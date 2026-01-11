Etappensieger Luciano Benavides (KTM) kommt der Dakar-Spitze immer näher

Luciano Benavides war bei der Rallye Marokko – der Generalprobe für die Dakar – am ersten Tag schwer gestürzt und hatte sich eine komplexe Bänderverletzung im Knie zugezogen und ramponierte sich außerdem Schulter und Rücken. Angesichts seines Trainingsrückstands war der 30-Jährige bei der Dakar 2026 kein Favorit auf eine Top-Platzierung.

Werbung

Werbung

Aber der KTM-Pilot kommt immer besser in die 48. Ausgabe rein. Auf Etappe 5 holte der Argentinier seinen ersten Tagessieg und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 3.

«Insgesamt war die erste Woche für mich wirklich sehr, sehr gut. Es war das erste Mal, dass ich nach der ersten Woche der Dakar auf einem Podiumsplatz liege, was für mich etwas Ungewöhnliches ist», betonte Benavides. «Ich hatte keine größeren Probleme in der Marathon-Etappe und habe sogar schon einen Tagessieg errungen. Körperlich bin ich weiterhin nicht zu 100 Prozent fit, aber mein Rhythmus und mein Selbstvertrauen verbessern sich von Tag zu Tag.»

Nach dem Ruhetag legte Benavides am Sonntag auf Etappe 7 einen weiteren Tagessieg nach und hat nur noch 15 sec Rückstand auf den Dakar-Zweiten Ricky Brabec (Honda) – selbst sein Red Bull-Teamkollege und Leader Daniel Sanders liegt nur noch 4:40 min vor ihm.

Werbung

Werbung

«Ein weiterer Etappensieg», grinste Benavides zufrieden. «Die Strecke war unheimlich schnell, aber ich war gut drauf und habe einen guten Job abgeliefert. Zu Beginn der zweiten Woche fühle ich mich großartig und habe den ganzen Tag gepusht. Ich bin in guter Form und bin hoch motiviert.»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 7

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:00:56 Std. 2. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 4:47 min 3. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 4:57 4. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 5:35 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 6:45 6. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 7:38 7. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 8:45 8. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 8:47 9. Nacho Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 9:10 10. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 9:15 ... 31. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 51:22 66. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 1:46:22 Std. 79. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:07:17

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 7