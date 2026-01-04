Weiter zum Inhalt
Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker

Ross Branch war der schnellste Teilnehmer auf der ersten Etappe der Dakar 2026, an entscheidender Stelle aber zu schnell. Trotz Zeitstrafe zeigte der Hero-Pilot eine überzeugende Performance.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker
Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker
Foto: Hero Motosports
Etappensieg aberkannt: Ross Branch (Hero) nimmt es locker
© Hero Motosports

Über eine Minute hatte Ross Branch auf der 305 km langen Wertungsprüfung der ersten Etappe auf KTM-Junior Edgar Canet herausgefahren und konnte sich für eine Weile als Tagessieger fühlen, doch es stand noch die Auswertung der GPS-Informationen aus – und die zeigten eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten in einer Speed-Limit-Zone. Der Hero-Pilot bekam eine Zeitstrafe von 6 min aufgebrummt und fiel hinter seinem Teamkollegen Nacho Cornejo auf Platz 7 zurück.

Der 39-Jährige kann damit umgehen. «Wir hatten es nicht unbedingt auf ein starkes Ergebnis abgesehen, aber der Tag lief gut», erzählte Branch. «Ich bin einfach raus und hatte Spaß mit meinem Bike und war die meiste Zeit alleine unterwegs. Wegen ein paar kleinerer Fehler habe ich mich etwas verfahren, aber es war nicht wild. Mit meinem Speed bin ich sehr zufrieden, gerade weil ich 2025 damit nicht glücklich war.»

Das Team um Rennleiter David Castera hat sich bei der Ausarbeitung der Route offenbar erneut übertroffen. «Die erste Etappe an sich war schwieriger als erwartet – ich hoffte, es wäre zu Beginn etwas einfacher, aber die Dakar ist nicht grundlos das härteste Rennen der Welt», stöhnte Branch. «Die Navigation wird dieses Jahr scheinbar noch wichtiger und sie scheint anders als sonst zu sein. Ich habe mich zweimal verirrt, aber es ist für alle gleich.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 1

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

3:16:11 Std.

2.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 01:02 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 01:32

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 01:49

5.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 03:47

6.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 03:48

7.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 04:39

8.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 05:52

9.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 08:58

10.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 09:55

18.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 13:26

46.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 53:17

77.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 04:20

91.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 05:01

