Etappensieger Luciano Benavides (KTM) kommt der Dakar-Spitze immer näher

Nach seinem zweiten Tagessieg bei der Dakar 2026 wird ein Top-Ergebnis für Luciano Benavides immer wahrscheinlicher. Der Red Bull KTM-Pilot liegt nach Etappe 7 knapp hinter dem Gesamtzweiten.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Luciano Benavides
Luciano Benavides
Foto: Edo Bauer
Luciano Benavides
© Edo Bauer

Luciano Benavides war bei der Rallye Marokko – der Generalprobe für die Dakar – am ersten Tag schwer gestürzt und hatte sich eine komplexe Bänderverletzung im Knie zugezogen und ramponierte sich außerdem Schulter und Rücken. Angesichts seines Trainingsrückstands war der 30-Jährige bei der Dakar 2026 kein Favorit auf eine Top-Platzierung.

Aber der KTM-Pilot kommt immer besser in die 48. Ausgabe rein. Auf Etappe 5 holte der Argentinier seinen ersten Tagessieg und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 3.

«Insgesamt war die erste Woche für mich wirklich sehr, sehr gut. Es war das erste Mal, dass ich nach der ersten Woche der Dakar auf einem Podiumsplatz liege, was für mich etwas Ungewöhnliches ist», betonte Benavides. «Ich hatte keine größeren Probleme in der Marathon-Etappe und habe sogar schon einen Tagessieg errungen. Körperlich bin ich weiterhin nicht zu 100 Prozent fit, aber mein Rhythmus und mein Selbstvertrauen verbessern sich von Tag zu Tag.»

Nach dem Ruhetag legte Benavides am Sonntag auf Etappe 7 einen weiteren Tagessieg nach und hat nur noch 15 sec Rückstand auf den Dakar-Zweiten Ricky Brabec (Honda) – selbst sein Red Bull-Teamkollege und Leader Daniel Sanders liegt nur noch 4:40 min vor ihm.

«Ein weiterer Etappensieg», grinste Benavides zufrieden. «Die Strecke war unheimlich schnell, aber ich war gut drauf und habe einen guten Job abgeliefert. Zu Beginn der zweiten Woche fühle ich mich großartig und habe den ganzen Tag gepusht. Ich bin in guter Form und bin hoch motiviert.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:00:56 Std.

2.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 4:47 min

3.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 4:57

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 5:35

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 6:45

6.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 7:38

7.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 8:45

8.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 8:47

9.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 9:10

10.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 9:15

...

31.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 51:22

66.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 1:46:22 Std.

79.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:07:17

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

28:47:31 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 04:25 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 04:40

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:06

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 33:14

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 33:25

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 55:57

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 1:39:22 Std

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 1:43:32

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 1:54:39

...

32.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 7:08:48

75.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 16:29:00

77.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 17:20:25

