Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Drama in der Wüste: Dakar-Leader Daniel Sanders (KTM) stürzte auf Etappe 10

In diesen Minuten spielt sich in den Dünen Saudi-Arabiens ein Drama ab. Red Bull KTM-Pilot und Dakar-Leader Daniel Sanders droht nach einem Sturz ein herber Rückschlag.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Daniel Sanders ist auf Etappe 10 gestürzt
Daniel Sanders ist auf Etappe 10 gestürzt
Foto: Edo Bauer
Daniel Sanders ist auf Etappe 10 gestürzt
© Edo Bauer

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Schon jetzt ist klar: Die zehnte Etappe der Dakar 2026 würfelt das Gesamtklassement durcheinander. Im Mittelpunkt Daniel Sanders, der bisher alles im Griff zu haben schien und erst am Vortag den bisher größten Vorsprung als Dakar-Leader hatte.

Werbung

Werbung

Doch der Australier stürzte nach etwa 140 km und bekam Hilfe verschiedener Konkurrenten. Der Red Bull KTM-Pilot setzte seine Fahrt zwar fort, verlor aber nicht nur wichtige Minuten beim Sturz, sondern hat deutlich an Speed eingebüßt. Innerhalb von 60 km – also nach etwa 200 km – wuchs sein Rückstand von 5 min auf die schnellsten Fahrer auf bereits 17 min! Die Wertungsprüfung geht über 368 km.

Da sein Teamkollege Luciano Benavides sowie Honda-Aushängeschild Ricky Brabec bisher fehlerfrei agieren, ist die Dakar-Wertung wieder völlig offen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien