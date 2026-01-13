Dünen und Sand dominieren die zehnte Etappe der Dakar 2026

Der zweite Teil der Marathon-Refuge-Etappe führt nach Bisha. Der Startpunkt zur Wertungsprüfung liegt 7 km entfernt vom Biwak, anschließend stehen den Teilnehmern 368 km bevor. Los geht es um 7:05 Uhr Ortszeit, wenn der gestrige Tagessieger Tosha Schareina (Honda) die zehnte Etappe in Angriff nehmen wird.

Dominiert wird die zehnte Etappe von Sand und Dünen in unterschiedlichen Ausprägungen. Die ersten Kilometer führen durch gleichmäßige Dünen mit schnellen Plateaus abseits der Piste. Je näher die Piloten der ersten Neutralisation bei km 122 kommen, werden die Dünen kompakter. Dieser Teil wird körperlich anstrengend sein und auch der Kraftstoffverbrauch im tiefen Sand muss berücksichtigt werden. Bei der zweiten Neutralisation (km 268) türmen sich die Dünen höher auf und Passagen zwischen dunklen Felsen müssen durchfahren werden. Das Tempo bis zum Ziel wird sehr hoch sein.