Edgar Canet (KTM): Der jüngste Prolog-Sieger bei einer Dakar stapelt tief

Der Prolog lieferte einen Vorgeschmack darauf, wie eng es bei der Dakar 2026 in der RallyGP-Klasse zugehen wird. Auf der 22 km langen Wertungsprüfung erreichten die Top-3 innerhalb von nur 5 sec das Ziel, die Top-8 lagen innerhalb 30 sec.

Die schnellste Zeit fuhr aber mit Edgar Canet einer der jüngsten Teilnehmer. Der Rally2-Champion der Rally-Raid-WM 2025 wurde von Red Bull KTM in die Top-Kategorie befördert und der 20-Jährige bedankte sich mit dem Sieg für das Vertrauen. Der Spanier ist der jüngste Prolog-Sieger in der Dakar-Geschichte. «Ich bin absolut zufrieden mit meinem Rhythmus», erzählte Canet. «Ich habe mich zu 100 Prozent an das Roadbook gehalten, bin vor den gefährlichen Stellen langsamer gefahren und habe andere Risiken vermieden. Ich war superschnell und superglücklich mit diesem Gefühl. Das ist der beste Start in die Rallye. Ich fuhr zwar die beste Zeit, aber die anderen sind mir dicht auf den Fersen.»

Mit ‹die anderen› meint Canet insbesondere seinen Teamkollegen, Rally-Raid-Weltmeister und Vorjahressieger Daniel Sanders sowie den zweifachen Dakar-Sieger Ricky Brabec (Honda). «Ich bin froh, den Prolog hinter mich gebracht zu haben. Es war viel schneller als erwartet, aber nicht so technisch, sodass es schwierig war, Zeit aufzuholen», erklärte Sanders. «Es ging ununterbrochen mit Vollgas, daher bin ich mir sicher, dass die Zeiten insgesamt sehr knapp beieinanderliegen. Es ist gut, das hinter sich zu haben und morgen in die erste Etappe zu starten.»

Der dritte KTM-Werksfahrer, Luciano Benavides, wurde mit nur 11 sec Rückstand Vierter. «Ich habe keine Fehler gemacht und versucht, einen guten Rhythmus und eine gute Geschwindigkeit zu finden, es war ziemlich schnell. Ich bin also froh, die Dakar so begonnen zu haben», analysierte Benavides. «In Marokko hatte ich einen schweren Unfall. Ich habe mir das Knie und die Schulter gebrochen, aber ich habe mich wirklich gut erholt. Seitdem war jeder Tag für mich wie eine Dakar. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein.»

Dakar 2026: Ergebnis Prolog

Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit/Diff 1. Edgar Canet (E) KTM 11:31:09 2. Daniel Sanders (AUS) KTM + 00:03 3. Ricky Brabec (USA) Honda + 00:05 4. Luciano Benavides (ARG) KTM + 00:11 5. Ross Branch (BWA) Hero + 00:16 6. Michael Docherty (RSA) KTM + 00:19 7. Tosha Schareina (E) Honda + 00:23 8. Adrien Van Beveren (F) Honda + 00:24 9. Skyler Howes (USA) Honda + 00:32 10. Martin Michek (CZE) Hoto + 00:44 11. Tobias Ebster (A) Hero + 00:45 … 46. Maxi Schek (D) KTM + 02:31 77. Markus Hertlein (D) Husqvarna + 04:20 91. Dennis Mildenberger (CH) KTM + 05:01