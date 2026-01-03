Weiter zum Inhalt
Die Show beginnt: Was die Teilnehmer beim Prolog der Dakar 2026 erwartet
Am Samstag findet in Saudi-Arabien mit dem Prolog die erste Entscheidung der Dakar 2026 statt. In diesem Jahr ist es mehr als nur ein Warmfahren.
Vom Biwak in Yanbu brechen die Teilnehmer der Motorrad-Fraktion um 8:20 Uhr Ortszeit (Saudi-Arabien ist zwei Stunden vor MEZ) zum Prolog auf, der über die Startreihenfolge der ersten Etappe entscheidet. Nach einer Verbindungsstrecke von 41 km beginnt ab 9:15 Uhr Ortszeit die Wertungsprüfung über 22 km. Am Ende geht es für die Piloten über 33 km zurück zum Biwak.
Der Veranstalter betont, dass bereits der Prolog hinsichtlich der Navigation nicht zu unterschätzen sei. Zudem seien felsige Abschnitte in Trial-Manier zu überwinden. In den schnelleren Sektionen lauern ebenfalls Gefahren in Form von Steinen und Felsen, die im Sand stecken können. Zuerst gehen die Piloten der Rally2-Kategorie an den Start, danach die Dakar-Favoriten der RallyGP-Klasse. Die Startreihenfolge ist umgekehrt der Startnummer. Die Ehre, die 48. Dakar zu eröffnen, wird daher der Chilene Tomas De Gavardo (KTM) haben.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
244
666
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
