Etappensieger Tosha Schareina (Honda) setzte seinen Plan kaltschnäuzig um

In der vergangenen Rallye-Saison war Tosha Schareina der stärkste Fahrer der Honda Racing Corporation, doch bei der Dakar 2026 agierte der Spanier bisher blass. Das änderte sich auf Etappe 3, als der 31-Jährige einen deutlichen Tagessieg einfahren konnte und als Gesamtdritter nur noch 1:13 min hinter Gesamtleader Daniel Sanders (KTM) liegt.

Werbung

Werbung

Schareina startete als Fünfter und hatte es daher etwas einfacher, den richtigen Weg zu finden. «Es war ein guter Tag, aber auch kein einfacher. Es gab so viele Steine und Felsen und auch die Navigation war unheimlich schwierig», berichtete der Honda-Pilot. «Ich habe einfach nur versucht, Druck zu machen, denn unser Ziel war der Etappensieg. Das haben wir geschafft. Dennoch sind wir noch am Anfang der Dakar.»

Als Etappensieger steht Schareina auf Etappe 4 vor der Herausforderung, die Route eröffnen zu müssen. Die beiden kommenden Tage finden als Marathon-Wertung statt. Umso wichtiger wird es sein, die 451 km lange Wertungsprüfung möglichst materialschonend zu überstehen. «Am Mittwoch werde ich die Route eröffnen müssen, da ist alles möglich», grübelte der Rally-Raid-Vizeweltmeister. «Die nächsten beiden Tage müssen wir vorsichtig mit dem Motorrad, den Reifen und auch mit uns selbst sein. Ich denke, ich bin bereit dafür und werde versuchen, die gesamte Etappe vorn zu bleiben. Fürs Erste ist es gut, dass wir vorn mitmischen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 3

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 4:26:39 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 02:17 min 3. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 03:28 4. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 04:30 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 04:32 6. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 10:38 7. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 11:44 8. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 12:45 9. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 12:54 10. Martim Ventura Rally2 Honda + 16:07 … 41. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 1:18:58 Std. 88. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 02:28:04 95. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 02:39:11 106. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 38:18:21

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 3

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 12:12:31 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 01:07 min 3. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 01:13 4. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 08:46 5. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 11:06 6. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 13:41 7. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 14:56 8. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 23:26 9. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 23:26 10. Martim Ventura (POR) Rally2 Honda + 26:58 … 40. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 3:25:47 Std. 80. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 06:36:41 86. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 07:00:56 106. Tobias Ebster (AUT) Rally2 Hero + 38:46:33