Etappe 11 der Dakar 2026 wird ein Kraftakt – Sanders (KTM) probiert es
Die drittletzte Etappe der Dakar 2026 ist fast 900 km lang und wird eine Herausforderung – nach seinem Sturz am Vortag besonders für Red Bull KTM-Ass Daniel Sanders.
Gegensätzlicher im Vergleich zum Vortag könnte Etappe 11 nicht sein. Statt Sand und Dünen steht den Piloten am Donnerstag ein langer Ritt über harte Pisten bevor. Die Route führt von Bisha nach Al Henakiyah.
Schon die Verbindungsstrecke zum Start der Wertungsprüfung über 328 km würde vielen Motorradfahrern als Tagesprogramm reichen, doch anschließend müssen auf der gezeiteten Strecke 346 km überwiegend auf Schotter- und Geröllpisten überstanden werden. Das immer noch 208 km entfernte Biwak wird anschließend über öffentliche Straßen erreicht. Insgesamt werden die Teilnehmer 882 km auf ihren Bikes verbringen.
Besonders hart wird der Tag auf dem Motorrad für Daniel Sanders. Der Red Bull KTM-Pilot zog sich bei einem Sturz nach 138 km auf Etappe 10 eine Schulterverletzung zu und quälte sich über die restliche Distanz. Für den Dakar-Sieg ist der Rally-Raid-Weltmeister damit faktisch aus dem Rennen, aber der Australier will auf die Zähne beißen und weitermachen – die Freigabe der Ärzte dafür hat er!
Als Tagessieger am Mittwoch wird Honda-Pilot Adrien van Beveren den Anfang machen und sich um 4:00 Uhr morgens auf seine CRF450 Ralle schwingen. Der Beginn der Wertungsprüfung ist auf 8:15 Uhr angesetzt. Im Abstand von drei Minuten folgen Dakar-Leader Ricky Brabec (Honda) und der Gesamtzweite Luciano Benavides (KTM). Saudi-Arabien ist der mitteleuropäischen Zeit zwei Stunden voraus.
Die Route der Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
459
418
877
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
483
238
721
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
123
541
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
346
536
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4746
3198
7944
