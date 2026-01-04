Die zweite Etappe der Dakar 2026 ist steinig und endet an einer Oase

Zu Beginn der Dakar 2026 war das am Roten Meer gelegene Biwak in Yanbu Start- und Zielpunkt des Prologs und der ersten Etappe. Das ändert sich auf Etappe 2 am Montag, wenn Al-'Ula im Landesinneren in den Fokus genommen wird.

Al-ʿUla ist eine Oase mit großer Geschichte. Hier haben Kulturen miteinander Handel betrieben, und zahlreiche Zivilisationen wurden errichtet, insbesondere in Hegra, der ersten saudischen Stätte, die in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. In den historischen Stätten werden Sie verborgene Geschichten entdecken, denn die Felsen sind reich an mysteriösen Symbolen, exquisiten Inschriften und Texten, die bis ins erste Jahrhundert vor Christus zurückreichen.

Der Weg dorthin führt über 504 km, wovon 400 als Wertungsprüfung ausgeschrieben sind. Die Landschaft wird bergig und der Blick in alle Richtungen ist zerklüftet, was die Navigation erschwert. Auf den ersten 200 Kilometern gibt es zahlreiche Tempowechsel, mit einigen sehr schnellen Streckenabschnitten, aber aufgrund der kurvigen, felsigen Abschnitte können niemals mehr als 20 Kilometer mit derselben Geschwindigkeit durchfahren werden.

Wie auf der ersten Etappe wird ein Tankstopp erforderlich sein, bei dem mancher Fahrer auch einen Reifenwechsel wird vornehmen müssen, um es bis ins Ziel zu schaffen.

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum Etappe Route Wertung Verbindung Gesamt 03.01.26 Prolog Yanbu – Yanbu 23 75 98 04.01.26 Etappe 1 Yanbu – Yanbu 305 213 518 05.01.26 Etappe 2 Yanbu – al-'Ula 400 104 504 06.01.26 Etappe 3 al-'Ula – al-'Ula 422 244 666 07.01.26 Etappe 4 al-'Ula – al-'Ula (Marathon) 451 75 526 08.01.26 Etappe 5 al-'Ula (Marathon) – Hail 356 61 417 09.01.26 Etappe 6 Hail – Riad 331 589 920 10.01.26 Ruhetag Riad 11.01.26 Etappe 7 Riad – Wadi ad Dawasir 462 414 876 12.01.26 Etappe 8 Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir 481 236 717 13.01.26 Etappe 9 Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon) 418 122 540 14.01.26 Etappe 10 Bisha (Marathon) – Bisha 371 5 376 15.01.26 Etappe 11 Bisha – Al Henakiyah 347 535 882 16.01.26 Etappe 12 Al Henakiyah – Yanbu 310 408 718 17.01.26 Etappe 13 Yanbu – Yanbu 105 36 141 4782 3117 7899