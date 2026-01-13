Dünen und Sand dominieren die zehnte Etappe der Dakar 2026
Nach einer kühlen Nacht im bescheidenen Marathon-Biwak müssen die Teilnehmer und ihre Motorräder schnell auf Betriebstemperatur kommen. Tiefer Sand und hohe Dünen warten auf der Wertungsprüfung.
Der zweite Teil der Marathon-Refuge-Etappe führt nach Bisha. Der Startpunkt zur Wertungsprüfung liegt 7 km entfernt vom Biwak, anschließend stehen den Teilnehmern 368 km bevor. Los geht es um 7:05 Uhr Ortszeit, wenn der gestrige Tagessieger Tosha Schareina (Honda) die zehnte Etappe in Angriff nehmen wird.
Dominiert wird die zehnte Etappe von Sand und Dünen in unterschiedlichen Ausprägungen. Die ersten Kilometer führen durch gleichmäßige Dünen mit schnellen Plateaus abseits der Piste. Je näher die Piloten der ersten Neutralisation bei km 122 kommen, werden die Dünen kompakter. Dieser Teil wird körperlich anstrengend sein und auch der Kraftstoffverbrauch im tiefen Sand muss berücksichtigt werden. Bei der zweiten Neutralisation (km 268) türmen sich die Dünen höher auf und Passagen zwischen dunklen Felsen müssen durchfahren werden. Das Tempo bis zum Ziel wird sehr hoch sein.
Bei der Ankunft im Biwak werden die Piloten über 6200 km im Sattel ihrer Motorräder gesessen haben, davon fast 400 als gezeitete Strecke. Bei noch drei ausstehenden Etappen dürfen sich die Top-Fahrer keine Fehler mehr leisten.
Die Route der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
459
418
877
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
483
238
721
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
123
541
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4747
3197
7944
