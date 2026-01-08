Endlich: Die Rallye Dakar 2026 erreicht auf der sechsten Etappe die Wüste
Am Freitag erwartet die Teilnehmer ein Höllenritt von über 900 km auf dem Motorrad. Die Wertungsprüfung der sechsten Etappe wird eher kurz, führt aber durch tiefen Sand und Dünen.
Die sechste Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Ha'il zur saudischen Hauptstadt Riad und es wird der längste Tag der 48. Ausgabe der härtesten Rallye werden. Vor und nach der Wertungsprüfung über 326 km sind zwei lange Verbindungen vorgesehen. Zuerst müssen die Motorradpiloten 322 km bis zum eigentlichen Start fahren, und nach der Zieldurchfahrt noch einmal 267 km bis zum Biwak. Insgesamt steht den Teilnehmern ein anstrengender Tag mit 915 km bevor.
Auch die gezeitete Wertung hat es in sich. Neben einem kleinen Abschnitt auf befestigten Wegen muss eine Wüstenlandschaft in der Region al-Qasim durchquert werden. Etwa ein Drittel der Strecke besteht aus Dünen, der Rest ist kräfteraubender tiefer Sand. Die Sandspezialisten sind hier definitiv im Vorteil.
Der Renntag beginnt früh: Bereits ab 4 Uhr Ortszeit brechen die Teilnehmer auf, ab 8:30 Uhr beginnt die Wertungsprüfung. Nach dem längsten Tag der Dakar 2026 wartet auf die Piloten ein verdienter Ruhetag.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
