 km und einer Wertungsprüfung von 462 km nach Wadi ad-Dawasir im südlichen Zentrum Saudi-Arabiens. Die sandigen und schnellen Strecken des Tages sind gelegentlich von Gebüsch gesäumt, stellen fahrerisch aber keine zu große Herausforderung dar – allerdings sollte man nicht übermütig werden.

Empfehlungen

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

417

78

495

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

462

414

876

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

481

236

717

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

122

540

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4782

3117

7899

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien