Edgar Canet überragend: Der Red Bull KTM-Youngster stiehlt allen die Show

Als Rally2-Champion der vergangenen Saison war zwar wahrscheinlich, dass Edgar Canet auch in der RallyGP-Kategorie überzeugen würde, einen solchen Einstand konnte man jedoch nicht erwarten. Mit dem Prolog-Sieg schrieb Canet bereits ein Stück Geschichte, denn noch nie war ein Tagessieger so jung wie der Spanier. Diesen Rekord konnte der 20-Jährige einen Tag später auf Etappe 1 zwar nicht noch einmal brechen, doch auch dieser Tagessieg war geschichtsträchtig: Zuletzt hatte Dakar-Legende Marc Coma 2015 zwei spanische Siege in Serie eingefahren.
«Ich bin sehr zufrieden mit dem Start der Rallye», sagte der KTM-Youngster am Sonntagnachmittag. «Der Sieg im Prolog hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Die erste Etappe war sehr anspruchsvoll mit vielen unterschiedlichen Geländetypen, von schnellen Abschnitten bis hin zu langsamen, felsigen Bereichen, aber meine Navigation war stark und das Motorrad fühlte sich wieder großartig an. Abgesehen von einem kleinen Fehler, der mich ein paar Sekunden gekostet hat, hat alles gut zusammengepasst, sodass es unglaublich ist, einen weiteren Sieg einzufahren. Die Rallye ist noch lang und das ist der bestmögliche Start, aber ich muss konzentriert bleiben, vorsichtig sein und es nicht übertreiben. Jetzt möchte ich mich aber erst einmal bei allen bedanken, die mir gestern Nachrichten geschickt haben.» Erster Verfolger in der Gesamtwertung ist Teamkollege Daniel Sanders. Der Vorjahressieger und Weltmeister aus Australien hat nur eine Minute Rückstand.
«Die erste Etappe war sehr schnell und recht unkompliziert, aber die Bedingungen machten es schwierig, mit starkem Wind, viel Staub und zeitweise sogar einem Sandsturm, was es schwer machte, voll konzentriert zu bleiben», berichtete der 31-Jährige. «Trotzdem war es ein gutes Gefühl, den ersten richtigen Tag ohne Probleme hinter mich gebracht zu haben. Ich freue mich auf die kommenden Etappen, wenn das Gelände felsiger wird, was mir besser liegt.»
Mit Luciano Benavides als Fünfter (+4 min) belegen alle drei Red Bull KTM-Piloten vordere Position.
