Drama in der Wüste: Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) stürzte auf Etappe 10

Schon jetzt ist klar: Die zehnte Etappe der Dakar 2026 würfelt das Gesamtklassement durcheinander. Im Mittelpunkt Daniel Sanders, der bisher alles im Griff zu haben schien und erst am Vortag den bisher größten Vorsprung als Dakar-Leader hatte.

Doch der Australier stürzte nach etwa 140 km und bekam Hilfe verschiedener Konkurrenten. Der Red Bull KTM-Pilot setzte seine Fahrt zwar fort, verlor aber nicht nur wichtige Minuten beim Sturz, sondern hat deutlich an Speed eingebüßt. Innerhalb von 60 km – also nach etwa 200 km – wuchs sein Rückstand von 5 min auf die schnellsten Fahrer auf bereits 17 min! Die Wertungsprüfung geht über 368 km.