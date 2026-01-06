Drama für Tobias Ebster (Hero): Sturz und Handverletzung auf Etappe 3

Rallye-Raid-WM • Neu
Sherco verliert zwei von drei Fahrern nach nur zwei Etappen der Dakar 2026
Die dritte Etappe der Dakar 2026 brachte möglicherweise bereits das Aus für den Österreicher Tobias Ebster. Der Hero-Pilot kam nur 14 km weit, bis ein Sturz seine Fahrt schmerzhaft beendete.
Die Dakar 2026 lief für Tobias Ebster nicht wie gewünscht, doch der Sieg in der Rally2-Wertung war für den 28-Jährigen mit 14 min Rückstand auf Martim Ventura (Honda) nach Etappe 2 noch nicht außer Reichweite.
Die dritte Etappe nahm der Österreicher als 18. in Angriff, doch am ersten Wegpunkt bei 41 km wartete man vergeblich auf den Hero-Piloten: Ebster war bereits nach 14 km gestürzt und konnte die Fahrt mit Schmerzen in der linken Hand nicht fortsetzen. Ein Helikopter brachte den 28-Jährigen zurück zum Biwak.
Das Reglement der Rally2-Kategorie würde Ebster die Wiederaufnahme der Dakar 2026 erlauben, sofern es sein Gesundheitszustand erlaubt.
