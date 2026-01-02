Geheimtipp Hero: Ross Branch (39) lobt das indische Dakar-Bike

Aus deutschsprachiger Sicht ist das Rallye-Werksteam Hero Motorsport besonders interessant. Denn hinter dem Engagement des indischen Herstellers steht das in Stephanskirchen ansässige Team von Speedbrain und mit dem Österreicher Tobias Ebster hat man zudem einen Sieganwärter in der Rally2-Kategorie am Start.

Aushängeschild in der RallyGP-Klasse ist der aus Botswana stammende Ross Branch. Obwohl der Dakar-Zweite von 2024 eine durchwachsene Saison hinter sich hat, ist er für die bevorstehende 48. Ausgabe besonders zuversichtlich.

«2025 war ein ziemlich interessantes Jahr für mich. Es lief allerdings nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten», erzählte der 39-Jährige. «Es begann mit einem Unfall bei der Dakar, was nicht gerade angenehm war. Dann hatten wir in Abu Dhabi technische Probleme, und in Südafrika hatten wir extremes Pech – ich habe einen Vogel getroffen und dabei den Ölkühler beschädigt. Bei so vielen Rückschlägen war es wirklich schwer, immer wieder zurückzukommen.»

Branch sieht Hero für die Dakar 2026 in einer aussichtsreichen Position, denn bei der technischen Entwicklung der Hero 450 Rallye herrschte kein Stillstand, sondern Fortschritt.

«Die Ergebnisse spiegeln nicht wider, wie gut das Jahr in Bezug auf die Entwicklung des Motorrads verlaufen ist. Das Team war absolut fantastisch und hat alles getan, um das bestmögliche Motorrad für uns für die Dakar 2026 zu bauen. Es wurde ganze Arbeit geleistet», betonte der Hero-Pilot. «Der Rest liegt bei uns: Wir müssen unser Bestes geben. Die Dakar war für mich immer ein Traum, der mit jeder Teilnahme wahr geworden ist. Es wird eine unglaubliche Rallye werden. Das Team hat definitiv ein hervorragendes Ergebnis verdient, und das werden wir erreichen.»

