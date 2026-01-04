Rallye-Raid-WM
Die zweite Etappe der Dakar 2026 ist steinig und endet an einer Oase
Am zweiten Renntag verlässt der Tross der Dakar 2026 das Biwak am Roten Meer. Durch eine Mondlandschaft ist das Ziel eine Oase im Landesinneren.
Zu Beginn der Dakar 2026 war das am Roten Meer gelegene Biwak in Yanbu Start- und Zielpunkt des Prologs und der ersten Etappe. Das ändert sich auf Etappe 2 am Montag, wenn Al-'Ula im Landesinneren in den Fokus genommen wird.
Al-ʿUla ist eine Oase mit großer Geschichte. Hier haben Kulturen miteinander Handel betrieben, und zahlreiche Zivilisationen wurden errichtet, insbesondere in Hegra, der ersten saudischen Stätte, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. In den historischen Stätten werden Sie verborgene Geschichten entdecken, denn die Felsen sind reich an mysteriösen Symbolen, exquisiten Inschriften und Texten, die bis ins erste Jahrhundert vor Christus zurückreichen.
Der Weg dorthin führt über 504 km, wovon 400 als Wertungsprüfung ausgeschrieben sind. Die Landschaft wird bergig und der Blick in alle Richtungen ist zerklüftet, was die Navigation erschwert. Auf den ersten 200 Kilometern gibt es zahlreiche Tempowechsel, mit einigen sehr schnellen Streckenabschnitten, aber aufgrund der kurvigen, felsigen Abschnitte können niemals mehr als 20 Kilometer mit derselben Geschwindigkeit durchfahren werden.
Wie auf der ersten Etappe wird ein Tankstopp erforderlich sein, bei dem mancher Fahrer auch einen Reifenwechsel wird vornehmen müssen, um es bis ins Ziel zu schaffen.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
244
666
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
