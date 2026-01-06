Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Drama für Tobias Ebster (Hero): Sturz und Handverletzung auf Etappe 3

Die dritte Etappe der Dakar 2026 brachte möglicherweise bereits das Aus für den Österreicher Tobias Ebster. Der Hero-Pilot kam nur 14 km weit, bis ein Sturz seine Fahrt schmerzhaft beendete.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Ist die Dakar 2026 für Tobias Ebster bereits beendet?
Ist die Dakar 2026 für Tobias Ebster bereits beendet?
Foto: ASO/Charly Lopez
Ist die Dakar 2026 für Tobias Ebster bereits beendet?
© ASO/Charly Lopez

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Dakar 2026 lief für Tobias Ebster nicht wie gewünscht, doch der Sieg in der Rally2-Wertung war für den 28-Jährigen mit 14 min Rückstand auf Martim Ventura (Honda) nach Etappe 2 noch nicht außer Reichweite.

Werbung

Werbung

Die dritte Etappe nahm der Österreicher als 18. in Angriff, doch am ersten Wegpunkt bei 41 km wartete man vergeblich auf den Hero-Piloten: Ebster war bereits nach 14 km gestürzt und konnte die Fahrt mit Schmerzen in der linken Hand nicht fortsetzen. Ein Helikopter brachte den 28-Jährigen zurück zum Biwak.

Das Reglement der Rally2-Kategorie würde Ebster die Wiederaufnahme der Dakar 2026 erlauben, sofern es sein Gesundheitszustand erlaubt.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien