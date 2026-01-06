Etappensieger Tosha Schareina (Honda) setzte seinen Plan kaltschnäuzig um

Rallye-Raid-WM • Neu
Etappe 4 der Dakar 2026 wird ungemütlich – ein Marathon über zwei Tage
Auf Etappe 3 sahen wir ein Lebenszeichen von Tosha Schareina. Der Honda-Werkspilot holte sich souverän den Tagessieg und ist neuer Gesamtdritter.
In der vergangenen Rallye-Saison war Tosha Schareina der stärkste Fahrer der Honda Racing Corporation, doch bei der Dakar 2026 agierte der Spanier bisher blass. Das änderte sich auf Etappe 3, als der 31-Jährige einen deutlichen Tagessieg einfahren konnte und als Gesamtdritter nur noch 1:13 min hinter Gesamtleader Daniel Sanders (KTM) liegt.
Schareina startete als Fünfter und hatte es daher etwas einfacher, den richtigen Weg zu finden. «Es war ein guter Tag, aber auch kein einfacher. Es gab so viele Steine und Felsen und auch die Navigation war unheimlich schwierig», berichtete der Honda-Pilot. «Ich habe einfach nur versucht, Druck zu machen, denn unser Ziel war der Etappensieg. Das haben wir geschafft. Dennoch sind wir noch am Anfang der Dakar.»
Als Etappensieger steht Schareina auf Etappe 4 vor der Herausforderung, die Route eröffnen zu müssen. Die beiden kommenden Tage finden als Marathon-Wertung statt. Umso wichtiger wird es sein, die 451 km lange Wertungsprüfung möglichst materialschonend zu überstehen. «Am Mittwoch werde ich die Route eröffnen müssen, da ist alles möglich», grübelte der Rally-Raid-Vizeweltmeister. «Die nächsten beiden Tage müssen wir vorsichtig mit dem Motorrad, den Reifen und auch mit uns selbst sein. Ich denke, ich bin bereit dafür und werde versuchen, die gesamte Etappe vorn zu bleiben. Fürs Erste ist es gut, dass wir vorn mitmischen.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
4:26:39 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 02:17 min
3.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 03:28
4.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 04:30
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 04:32
6.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 10:38
7.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 11:44
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 12:45
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 12:54
10.
Martim Ventura
Rally2
Honda
+ 16:07
…
41.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 1:18:58 Std.
88.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 02:28:04
95.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 02:39:11
106.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 38:18:21
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
12:12:31 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:07 min
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 01:13
4.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 08:46
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 11:06
6.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 13:41
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 14:56
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 23:26
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 23:26
10.
Martim Ventura (POR)
Rally2
Honda
+ 26:58
…
40.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 3:25:47 Std.
80.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 06:36:41
86.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 07:00:56
106.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 38:46:33
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.