Etappe 11 der Dakar 2026 wird ein Kraftakt – Sanders (KTM) probiert es

Die drittletzte Etappe der Dakar 2026 ist fast 900 km lang und wird eine Herausforderung – nach seinem Sturz am Vortag besonders für Red Bull KTM-Ass Daniel Sanders.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Schotter, Geröll und Felsen lauern auf Etappe 11
Schotter, Geröll und Felsen lauern auf Etappe 11
Foto: ASO/Jennifer Lindini
Schotter, Geröll und Felsen lauern auf Etappe 11
© ASO/Jennifer Lindini

Gegensätzlicher im Vergleich zum Vortag könnte Etappe 11 nicht sein. Statt Sand und Dünen steht den Piloten am Donnerstag ein langer Ritt über harte Pisten bevor. Die Route führt von Bisha nach Al Henakiyah.

Schon die Verbindungsstrecke zum Start der Wertungsprüfung über 328 km würde vielen Motorradfahrern als Tagesprogramm reichen, doch anschließend müssen auf der gezeiteten Strecke 346 km überwiegend auf Schotter- und Geröllpisten überstanden werden. Das immer noch 208 km entfernte Biwak wird anschließend über öffentliche Straßen erreicht. Insgesamt werden die Teilnehmer 882 km auf ihren Bikes verbringen.

Die Route von Etappe 11
Die Route von Etappe 11
Foto: ASO
Die Route von Etappe 11
© ASO

Besonders hart wird der Tag auf dem Motorrad für Daniel Sanders. Der Red Bull KTM-Pilot zog sich bei einem Sturz nach 138 km auf Etappe 10 eine Schulterverletzung zu und quälte sich über die restliche Distanz. Für den Dakar-Sieg ist der Rally-Raid-Weltmeister damit faktisch aus dem Rennen, aber der Australier will auf die Zähne beißen und weitermachen – die Freigabe der Ärzte dafür hat er!

Als Tagessieger am Mittwoch wird Honda-Pilot Adrien van Beveren den Anfang machen und sich um 4:00 Uhr morgens auf seine CRF450 Ralle schwingen. Der Beginn der Wertungsprüfung ist auf 8:15 Uhr angesetzt. Im Abstand von drei Minuten folgen Dakar-Leader Ricky Brabec (Honda) und der Gesamtzweite Luciano Benavides (KTM). Saudi-Arabien ist der mitteleuropäischen Zeit zwei Stunden voraus.

Die Route der Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

417

78

495

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

459

418

877

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

483

238

721

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

123

541

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

346

536

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4746

3198

7944

