Erster Etappensieg bei einer Dakar: Skyler Howes bereut jeden seiner Fehler

Tag der Entscheidung: Auf Etappe 12 der Dakar 2026 sind Fehler verboten
Bei seiner achten Dakar-Teilnahme gelang Skyler Howes bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der erste Etappensieg. Der Honda-Pilot möchte an den letzten Tagen Plätze in der Gesamtwertung gutmachen.
Bei der Dakar 2026 tritt Skyler Howes zum dritten Mal mit dem Honda-Werksteam an. Sein bisher bestes Dakar-Finish erreichte der Schurrbartträger aber als Dritter 2023 mit Husqvarna Factory. Den Traum eines Etappensieges erfüllte sich der 33-Jährige auf Etappe 11 der 48. Ausgabe. Endlich! «Es ist wirklich absolut cool, einen Etappensieg bei der Dakar zu erzielen», jubelte der US-Amerikaner. «Insbesondere bei dieser Ausgabe und auf einer Etappe, die meinem Stil entspricht: felsig und mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin damit zufrieden, zufrieden mit meiner Fahrweise und meiner Navigation.»
Nach seinem ersten Etappensieg wird Howes aber am Freitag ebenfalls erstmals eine Dakar-Etappe eröffnen müssen. «Es wird sicherlich ein anspruchsvollerer Tag werden. Wir werden sehen, wie es läuft, aber ich werde mein Bestes geben und das Teil nach Hause bringen», sagte der Honda-Pilot grinsend. «Jetzt, wo wir uns dem Ende des Rennens nähern, blicke ich auf die Fehler zurück, die ich zu Beginn gemacht habe – insbesondere auf das Loch in meinem Reifen, das mich mehr als zwanzig Minuten gekostet hat.»
Bei noch zwei ausstehenden Etappen belegt Howes mit 34 min Rückstand den fünften Rang. Realistisch könnte er noch den angeschlagenen Daniel Sanders (KTM) auf Platz 4 einholen, der elf Minuten vor ihm liegt. «Ich bin nicht hier, um den fünften Platz zu belegen», betonte Howes seine Ambitionen. «Ich bin wirklich stolz auf mich und freue mich über mein Ergebnis und meine Performance, aber natürlich möchte ich auf das Podium und um den Sieg kämpfen.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
3:09:02 Std.
2.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 0:21 min
3.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 1:15
4.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 3:37
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 4:06
6.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 4:56
7.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 8:01
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 9:00
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 9:33
10.
Martim Ventura (ESP)
Rally2
Honda
+ 9:34
...
33.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 36:40
67.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:40:50 Std.
81.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:01:24
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 44:48:48 Std
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:23 sec
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:16 min
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 23:32
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 34:20
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 54:13
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:10:50 Std.
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:25:56
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:36:38
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:39:05
...
30.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 10:34:16
68.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 24:27:34
75.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 27:39:30
