Etappe 11 der Dakar 2026 wird ein Kraftakt – Sanders (KTM) probiert es

Gegensätzlicher im Vergleich zum Vortag könnte Etappe 11 nicht sein. Statt Sand und Dünen steht den Piloten am Donnerstag ein langer Ritt über harte Pisten bevor. Die Route führt von Bisha nach Al Henakiyah.

Schon die Verbindungsstrecke zum Start der Wertungsprüfung über 328 km würde vielen Motorradfahrern als Tagesprogramm reichen, doch anschließend müssen auf der gezeiteten Strecke 346 km überwiegend auf Schotter- und Geröllpisten überstanden werden. Das immer noch 208 km entfernte Biwak wird anschließend über öffentliche Straßen erreicht. Insgesamt werden die Teilnehmer 882 km auf ihren Bikes verbringen.

Die Route von Etappe 11 Foto: ASO Die Route von Etappe 11 © ASO

Besonders hart wird der Tag auf dem Motorrad für Daniel Sanders. Der Red Bull KTM-Pilot zog sich bei einem Sturz nach 138 km auf Etappe 10 eine Schulterverletzung zu und quälte sich über die restliche Distanz. Für den Dakar-Sieg ist der Rally-Raid-Weltmeister damit faktisch aus dem Rennen, aber der Australier will auf die Zähne beißen und weitermachen – die Freigabe der Ärzte dafür hat er!

Als Tagessieger am Mittwoch wird Honda-Pilot Adrien van Beveren den Anfang machen und sich um 4:00 Uhr morgens auf seine CRF450 Ralle schwingen. Der Beginn der Wertungsprüfung ist auf 8:15 Uhr angesetzt. Im Abstand von drei Minuten folgen Dakar-Leader Ricky Brabec (Honda) und der Gesamtzweite Luciano Benavides (KTM). Saudi-Arabien ist der mitteleuropäischen Zeit zwei Stunden voraus.

