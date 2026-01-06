Weiter zum Inhalt
Etappe 4 der Dakar 2026 wird ungemütlich – ein Marathon über zwei Tage
Die vierte Etappe der Dakar 2026 ist der erste Teil einer Marathon-Wertung. Nach 526 km auf dem Motorrad steht den Teilnehmern eine kalte und ungemütliche Nacht bevor.
Rallye-Raid-WM
Die Navigation ist auf Etappe 4 nicht das einzige ProblemDie Navigation ist auf Etappe 4 nicht das einzige ProblemFoto: A.S.O./J.Delfosse/DPPI
Die Navigation ist auf Etappe 4 nicht das einzige Problem© A.S.O./J.Delfosse/DPPI
Ausgangspunkt der vierten Etappe ist erneut das Biwak in Al-ʿUla. Die Motorradpiloten fahren ab 6 Uhr Ortszeit 64 km über öffentliche Straßen zum Start; ab 7:30 Uhr geht es auf die Wertungsprüfung. Als gestriger Etappensieger muss Tosha Schareina (Honda) die Route eröffnen.
Das Terrain besteht jeweils zur Hälfte aus Steinen/Geröll und sandigen Pisten. Obwohl die Strecke größtenteils durch weite, offene Landschaften führt, erfordern die Serpentinen zwischen den Hügeln häufige Geschwindigkeitsänderungen. Nach einer weiteren Verbindung von 14 km wird ein spartanisches Biwak bezogen, in dessen Mittelpunkt ein Lagerfeuer die einzige Wärmequelle sein wird – die Nacht verbringen die Teilnehmer im Zelt. Ursprünglich sollte die gezeitete Strecke mit 451 km die bisher längste Wertung bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt sein, doch sie wurde auf 417 km gekürzt. Durch die überschaubare Verbindungsstrecke von 75 km ist es ein eher kurzer Tag.
Die Etappen der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – al-'Ula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
al-'Ula – al-'Ula
422
314
736
07.01.26
Etappe 4
al-'Ula – al-'Ula (Marathon)
417
78
495
08.01.26
Etappe 5
al-'Ula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
