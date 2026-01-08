Endlich: Die Rallye Dakar 2026 erreicht auf der sechsten Etappe die Wüste

Die sechste Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Ha'il zur saudischen Hauptstadt Riad und es wird der längste Tag der 48. Ausgabe der härtesten Rallye werden. Vor und nach der Wertungsprüfung über 326 km sind zwei lange Verbindungen vorgesehen. Zuerst müssen die Motorradpiloten 322 km bis zum eigentlichen Start fahren, und nach der Zieldurchfahrt noch einmal 267 km bis zum Biwak. Insgesamt steht den Teilnehmern ein anstrengender Tag mit 915 km bevor.