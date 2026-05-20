Die Rally-Raid-WM 2026 geht in Argentinien weiter: Was man wissen muss

Im vergangenen Jahr fehlte Argentinien im Kalender der Rallye-WM, 2026 gibt die Desafio Ruta 40 ihr Comeback. Los geht es am 24. Mai mit dem Prolog, gefolgt von fünf Etappen. Insgesamt sind von den 78 eingeschriebenen Motorradpiloten 2993 km zu überstehen, davon werden 1727 als Wertungsprüfung absolviert.

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Der Gesamtsieg wird über die Stars der RallyGP-Kategorie gehen, wobei Red Bull KTM mit Dakar-Sieger und WM-Leader Luciano Benavides sowie Weltmeister Daniel Sanders zwei heiße Eisen im Feuer hat, dazu den aufstrebenden Youngster Edgar Canet. Als die härtesten Rivalen gelten die Honda-Asse Tosha Schareina, Ricky Brabec, Adrien van Beveren und Skyler Howes.

Das deutsch-indische Hero-Team ist nach der Trennung von Tobias Ebster nur mit zwei Piloten am Start. Ross Branch – Weltmeister von 2024 – und Nacho Cornejo sollten nicht unterschätzt werden. Eine Außenseiterrolle nehmen die Sherco-Piloten Bradley Cox und Lorenzo Santolino ein.