Etappensieg trotz Mega-Crash: Luciano Benavides (KTM) fuhr wie der Teufel

Luciano Benavides war bei der 48. Ausgabe der Dakar bisher der unauffälligste der drei Red Bull KTM-Piloten, denn der Argentinier war bei der Rallye Marokko – der Generalprobe für die Dakar – am ersten Tag schwer gestürzt. Mit einer komplexen Bänderverletzung im Knie, einer ramponierten Schulter und Rücken war der 30-Jährige lange außer Gefecht und konnte im Vorfeld nicht intensiv trainieren.

Aber auf Etappe 5 schlug die Stunde von Benavides. Bereits am Vortag hatte er sich als Siebter mit nur drei Minuten Rückstand stark in Szene gesetzt, auf dem zweiten Teil der Marathon-Wertung brauste der KTM-Pilot zu seinem ersten Etappensieg – es war kein Spaziergang.

«Das Tempo war sehr hoch. Ich kam gut rein, machte aber ein paar kleinere Fehler beim Navigieren und Canet holte mich ein. Dann setzte ich mich wieder von ihm ab, bis ich bei hoher Geschwindigkeit stürzte. Es ging so schnell, dass ich gar nicht mitbekommen habe wieso, aber alles blieb heil, auch meine Knochen», erzählte der tapfere Argentinier. «In dem Moment, als ich die Front verlor, dachte ich nur daran, dass es das für mich gewesen ist und ich raus bin – was man bei einem Sturz bei dieser Geschwindigkeit auch wäre. Als ich mich wieder auf das Motorrad setzte, steckte in jeder Ritze Sand.»

Die größte Sorge aller Fahrer war der Zustand der Reifen und des Mousse. «Während Edgar ein Problem mit seinem Reifen bekam, machte ich weiter Druck und holte Daniel und Nacho ein». Erzählte Benavides. «Im Grunde habe ich immer nur attackiert, was ein wenig irre war, aber über den Etappensieg freue ich mich riesig. Denn es war nicht klar, ob ich für die Dakar fit sein würde. Ich habe gelitten, um das zu schaffen. Dass ich um Etappensiege und gute Positionen mitfahren kann, motiviert mich für die nächsten Tage ungemein. Man muss bei der Dakar immer voll da sein, gerade auf dieser Etappe wegen der Reifen. Normalerweise habe ich wegen meines Gewichts Probleme mit den Reifen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:05:19 Std. 2 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +03:51 min 3 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM +05:50 4 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +07:22 5 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +09:16 6 Neels Theric (FRA) Rally2 Kove +09:17 7 Mason Klein (USA) RallyGP Hoto +12:55 8 Konrad Dabrowski (POL) Rally2 KTM +13:57 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +14:27 10 Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM +16:43 ... 34 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +54:53

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5