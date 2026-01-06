Weiter zum Inhalt
Etappensieger Tosha Schareina (Honda) setzte seinen Plan kaltschnäuzig um

Auf Etappe 3 sahen wir ein Lebenszeichen von Tosha Schareina. Der Honda-Werkspilot holte sich souverän den Tagessieg und ist neuer Gesamtdritter.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Tosha Schareina auf dem Vormarsch
Tosha Schareina auf dem Vormarsch
Foto: ASO/f.le floc'h/dppi
Tosha Schareina auf dem Vormarsch
© ASO/f.le floc'h/dppi

Im Artikel erwähnt

In der vergangenen Rallye-Saison war Tosha Schareina der stärkste Fahrer der Honda Racing Corporation, doch bei der Dakar 2026 agierte der Spanier bisher blass. Das änderte sich auf Etappe 3, als der 31-Jährige einen deutlichen Tagessieg einfahren konnte und als Gesamtdritter nur noch 1:13 min hinter Gesamtleader Daniel Sanders (KTM) liegt.

Schareina startete als Fünfter und hatte es daher etwas einfacher, den richtigen Weg zu finden. «Es war ein guter Tag, aber auch kein einfacher. Es gab so viele Steine und Felsen und auch die Navigation war unheimlich schwierig», berichtete der Honda-Pilot. «Ich habe einfach nur versucht, Druck zu machen, denn unser Ziel war der Etappensieg. Das haben wir geschafft. Dennoch sind wir noch am Anfang der Dakar.»

Als Etappensieger steht Schareina auf Etappe 4 vor der Herausforderung, die Route eröffnen zu müssen. Die beiden kommenden Tage finden als Marathon-Wertung statt. Umso wichtiger wird es sein, die 451 km lange Wertungsprüfung möglichst materialschonend zu überstehen. «Am Mittwoch werde ich die Route eröffnen müssen, da ist alles möglich», grübelte der Rally-Raid-Vizeweltmeister. «Die nächsten beiden Tage müssen wir vorsichtig mit dem Motorrad, den Reifen und auch mit uns selbst sein. Ich denke, ich bin bereit dafür und werde versuchen, die gesamte Etappe vorn zu bleiben. Fürs Erste ist es gut, dass wir vorn mitmischen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 3

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

4:26:39 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 02:17 min

3.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 03:28

4.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 04:30

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 04:32

6.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 10:38

7.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 11:44

8.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 12:45

9.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 12:54

10.

Martim Ventura

Rally2

Honda

+ 16:07

41.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 1:18:58 Std.

88.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 02:28:04

95.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 02:39:11

106.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 38:18:21

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 3

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

12:12:31 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 01:07 min

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 01:13

4.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 08:46

5.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 11:06

6.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 13:41

7.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 14:56

8.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 23:26

9.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 23:26

10.

Martim Ventura (POR)

Rally2

Honda

+ 26:58

40.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 3:25:47 Std.

80.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 06:36:41

86.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 07:00:56

106.

Tobias Ebster (AUT)

Rally2

Hero

+ 38:46:33

