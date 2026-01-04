Rallye-Raid-WM • Neu
Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker
Ross Branch war der schnellste Teilnehmer auf der ersten Etappe der Dakar 2026, an entscheidender Stelle aber zu schnell. Trotz Zeitstrafe zeigte der Hero-Pilot eine überzeugende Performance.
Der 39-Jährige kann damit umgehen. «Wir hatten es nicht unbedingt auf ein starkes Ergebnis abgesehen, aber der Tag lief gut», erzählte Branch. «Ich bin einfach raus und hatte Spaß mit meinem Bike und war die meiste Zeit alleine unterwegs. Wegen ein paar kleinerer Fehler habe ich mich etwas verfahren, aber es war nicht wild. Mit meinem Speed bin ich sehr zufrieden, gerade weil ich 2025 damit nicht glücklich war.»
Das Team um Rennleiter David Castera hat sich bei der Ausarbeitung der Route offenbar erneut übertroffen. «Die erste Etappe an sich war schwieriger als erwartet – ich hoffte, es wäre zu Beginn etwas einfacher, aber die Dakar ist nicht grundlos das härteste Rennen der Welt», stöhnte Branch. «Die Navigation wird dieses Jahr scheinbar noch wichtiger und sie scheint anders als sonst zu sein. Ich habe mich zweimal verirrt, aber es ist für alle gleich.»
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 1
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
3:16:11 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:02 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:32
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 01:49
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:47
6.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 03:48
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 04:39
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 05:52
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 08:58
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 09:55
…
18.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 13:26
46.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 53:17
77.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 04:20
91.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 05:01
