Etappensieger Luciano Benavides (KTM) kommt der Dakar-Spitze immer näher

Duell KTM gegen Honda: Die Strategien von Sanders und Brabec auf Etappe 7
Nach seinem zweiten Tagessieg bei der Dakar 2026 wird ein Top-Ergebnis für Luciano Benavides immer wahrscheinlicher. Der Red Bull KTM-Pilot liegt nach Etappe 7 knapp hinter dem Gesamtzweiten.
Luciano Benavides war bei der Rallye Marokko – der Generalprobe für die Dakar – am ersten Tag schwer gestürzt und hatte sich eine komplexe Bänderverletzung im Knie zugezogen und ramponierte sich außerdem Schulter und Rücken. Angesichts seines Trainingsrückstands war der 30-Jährige bei der Dakar 2026 kein Favorit auf eine Top-Platzierung.
Aber der KTM-Pilot kommt immer besser in die 48. Ausgabe rein. Auf Etappe 5 holte der Argentinier seinen ersten Tagessieg und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 3.
«Insgesamt war die erste Woche für mich wirklich sehr, sehr gut. Es war das erste Mal, dass ich nach der ersten Woche der Dakar auf einem Podiumsplatz liege, was für mich etwas Ungewöhnliches ist», betonte Benavides. «Ich hatte keine größeren Probleme in der Marathon-Etappe und habe sogar schon einen Tagessieg errungen. Körperlich bin ich weiterhin nicht zu 100 Prozent fit, aber mein Rhythmus und mein Selbstvertrauen verbessern sich von Tag zu Tag.»
Nach dem Ruhetag legte Benavides am Sonntag auf Etappe 7 einen weiteren Tagessieg nach und hat nur noch 15 sec Rückstand auf den Dakar-Zweiten Ricky Brabec (Honda) – selbst sein Red Bull-Teamkollege und Leader Daniel Sanders liegt nur noch 4:40 min vor ihm.
«Ein weiterer Etappensieg», grinste Benavides zufrieden. «Die Strecke war unheimlich schnell, aber ich war gut drauf und habe einen guten Job abgeliefert. Zu Beginn der zweiten Woche fühle ich mich großartig und habe den ganzen Tag gepusht. Ich bin in guter Form und bin hoch motiviert.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
4:00:56 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 4:47 min
3.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 4:57
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 5:35
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 6:45
6.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 7:38
7.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 8:45
8.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 8:47
9.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 9:10
10.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 9:15
...
31.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 51:22
66.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 1:46:22 Std.
79.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:07:17
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
28:47:31 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 04:25 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 04:40
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:06
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 33:14
6.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 33:25
7.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 55:57
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 1:39:22 Std
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 1:43:32
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 1:54:39
...
32.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 7:08:48
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 16:29:00
77.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 17:20:25
