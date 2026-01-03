Die Show beginnt: Was die Teilnehmer beim Prolog der Dakar 2026 erwartet

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Vom Biwak in Yanbu brechen die Teilnehmer der Motorrad-Fraktion um 8:20 Uhr Ortszeit (Saudi-Arabien ist zwei Stunden vor MEZ) zum Prolog auf, der über die Startreihenfolge der ersten Etappe entscheidet. Nach einer Verbindungsstrecke von 41 km beginnt ab 9:15 Uhr Ortszeit die Wertungsprüfung über 22 km. Am Ende geht es für die Piloten über 33 km zurück zum Biwak.
Der Veranstalter betont, dass bereits der Prolog hinsichtlich der Navigation nicht zu unterschätzen sei. Zudem seien felsige Abschnitte in Trial-Manier zu überwinden. In den schnelleren Sektionen lauern ebenfalls Gefahren in Form von Steinen und Felsen, die im Sand stecken können. Zuerst gehen die Piloten der Rally2-Kategorie an den Start, danach die Dakar-Favoriten der RallyGP-Klasse. Die Startreihenfolge ist umgekehrt der Startnummer. Die Ehre, die 48. Dakar zu eröffnen, wird daher der Chilene Tomas De Gavardo (KTM) haben.
