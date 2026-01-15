Weiter zum Inhalt
Erster Etappensieg bei einer Dakar: Skyler Howes bereut jeden seiner Fehler

Bei seiner achten Dakar-Teilnahme gelang Skyler Howes bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der erste Etappensieg. Der Honda-Pilot möchte an den letzten Tagen Plätze in der Gesamtwertung gutmachen.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Skyler Howes: Erster Dakar-Etappensieg
Foto: Honda
Skyler Howes: Erster Dakar-Etappensieg
© Honda

Bei der Dakar 2026 tritt Skyler Howes zum dritten Mal mit dem Honda-Werksteam an. Sein bisher bestes Dakar-Finish erreichte der Schurrbartträger aber als Dritter 2023 mit Husqvarna Factory. Den Traum eines Etappensieges erfüllte sich der 33-Jährige auf Etappe 11 der 48. Ausgabe. Endlich! «Es ist wirklich absolut cool, einen Etappensieg bei der Dakar zu erzielen», jubelte der US-Amerikaner. «Insbesondere bei dieser Ausgabe und auf einer Etappe, die meinem Stil entspricht: felsig und mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin damit zufrieden, zufrieden mit meiner Fahrweise und meiner Navigation.»

Nach seinem ersten Etappensieg wird Howes aber am Freitag ebenfalls erstmals eine Dakar-Etappe eröffnen müssen. «Es wird sicherlich ein anspruchsvollerer Tag werden. Wir werden sehen, wie es läuft, aber ich werde mein Bestes geben und das Teil nach Hause bringen», sagte der Honda-Pilot grinsend. «Jetzt, wo wir uns dem Ende des Rennens nähern, blicke ich auf die Fehler zurück, die ich zu Beginn gemacht habe – insbesondere auf das Loch in meinem Reifen, das mich mehr als zwanzig Minuten gekostet hat.»

Bei noch zwei ausstehenden Etappen belegt Howes mit 34 min Rückstand den fünften Rang. Realistisch könnte er noch den angeschlagenen Daniel Sanders (KTM) auf Platz 4 einholen, der elf Minuten vor ihm liegt. «Ich bin nicht hier, um den fünften Platz zu belegen», betonte Howes seine Ambitionen. «Ich bin wirklich stolz auf mich und freue mich über mein Ergebnis und meine Performance, aber natürlich möchte ich auf das Podium und um den Sieg kämpfen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 11

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

3:09:02 Std.

2.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 0:21 min

3.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 1:15

4.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 3:37

5.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 4:06

6.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 4:56

7.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 8:01

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 9:00

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 9:33

10.

Martim Ventura (ESP)

Rally2

Honda

+ 9:34

...

33.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 36:40

67.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 1:40:50 Std.

81.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 2:01:24

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 11

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 44:48:48 Std

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:23 sec

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:16 min

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 23:32

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 34:20

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 54:13

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:10:50 Std.

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:25:56

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:36:38

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:39:05

...

30.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 10:34:16

68.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 24:27:34

75.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 27:39:30

