Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Die zweite Etappe der Dakar 2026 ist steinig und endet an einer Oase

Am zweiten Renntag verlässt der Tross der Dakar 2026 das Biwak am Roten Meer. Durch eine Mondlandschaft ist das Ziel eine Oase im Landesinneren.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Dakar 2026: Das Terrain von Etappe 2 ist unübersichtlich
Dakar 2026: Das Terrain von Etappe 2 ist unübersichtlich
Foto: A.S.O./DPPI/Florent Gooden
Dakar 2026: Das Terrain von Etappe 2 ist unübersichtlich
© A.S.O./DPPI/Florent Gooden

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Zu Beginn der Dakar 2026 war das am Roten Meer gelegene Biwak in Yanbu Start- und Zielpunkt des Prologs und der ersten Etappe. Das ändert sich auf Etappe 2 am Montag, wenn Al-'Ula im Landesinneren in den Fokus genommen wird.

Werbung

Werbung

Al-ʿUla ist eine Oase mit großer Geschichte. Hier haben Kulturen miteinander Handel betrieben, und zahlreiche Zivilisationen wurden errichtet, insbesondere in Hegra, der ersten saudischen Stätte, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. In den historischen Stätten werden Sie verborgene Geschichten entdecken, denn die Felsen sind reich an mysteriösen Symbolen, exquisiten Inschriften und Texten, die bis ins erste Jahrhundert vor Christus zurückreichen.

Der Weg dorthin führt über 504 km, wovon 400 als Wertungsprüfung ausgeschrieben sind. Die Landschaft wird bergig und der Blick in alle Richtungen ist zerklüftet, was die Navigation erschwert. Auf den ersten 200 Kilometern gibt es zahlreiche Tempowechsel, mit einigen sehr schnellen Streckenabschnitten, aber aufgrund der kurvigen, felsigen Abschnitte können niemals mehr als 20 Kilometer mit derselben Geschwindigkeit durchfahren werden.

Empfehlungen

Wie auf der ersten Etappe wird ein Tankstopp erforderlich sein, bei dem mancher Fahrer auch einen Reifenwechsel wird vornehmen müssen, um es bis ins Ziel zu schaffen.

Werbung

Werbung

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

244

666

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

451

75

526

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

462

414

876

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

481

236

717

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

122

540

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4782

3117

7899

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien