Etappe 4 der Dakar 2026 wird ungemütlich – ein Marathon über zwei Tage

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Ausgangspunkt der vierten Etappe ist erneut das Biwak in Al-ʿUla. Die Motorradpiloten fahren ab 6 Uhr Ortszeit 64 km über öffentliche Straßen zum Start; ab 7:30 Uhr geht es auf die Wertungsprüfung. Als gestriger Etappensieger muss Tosha Schareina (Honda) die Route eröffnen.
Das Terrain besteht jeweils zur Hälfte aus Steinen/Geröll und sandigen Pisten. Obwohl die Strecke größtenteils durch weite, offene Landschaften führt, erfordern die Serpentinen zwischen den Hügeln häufige Geschwindigkeitsänderungen. Nach einer weiteren Verbindung von 14 km wird ein spartanisches Biwak bezogen, in dessen Mittelpunkt ein Lagerfeuer die einzige Wärmequelle sein wird – die Nacht verbringen die Teilnehmer im Zelt. Ursprünglich sollte die gezeitete Strecke mit 451 km die bisher längste Wertung bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt sein, doch sie wurde auf 417 km gekürzt. Durch die überschaubare Verbindungsstrecke von 75 km ist es ein eher kurzer Tag.
