Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker

Über eine Minute hatte Ross Branch auf der 305 km langen Wertungsprüfung der ersten Etappe auf KTM-Junior Edgar Canet herausgefahren und konnte sich für eine Weile als Tagessieger fühlen, doch es stand noch die Auswertung der GPS-Informationen aus – und die zeigten eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten in einer Speed-Limit-Zone. Der Hero-Pilot bekam eine Zeitstrafe von 6 min aufgebrummt und fiel hinter seinem Teamkollegen Nacho Cornejo auf Platz 7 zurück.

Der 39-Jährige kann damit umgehen. «Wir hatten es nicht unbedingt auf ein starkes Ergebnis abgesehen, aber der Tag lief gut», erzählte Branch. «Ich bin einfach raus und hatte Spaß mit meinem Bike und war die meiste Zeit alleine unterwegs. Wegen ein paar kleinerer Fehler habe ich mich etwas verfahren, aber es war nicht wild. Mit meinem Speed bin ich sehr zufrieden, gerade weil ich 2025 damit nicht glücklich war.»

Das Team um Rennleiter David Castera hat sich bei der Ausarbeitung der Route offenbar erneut übertroffen. «Die erste Etappe an sich war schwieriger als erwartet – ich hoffte, es wäre zu Beginn etwas einfacher, aber die Dakar ist nicht grundlos das härteste Rennen der Welt», stöhnte Branch. «Die Navigation wird dieses Jahr scheinbar noch wichtiger und sie scheint anders als sonst zu sein. Ich habe mich zweimal verirrt, aber es ist für alle gleich.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 1

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM 3:16:11 Std. 2. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 01:02 min 3. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 01:32 4. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 01:49 5. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 03:47 6. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 03:48 7. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 04:39 8. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 05:52 9. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 08:58 10. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 09:55 … 18. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 13:26 46. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 53:17 77. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 04:20 91. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 05:01

