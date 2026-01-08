Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Endlich: Die Rallye Dakar 2026 erreicht auf der sechsten Etappe die Wüste

Am Freitag erwartet die Teilnehmer ein Höllenritt von über 900 km auf dem Motorrad. Die Wertungsprüfung der sechsten Etappe wird eher kurz, führt aber durch tiefen Sand und Dünen.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Die Dakar 2026 erreicht auf Etappe 6 die Wüste
Die Dakar 2026 erreicht auf Etappe 6 die Wüste
Foto: ASO/C.Lopez
Die Dakar 2026 erreicht auf Etappe 6 die Wüste
© ASO/C.Lopez

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die sechste Etappe führt den Tross der Dakar 2026 von Ha'il zur saudischen Hauptstadt Riad und es wird der längste Tag der 48. Ausgabe der härtesten Rallye werden. Vor und nach der Wertungsprüfung über 326 km sind zwei lange Verbindungen vorgesehen. Zuerst müssen die Motorradpiloten 322 km bis zum eigentlichen Start fahren, und nach der Zieldurchfahrt noch einmal 267 km bis zum Biwak. Insgesamt steht den Teilnehmern ein anstrengender Tag mit 915 km bevor.

Werbung

Werbung

Auch die gezeitete Wertung hat es in sich. Neben einem kleinen Abschnitt auf befestigten Wegen muss eine Wüstenlandschaft in der Region al-Qasim durchquert werden. Etwa ein Drittel der Strecke besteht aus Dünen, der Rest ist kräfteraubender tiefer Sand. Die Sandspezialisten sind hier definitiv im Vorteil.

Die Route von Etappe 6
Die Route von Etappe 6
Foto: ASO
Die Route von Etappe 6
© ASO

Empfehlungen

Der Renntag beginnt früh: Bereits ab 4 Uhr Ortszeit brechen die Teilnehmer auf, ab 8:30 Uhr beginnt die Wertungsprüfung. Nach dem längsten Tag der Dakar 2026 wartet auf die Piloten ein verdienter Ruhetag.

Werbung

Werbung

Die Etappen der Rallye Dakar 2026

Datum

Etappe

Route

Wertung

Verbindung

Gesamt

03.01.26

Prolog

Yanbu – Yanbu

23

75

98

04.01.26

Etappe 1

Yanbu – Yanbu

305

213

518

05.01.26

Etappe 2

Yanbu – al-'Ula

400

104

504

06.01.26

Etappe 3

al-'Ula – al-'Ula

422

314

736

07.01.26

Etappe 4

al-'Ula – al-'Ula (Marathon)

417

78

495

08.01.26

Etappe 5

al-'Ula (Marathon) – Hail

356

61

417

09.01.26

Etappe 6

Hail – Riad

331

589

920

10.01.26

Ruhetag

Riad

11.01.26

Etappe 7

Riad – Wadi ad Dawasir

462

414

876

12.01.26

Etappe 8

Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir

481

236

717

13.01.26

Etappe 9

Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)

418

122

540

14.01.26

Etappe 10

Bisha (Marathon) – Bisha

371

5

376

15.01.26

Etappe 11

Bisha – Al Henakiyah

347

535

882

16.01.26

Etappe 12

Al Henakiyah – Yanbu

310

408

718

17.01.26

Etappe 13

Yanbu – Yanbu

105

36

141

4782

3117

7899

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien