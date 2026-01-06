Drama für Tobias Ebster (Hero): Sturz und Handverletzung auf Etappe 3

Die Dakar 2026 lief für Tobias Ebster nicht wie gewünscht, doch der Sieg in der Rally2-Wertung war für den 28-Jährigen mit 14 min Rückstand auf Martim Ventura (Honda) nach Etappe 2 noch nicht außer Reichweite.

Die dritte Etappe nahm der Österreicher als 18. in Angriff, doch am ersten Wegpunkt bei 41 km wartete man vergeblich auf den Hero-Piloten: Ebster war bereits nach 14 km gestürzt und konnte die Fahrt mit Schmerzen in der linken Hand nicht fortsetzen. Ein Helikopter brachte den 28-Jährigen zurück zum Biwak.