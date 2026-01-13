Weiter zum Inhalt
Dünen und Sand dominieren die zehnte Etappe der Dakar 2026

Nach einer kühlen Nacht im bescheidenen Marathon-Biwak müssen die Teilnehmer und ihre Motorräder schnell auf Betriebstemperatur kommen. Tiefer Sand und hohe Dünen warten auf der Wertungsprüfung.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Dünen so weit das Augen reicht
Dünen so weit das Augen reicht
Foto: A.S.O./Charly López
Dünen so weit das Augen reicht
© A.S.O./Charly López

Der zweite Teil der Marathon-Refuge-Etappe führt nach Bisha. Der Startpunkt zur Wertungsprüfung liegt 7 km entfernt vom Biwak, anschließend stehen den Teilnehmern 368 km bevor. Los geht es um 7:05 Uhr Ortszeit, wenn der gestrige Tagessieger Tosha Schareina (Honda) die zehnte Etappe in Angriff nehmen wird.

Dominiert wird die zehnte Etappe von Sand und Dünen in unterschiedlichen Ausprägungen. Die ersten Kilometer führen durch gleichmäßige Dünen mit schnellen Plateaus abseits der Piste. Je näher die Piloten der ersten Neutralisation bei km 122 kommen, werden die Dünen kompakter. Dieser Teil wird körperlich anstrengend sein und auch der Kraftstoffverbrauch im tiefen Sand muss berücksichtigt werden. Bei der zweiten Neutralisation (km 268) türmen sich die Dünen höher auf und Passagen zwischen dunklen Felsen müssen durchfahren werden. Das Tempo bis zum Ziel wird sehr hoch sein.

Bei der Ankunft im Biwak werden die Piloten über 6200 km im Sattel ihrer Motorräder gesessen haben, davon fast 400 als gezeitete Strecke. Bei noch drei ausstehenden Etappen dürfen sich die Top-Fahrer keine Fehler mehr leisten.

Die Route der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

417

78

495

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

459

418

877

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

483

238

721

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

123

541

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4747

3197

7944

